Фукуок окружён прозрачными лагунами и коралловыми рифами с богатым подводным миром.
Он только кажется недосягаемым — исследуйте его вместе с нами! Гиды-инструкторы научат вас снорклингу и расскажут о местных обитателях.
Вы увидите разноцветные кораллы, рыб и морские звёзды и почувствуете спокойствие и лёгкость на воде.
Описание водной прогулки
Эта программа идеально подходит тем, кто хочет насладиться красотой подводного мира без специального снаряжения и длительного обучения.
Маршрут и впечатления
- Комфортабельная лодка и живописные острова — мы посетим малолюдные уголки архипелага Ан Тхой, включая Хон Дой Мой и Хон Монг Тау (Хон Тхом)
- Прозрачная вода и богатый подводный мир — кораллы, рыбы-попугаи, морские звёзды и другие обитатели на расстоянии вытянутой руки
- Снорклинг для всех — достаточно маски и трубки, чтобы увидеть морские красоты, даже если вы новичок
- Купание и отдых — на остановках можно плавать, загорать, любоваться видами и делать красивые фото
Что включено и как проходит
- Инструкторы помогут с экипировкой и подскажут, как комфортно плавать с маской
- Всё необходимое оборудование для снорклинга предоставляется: маска, трубка, ласты, жилет, спасательный круг
- Можно взять с собой камеру для подводных съёмок или воспользоваться услугой профессиональной фотосъёмки от инструкторов
- Наши гиды-инструкторы расскажут о подводных обитателях, покажут лучшие места для наблюдения и помогут даже новичкам чувствовать себя уверенно
Организационные детали
- Снорклинг проходит в Северной или Южной части острова, локации выбираются за день до поездки
- С вами будет работать один из опытных инструкторов нашей команды
- Если захотите заказать фото или видео (за отдельную плату), сообщите об этом заранее в переписке
- Отдельно оплачивается трансфер из дальних районов и съёмка под водой
Что входит в стоимость
- Трансфер в обе стороны из отелей в центре
- Лёгкий завтрак на лодке из фруктов, чая и кофе и обед
- Питьевая вода
- Душ
- Весь комплект снаряжения
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Фукуоке
Провели экскурсии для 244 туристов
Давайте знакомиться, друзья. Меня зовут Виктор, я сертифицированный инструктор по дайвингу. Почти 10 лет назад уехал из Москвы в Азию и решил стать инструктором. За эти годы я показывал людям
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вячеслав
16 окт 2025
Отличная прогулка. Немного не повезло, вода оказалась мутновата. Но в остальном на высоте!
