Снорклинг на Фукуоке

Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами
Фукуок окружён прозрачными лагунами и коралловыми рифами с богатым подводным миром.

Он только кажется недосягаемым — исследуйте его вместе с нами! Гиды-инструкторы научат вас снорклингу и расскажут о местных обитателях.

Вы увидите разноцветные кораллы, рыб и морские звёзды и почувствуете спокойствие и лёгкость на воде.
5
1 отзыв
Снорклинг на Фукуоке© Виктор
Снорклинг на Фукуоке© Виктор
Снорклинг на Фукуоке© Виктор

Описание водной прогулки

Эта программа идеально подходит тем, кто хочет насладиться красотой подводного мира без специального снаряжения и длительного обучения.

Маршрут и впечатления

  • Комфортабельная лодка и живописные острова — мы посетим малолюдные уголки архипелага Ан Тхой, включая Хон Дой Мой и Хон Монг Тау (Хон Тхом)
  • Прозрачная вода и богатый подводный мир — кораллы, рыбы-попугаи, морские звёзды и другие обитатели на расстоянии вытянутой руки
  • Снорклинг для всех — достаточно маски и трубки, чтобы увидеть морские красоты, даже если вы новичок
  • Купание и отдых — на остановках можно плавать, загорать, любоваться видами и делать красивые фото

Что включено и как проходит

  • Инструкторы помогут с экипировкой и подскажут, как комфортно плавать с маской
  • Всё необходимое оборудование для снорклинга предоставляется: маска, трубка, ласты, жилет, спасательный круг
  • Можно взять с собой камеру для подводных съёмок или воспользоваться услугой профессиональной фотосъёмки от инструкторов
  • Наши гиды-инструкторы расскажут о подводных обитателях, покажут лучшие места для наблюдения и помогут даже новичкам чувствовать себя уверенно

Организационные детали

  • Снорклинг проходит в Северной или Южной части острова, локации выбираются за день до поездки
  • С вами будет работать один из опытных инструкторов нашей команды
  • Если захотите заказать фото или видео (за отдельную плату), сообщите об этом заранее в переписке
  • Отдельно оплачивается трансфер из дальних районов и съёмка под водой

Что входит в стоимость

  • Трансфер в обе стороны из отелей в центре
  • Лёгкий завтрак на лодке из фруктов, чая и кофе и обед
  • Питьевая вода
  • Душ
  • Весь комплект снаряжения

ежедневно в 08:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Фукуоке
Провели экскурсии для 244 туристов
Давайте знакомиться, друзья. Меня зовут Виктор, я сертифицированный инструктор по дайвингу. Почти 10 лет назад уехал из Москвы в Азию и решил стать инструктором. За эти годы я показывал людям
читать дальше

подводный мир на Филиппинах, в Индонезии, на Мальдивах. И, конечно, в любимом Вьетнаме. У меня было более 15000 человек и более 9000 погружений. Со мной работает команда профессионалов, у каждого есть сертификат и бесценный опыт. Наши приоритеты: безопасность, индивидуальный подход к каждому, ваши яркие эмоции, когда в глазах загораются счастье и восторг! До встречи под водой!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Вячеслав
16 окт 2025
Отличная прогулка. Немного не повезло, вода оказалась мутновата. Но в остальном на высоте!

Входит в следующие категории Фукуока

