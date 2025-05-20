Отправляйтесь в яркое морское приключение на скоростном катере и откройте лучшие острова архипелага. Вас ждут отобранные места для снорклинга, белоснежные пляжи и отдых у моря.
Гибкий формат экскурсии позволяет выбрать — больше подводного плавания или эффектные фото и видео с дрона.
Описание водной прогулкиМорское приключение на скоростном катере Исследуйте острова Фукуока на скоростном катере — это быстрый и комфортный способ увидеть самые красивые уголки архипелага. Экскурсия проходит в гибком формате: каждая группа может сосредоточиться на подводном плавании или наслаждаться бесплатной профессиональной фотосъёмкой и съёмкой с дрона. Вы посетите Коралловый парк, где можно совершить прогулку под водой, а также остров Май Рат Нгоаи — идеальное место для купания, отдыха и съёмок. Если вы не любите фотографироваться, просто сообщите гиду — команда предложит дополнительную точку для снорклинга без доплат. Программа продолжается на острове Монг Тай или Май Рат Тронг, где вас ждёт обед и время для отдыха. Завершает маршрут остров Гам Гхи — снорклинг среди кораллов и «игры с рыбками» станут ярким финалом этого морского дня. Важная информация:
- Не подходит для: беременные женщины, люди с проблемами со спиной, люди с заболеваниями сердца.
- Что взять с собой: шляпу, полотенце, солнцезащитный крем и удобную одежду.
- Не допускается: засорение окружающей среды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коралловый парк
- Остров Май Рат Нгоаи
- Остров Монг Тай
- Остров Май Рат Тронг
- Остров Гам Гхи
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги гида
- Фото - и видеосъёмка с дрона
- Снаряжение для снорклинга
- Холодная вода и свежие фрукты на скоростном катере
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы и чаевые
- Праздничная доплата (100 000 VND с человека) в даты: 30 апреля, 1 мая, 2 сентября, 24-25 декабря, 31 декабря, 1 января, 27 января - 4 февраля
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алия
20 мая 2025
Потрясающий тур! Всё прошло гладко и очень организованно. Наш гид Генри был замечательным — дружелюбным и всегда готовым помочь. Снорклинг оставил незабываемые впечатления, а морская прогулка по дну (за доплату) — однозначно must-try 👍 Полностью оправдывает свою цену!
А
Алиса
5 апр 2025
Это был один из лучших туров на Фукуоке! С момента трансфера всё было отлично организовано. Скоростной катер удобный и быстрый, поэтому перемещения между островами были очень приятными. Гид Ами подробно
А
Андрей
19 фев 2025
Экскурсия включала много фото- и видеосъёмки — это было не совсем то, что мне больше всего понравилось. При этом с точки зрения безопасности всё было организовано хорошо. Гид — отличный, всё проходило чётко по времени.
Входит в следующие категории Фукуока
