Мои заказы

Тропические острова Фукуока и снорклинг с обедом на борту

Отправляйтесь в яркое морское приключение на скоростном катере и откройте лучшие острова архипелага. Вас ждут отобранные места для снорклинга, белоснежные пляжи и отдых у моря.

Гибкий формат экскурсии позволяет выбрать — больше подводного плавания или эффектные фото и видео с дрона.
5
3 отзыва
Тропические острова Фукуока и снорклинг с обедом на борту
Тропические острова Фукуока и снорклинг с обедом на борту
Тропические острова Фукуока и снорклинг с обедом на борту

Описание водной прогулки

Морское приключение на скоростном катере Исследуйте острова Фукуока на скоростном катере — это быстрый и комфортный способ увидеть самые красивые уголки архипелага. Экскурсия проходит в гибком формате: каждая группа может сосредоточиться на подводном плавании или наслаждаться бесплатной профессиональной фотосъёмкой и съёмкой с дрона. Вы посетите Коралловый парк, где можно совершить прогулку под водой, а также остров Май Рат Нгоаи — идеальное место для купания, отдыха и съёмок. Если вы не любите фотографироваться, просто сообщите гиду — команда предложит дополнительную точку для снорклинга без доплат. Программа продолжается на острове Монг Тай или Май Рат Тронг, где вас ждёт обед и время для отдыха. Завершает маршрут остров Гам Гхи — снорклинг среди кораллов и «игры с рыбками» станут ярким финалом этого морского дня. Важная информация:
  • Не подходит для: беременные женщины, люди с проблемами со спиной, люди с заболеваниями сердца.
  • Что взять с собой: шляпу, полотенце, солнцезащитный крем и удобную одежду.
  • Не допускается: засорение окружающей среды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Коралловый парк
  • Остров Май Рат Нгоаи
  • Остров Монг Тай
  • Остров Май Рат Тронг
  • Остров Гам Гхи
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Услуги гида
  • Фото - и видеосъёмка с дрона
  • Снаряжение для снорклинга
  • Холодная вода и свежие фрукты на скоростном катере
  • Обед
Что не входит в цену
  • Личные расходы и чаевые
  • Праздничная доплата (100 000 VND с человека) в даты: 30 апреля, 1 мая, 2 сентября, 24-25 декабря, 31 декабря, 1 января, 27 января - 4 февраля
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Не подходит для: беременные женщины, люди с проблемами со спиной, люди с заболеваниями сердца
  • Что взять с собой: шляпу, полотенце, солнцезащитный крем и удобную одежду
  • Не допускается: засорение окружающей среды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Алия
20 мая 2025
Потрясающий тур! Всё прошло гладко и очень организованно. Наш гид Генри был замечательным — дружелюбным и всегда готовым помочь. Снорклинг оставил незабываемые впечатления, а морская прогулка по дну (за доплату) — однозначно must-try 👍 Полностью оправдывает свою цену!
А
Алиса
5 апр 2025
Это был один из лучших туров на Фукуоке! С момента трансфера всё было отлично организовано. Скоростной катер удобный и быстрый, поэтому перемещения между островами были очень приятными. Гид Ами подробно
читать дальше

объяснил правила перед снорклингом и показал лучшие места с кораллами и рыбами. Вода кристально чистая, мы увидели множество тропических рыб. Острова красивые и не переполненные туристами, что сделало отдых ещё комфортнее. Обед был свежим и вкусным, тайминг идеальный — получилось отличное сочетание активностей и релакса. Очень рекомендую, тур действительно стоит своих денег.

А
Андрей
19 фев 2025
Экскурсия включала много фото- и видеосъёмки — это было не совсем то, что мне больше всего понравилось. При этом с точки зрения безопасности всё было организовано хорошо. Гид — отличный, всё проходило чётко по времени.

Входит в следующие категории Фукуока

Похожие экскурсии из Фукуока

Снорклинг на Фукуоке
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Снорклинг на Фукуоке
Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$65 за человека
Морская прогулка по островам Антхой с обедом и снорклингом
8 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Морская прогулка по островам Антхой с обедом и снорклингом
Начало: Ваш отель
$45.50 за человека
Южный Фукуок: 4 острова на скоростном катере и канатная дорога Хон Том
На катере
8 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Южный Фукуок: 4 острова на скоростном катере и канатная дорога Хон Том
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00
$68 за человека
У нас ещё много экскурсий в Фукуоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Фукуоке