На север Вьетнама: индивидуальный тур из Ханоя в Сапу

Полюбоваться каскадами рисовых террас, подняться к Вратам рая и узнать, как живут хмонги
Окунитесь в неповторимую атмосферу Северного Вьетнама! Вы исследуете самые живописные локации этих мест и посетите любимый курорт французской аристократии — город Сапа.

Сможете полюбоваться потрясающей красоты каскадными рисовыми террасами и головокружительными панорамами, открывающимися со смотровой площадки под названием Врата рая.

Вас также ждёт знакомство с уникальной культурой, национальными традициями и бытом коренного населения — хмонгов.
На север Вьетнама: индивидуальный тур из Ханоя в Сапу
На север Вьетнама: индивидуальный тур из Ханоя в Сапу
На север Вьетнама: индивидуальный тур из Ханоя в Сапу
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Двухместное размещение в отеле 4*.

Питание. В стоимость тура не включено.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Не требуется при поездке до 45 дней.

Программа тура по дням

1 день

Город Сапа, рисовые террасы, деревня Кат-Кат, Врата рая

Заберём вас в Ханое и отправимся в Сапу — город на северо-западе Вьетнама у самой границы с Китаем. Курорт построили для французской аристократии, скрывавшейся в горах от изнурительной жары.

Полюбуемся живописными каскадными склонами холмов, на которых раскинулись рисовые террасы. Пройдёмся по улочкам Сапы и осмотрим основные достопримечательности.

Главная изюминка этих мест — возможность познакомиться с аутентичным укладом жизни коренного населения, народа хмонги. С этой целью мы заглянем в деревню Кат-Кат: погуляем среди колоритных домиков, сувенирных лавок, водяных мельниц и водопадов. Специально для туристов тут дают представления и мастер-классы.

Поднимемся на высоту 2000 метров и остановимся на смотровой площадке, называемой Вратами рая. Полюбуемся вершиной Фансипан и окрестностями. Вечером разместимся в отеле, расположенном на горе у самых облаков.

Город Сапа, рисовые террасы, деревня Кат-Кат, Врата раяГород Сапа, рисовые террасы, деревня Кат-Кат, Врата раяГород Сапа, рисовые террасы, деревня Кат-Кат, Врата раяГород Сапа, рисовые террасы, деревня Кат-Кат, Врата раяГород Сапа, рисовые террасы, деревня Кат-Кат, Врата рая
2 день

Серебряный водопад и долина реки Мынг Хоа

Утром съездим к самому высокому и крупному в этих местах Серебряному водопаду. Прогуляемся в долине реки Мынг Хоа, укрытой от непогоды и ветров цепочкой гор. За доплату можно подняться на вершину Фансипан (включены поездки на поезде и фуникулёре). Затем отправимся в обратный путь.

Серебряный водопад и долина реки Мынг ХоаСеребряный водопад и долина реки Мынг ХоаСеребряный водопад и долина реки Мынг ХоаСеребряный водопад и долина реки Мынг ХоаСеребряный водопад и долина реки Мынг Хоа

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$860
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на седане или минивэне в зависимости от количества участников
  • Проживание
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Ханой и обратно
  • Питание
  • Поднятие на гору Фансипан, включая поездку на поезде и фуникулёре
  • Для ребёнка до 4 лет участие бесплатно, если едут двое взрослых. Для ребёнка от 5 до 12 лет на участие в туре действует скидка 50 %. Если детей несколько, обсудим стоимость тура индивидуально
  • При группе из 2-8 участников стоимость тура составит 430 $ с человека. Если путешествуете в одиночку, стоимость тура - 860 $
  • Проведение тура возможно ежедневно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт/отель Ханоя, 06:00
Завершение: Ханой, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ханоя

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыОбзорные

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