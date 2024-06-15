Заберём вас в Ханое и отправимся в Сапу — город на северо-западе Вьетнама у самой границы с Китаем. Курорт построили для французской аристократии, скрывавшейся в горах от изнурительной жары.

Полюбуемся живописными каскадными склонами холмов, на которых раскинулись рисовые террасы. Пройдёмся по улочкам Сапы и осмотрим основные достопримечательности.

Главная изюминка этих мест — возможность познакомиться с аутентичным укладом жизни коренного населения, народа хмонги. С этой целью мы заглянем в деревню Кат-Кат: погуляем среди колоритных домиков, сувенирных лавок, водяных мельниц и водопадов. Специально для туристов тут дают представления и мастер-классы.

Поднимемся на высоту 2000 метров и остановимся на смотровой площадке, называемой Вратами рая. Полюбуемся вершиной Фансипан и окрестностями. Вечером разместимся в отеле, расположенном на горе у самых облаков.