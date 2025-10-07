Небольшое морское приключение у берегов Южного Фукуока на яхте «Nautilus Namaste».
В программе — прогулка на каноэ, снорклинг у коралловых рифов и отдых на борту с приветственным напитком и фруктами. Отличный вариант, чтобы совместить активный отдых и красивые морские виды.
Описание водной прогулкиМорская прогулка из порта Антхой Путешествие начинается с прогулки на скоростном каноэ из порта Антхой с панорамными видами на острова Южного Фукуока. По прибытии на яхту «Nautilus Namaste» — первый развлекательный комплекс на море Фукуока — вас ждут приветственный напиток и фирменные фрукты острова. Снорклинг и развлечения Гид расскажет об устройстве яхты и её особенностях, после чего вы сможете спуститься в море с водной горки или заняться снорклингом у ярких коралловых рифов. Это отличная возможность увидеть подводный мир Фукуока вблизи. Активности и возвращение Для желающих доступны дополнительные водные развлечения — параглайдинг, гидроциклы, морские прогулки, сапсерфинг и каякинг. Завершится экскурсия возвращением в порт Антхой на каноэ, оставляя яркие впечатления от короткого, но насыщенного морского путешествия. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на каноэ туда и обратно из порта Ан Тхой на яхту Nautilus Namaste
- Приветственный напиток
- Сезонные фрукты
- Пользование водной горкой
- Оборудование для снорклинга
- Услуги душевых
Что не входит в цену
- Все расходы, не указанные в программе
Место начала и завершения?
Nguyễn Văn cừ, tổ 4, kp1, Phú Quốc, Kiên Giang, Vietnam
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: купальник, полотенце, солнцезащитный крем, водонепроницаемую камеру
- Не допускается: алкоголь и наркотики
- Не подходит для: гостей, не умеющих плавать, а также людей, склонных к морской болезни
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Степан
7 окт 2025
Очень рекомендую эту экскурсию. Нашим гидом был Нико. Мы попробовали прогулку по дну океана и отлично провели время. Персонал постоянно заботился о нас, поэтому под водой мы чувствовали себя спокойно и безопасно.
А
Амина
10 июл 2025
Абсолютно идеально. Особенно понравился снорклинг.
Входит в следующие категории Фукуока
