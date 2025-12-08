Описание водной прогулкиПогрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами. Фукуок окружён прозрачными лагунами и коралловыми рифами с богатым подводным миром. Он только кажется недосягаемым — исследуйте его вместе с нами! Гиды-инструкторы научат вас снорклингу и расскажут о местных обитателях. Вы увидите разноцветные кораллы, рыб и морские звёзды и почувствуете спокойствие и лёгкость на воде.
Экскурсия проходит каждый день. Трансфер заберёт вас утром из отеля и доставит в порт, откуда в 8:00/8:30 отправляется лодка. Обратное прибытие в порт планируется около 15:30, после чего трансфер отвезёт вас обратно в отель.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комфортабельная лодка и живописные острова - мы посетим малолюдные уголки архипелага Ан Тхой, включая Хон Дой Мой и Хон Монг Тау (Хон Тхом)
- Прозрачная вода и богатый подводный мир - кораллы, рыбы-попугаи, морские звёзды и другие обитатели на расстоянии вытянутой руки
- Снорклинг для всех - достаточно маски и трубки, чтобы увидеть морские красоты, даже если вы новичок
- Купание и отдых - на остановках можно плавать, загорать, любоваться видами и делать красивые фото
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Утром завтрак (чай, кофе, фрукты, питьевая вода)
- Инструктаж на русском языке
- Весь комплект снаряжения (маска, трубка, ласты, жилет, круг)
- Две локации для снорклинга
- Обед на корабле
Что не входит в цену
- Фото и видео съёмка
- Дополнительные напитки (пиво, спрайт, кола)
- Трансфер из дальних отелей (уточняйте в переписке)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фукуок
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
