Сможете полюбоваться потрясающей красоты каскадными рисовыми террасами и головокружительными панорамами, открывающимися со смотровой площадки под названием Врата рая.
Вас также ждёт знакомство с уникальной культурой, национальными традициями и бытом коренного населения — хмонгов.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Двухместное размещение в отеле 4*.
Питание. В стоимость тура не включено.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Не требуется при поездке до 45 дней.
Программа тура по дням
Город Сапа, рисовые террасы, деревня Кат-Кат, Врата рая
Заберём вас в Ханое и отправимся в Сапу — город на северо-западе Вьетнама у самой границы с Китаем. Курорт построили для французской аристократии, скрывавшейся в горах от изнурительной жары.
Полюбуемся живописными каскадными склонами холмов, на которых раскинулись рисовые террасы. Пройдёмся по улочкам Сапы и осмотрим основные достопримечательности.
Главная изюминка этих мест — возможность познакомиться с аутентичным укладом жизни коренного населения, народа хмонги. С этой целью мы заглянем в деревню Кат-Кат: погуляем среди колоритных домиков, сувенирных лавок, водяных мельниц и водопадов. Специально для туристов тут дают представления и мастер-классы.
Поднимемся на высоту 2000 метров и остановимся на смотровой площадке, называемой Вратами рая. Полюбуемся вершиной Фансипан и окрестностями. Вечером разместимся в отеле, расположенном на горе у самых облаков.
Серебряный водопад и долина реки Мынг Хоа
Утром съездим к самому высокому и крупному в этих местах Серебряному водопаду. Прогуляемся в долине реки Мынг Хоа, укрытой от непогоды и ветров цепочкой гор. За доплату можно подняться на вершину Фансипан (включены поездки на поезде и фуникулёре). Затем отправимся в обратный путь.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$860
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту на седане или минивэне в зависимости от количества участников
- Проживание
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Ханой и обратно
- Питание
- Поднятие на гору Фансипан, включая поездку на поезде и фуникулёре
- Для ребёнка до 4 лет участие бесплатно, если едут двое взрослых. Для ребёнка от 5 до 12 лет на участие в туре действует скидка 50 %. Если детей несколько, обсудим стоимость тура индивидуально
- При группе из 2-8 участников стоимость тура составит 430 $ с человека. Если путешествуете в одиночку, стоимость тура - 860 $
- Проведение тура возможно ежедневно