Выездные туры из Ханоя

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Ханое на русском языке, цены от $1400. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
На машине
17 дней
2 отзыва
Посетить яркие природные локации, включая горный регион, погрузиться в культуру городов и сёл
Начало: Г. Ханой, 9:00
5 мар в 08:00
3 янв в 08:00
$1625 за человека
Вьетнам: северный характер
12 дней
Ханой, Халонг, Ниньбинь, Хойан, Банахиллс, Дананг, Хюэ, Ханой
30 апр в 10:00
от 158 873 ₽ за человека
Главные локации Северного Вьетнама: комфортный экспресс-тур с круизом
Круизы
3 дня
Побывать в древней столице Вьетнама, посетить самую высокую пагоду и узнать тайны города императоров
Начало: Аэропорт или отель в Ханое, время обсуждается инди...
10 мар в 08:00
$1400 за человека

Сколько стоит тур в Ханое в январе 2026
Сейчас в Ханое в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 1400 до 158 873. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Туры по окрестностям Ханоя и местам Вьетнама в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама