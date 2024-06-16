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Авторский тур
5 дней
Жемчужины северного Вьетнама
Проплыть по бухте Халонг, побывать в высокогорной глубинке и изучить две столицы
Начало: Ханой, аэропорт, утро
«Окунитесь в захватывающий мир Северного Вьетнама — мы начнём путешествие с делового и контрастного Ханоя и продолжим среди пейзажей бухты Халонг, где пройдём на лодке мимо скальных островов и белых песчаных пляжей»
16 июня в 08:00
30 июня в 08:00
$1 000 за человека
Авторский тур
11 дней
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде
Начало: Ханой, аэропорт или отель, утро
«Сегодня насыщенный день — позавтракав, выдвигаемся изучать природное и культурное наследие Вьетнама»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
$2 050 за человека
Авторский тур
13 дней
От Ханоя до Халонга: большое путешествие по северу Вьетнама
Полюбоваться заливами и водопадом Банзёк, погулять по Сапе и побывать в деревнях ремесленников
Начало: Ханой, аэропорт, время - по договорённости
«Путешествие в северные части Вьетнама — это возможность увидеть невероятные творения природы»
7 сен в 10:00
$2 050 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Природа и пейзажи»
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