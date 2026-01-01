Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Посетить яркие природные локации, включая горный регион, погрузиться в культуру городов и сёл
Начало: Г. Ханой, 9:00
5 мар в 08:00
3 янв в 08:00
$1625 за человека
Вьетнам: северный характер
Ханой, Халонг, Ниньбинь, Хойан, Банахиллс, Дананг, Хюэ, Ханой
30 апр в 10:00
от 158 873 ₽ за человека
Главные локации Северного Вьетнама: комфортный экспресс-тур с круизом
Побывать в древней столице Вьетнама, посетить самую высокую пагоду и узнать тайны города императоров
Начало: Аэропорт или отель в Ханое, время обсуждается инди...
10 мар в 08:00
$1400 за человека
Сейчас в Ханое в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 1400 до 158 873. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
