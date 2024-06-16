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1 чел. По популярности 🚗 На машине Авторский тур 5 дней Жемчужины северного Вьетнама Проплыть по бухте Халонг, побывать в высокогорной глубинке и изучить две столицы Начало: Ханой, аэропорт, утро «Окунитесь в захватывающий мир Северного Вьетнама — мы начнём путешествие с делового и контрастного Ханоя и продолжим среди пейзажей бухты Халонг, где пройдём на лодке мимо скальных островов и белых песчаных пляжей» $ 1 000 за человека 🚗 На машине 🛥 На яхте 🎶 Музыкальные теплоходы Авторский тур 11 дней Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде Начало: Ханой, аэропорт или отель, утро «Сегодня насыщенный день — позавтракав, выдвигаемся изучать природное и культурное наследие Вьетнама» $ 2 050 за человека 🏄 SUP-прогулки Авторский тур 13 дней От Ханоя до Халонга: большое путешествие по северу Вьетнама Полюбоваться заливами и водопадом Банзёк, погулять по Сапе и побывать в деревнях ремесленников Начало: Ханой, аэропорт, время - по договорённости «Путешествие в северные части Вьетнама — это возможность увидеть невероятные творения природы» $ 2 050 за человека Все туры Ханоя

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Природа и пейзажи»

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