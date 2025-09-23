Один день — и сразу три тропических острова архипелага Антхой.
Вас ждёт путешествие на скоростном каноэ, снорклинг среди кораллов, отдых на белоснежных пляжах и обед из свежих морепродуктов. Идеальный маршрут для знакомства с природной красотой Фукуока.
Описание экскурсииНачало морского приключения Экскурсия начинается с комфортного трансфера из отеля и посещения жемчужной фермы Фукуок. Здесь вы познакомитесь с традициями выращивания натурального жемчуга и увидите процесс создания украшений. После этого вы отправитесь в порт Антхой, где вас ждёт скоростное каноэ. Снорклинг и островные пейзажи Первой остановкой станет островок Гам Ги — одно из лучших мест для снорклинга с яркими коралловыми рифами. Затем маршрут продолжится к островку Май Рут, где можно расслабиться на пляже и сделать эффектные кадры с помощью бесплатной аэрофотосъёмки. На островке Монг Тай вас ждёт обед из морепродуктов и время для отдыха у моря. Во второй половине дня вы вернётесь обратно в порт и отправитесь в отель, увозя с собой яркие впечатления от тропического Фукуока. Важная информация:
- Что взять с собой: шляпу, купальник, сменную одежду, полотенце, фотоаппарат, лёгкий перекус, солнцезащитный крем и воду.
- Не допускается: курение, мусор, прикосновение к морским обитателям и растениям.
- Не подходит для: людей с проблемами со спиной, с ограниченными возможностями передвижения, тех, кто не умеет плавать, а также людей, склонных к морской болезни.
- Экскурсия проводится с учётом погодных условий и может быть отменена или перенесена в случае плохой погоды.
- Дети должны находиться в сопровождении взрослых.
- Пожалуйста, будьте готовы к отправлению за 15 минут до назначенного времени.
- Если вы предпочитаете использовать собственное снаряжение для снорклинга, возьмите его с собой.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Жемчужная ферма Фукуок
- Порт Антхой
- Остров Гам Ги
- Остров Май Рут
- Остров Монг Тай
- Архипелаг Антхой
Что включено
- Трансфер на шаттл-автобусе
- Услуги гида
- Обед
- Снаряжение для снорклинга
- Фото - и видеосъёмка с дрона
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Seawalker (прогулка по дну моря)
- Канатная дорога на остров Тхом (по желанию)
- Праздничная доплата
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
23 сен 2025
Отличная организация, всё прошло на высшем уровне 👍 День получился просто замечательным и очень насыщенным 😻
И
Ибрагим
12 ноя 2024
Потрясающе! Гид Пинат был великолепен, а вся команда — дружелюбная и с отличным чувством юмора.
Входит в следующие категории Фукуока
