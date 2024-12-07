Найдено 3 экскурсии в категории « Сноркелинг » в Фукуоке на русском языке, цены от $29. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году

1 чел. По популярности На катере 8 часов Водная прогулка Тур на катере по 4 островам, сноркелинг и барбекю Начало: Ваш отель «Что вас ожидает: Мы предлагаем увлекательный тур на катере со сноркелингом и сытным обедом — барбекю из морепродуктов» Расписание: Ежедневно $ 57.31 за человека На катере 8 часов Водная прогулка На катере к трем островам Фукуока и сноркелинг Начало: Ваш отель в центральной части Дуонг-Донга «Затем вы отправитесь в плавание к лучшим местам для сноркелинга в этом районе и остановитесь на 3 прекрасных островах в Сиамском заливе» Расписание: Ежедневно $ 29 за человека На катере 6 часов Водная прогулка Профессиональный сноркелинг для небольшой группы на скоростном катере Начало: Вестибюль вашего отеля Расписание: Ежедневно $ 60.98 за человека Другие экскурсии Фукуока

Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Сноркелинг»

Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Сноркелинг», цены от $29. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль