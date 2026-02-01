На бутик-яхте с джакузи по знаковым местам Вьетнама: всё включено
Исследовать острова, пожить на яхте с авторской кухней и тай-чи, поплавать на каяках у тайных пещер
Начало: Аэропорт Ханоя, 12:00
16 апр в 08:00
23 апр в 08:00
€1790 за человека
Отпуск мечты во Вьетнаме: круиз по бухте Халонг, райский Ангкор и страна улыбок Камбоджа
Встретить рассвет на корабле, увидеть кукольное представление и спуститься в подземные лабиринты
Начало: Аэропорт Ханоя, 11:00 (общий трансфер)
6 мар в 08:00
6 ноя в 08:00
$2350 за человека
Путешествие во Вьетнам: природа, история, традиции и круиз по бухте Халонг
Побывать в Ханое, Хойане и Дананге, прокатиться на велосипедах по деревушкам и порыбачить на крабов
Начало: Аэропорт Ханоя, 10:00 (возможна встреча в течение ...
21 фев в 10:00
7 мар в 10:00
$1800 за человека
В мини-группе по Вьетнаму: Ханой и Дананг, Хойан и Хошимин и круиз по бухте Халонг
Исследовать города, прокатиться на лодке, каноэ и корабле и пройтись по знаменитому Золотому мосту
Начало: Ханой, 13:00 (возможна договорённость о другом вре...
28 фев в 13:00
14 мар в 13:00
180 000 ₽ за человека
Комфорт-тур: Вьетнам, Лаос и Камбоджа с круизом 5* по бухте Халонг
Увидеть дворцы, храмы и деревушки, посетить 9 городов и побывать на жемчужной ферме и в саду аистов
Начало: Аэропорт Ханоя, точное время по согласованию
22 фев в 08:00
5 апр в 08:00
123 442 ₽ за человека
Приключение 2 в 1: Вьетнам и Камбоджа, круиз по бухте Халонг, экскурсии и погружение в культуру
Заняться каякингом и тай-чи, исследовать храмы Ангкора, поучиться готовить местные блюда
Начало: Аэропорт Ханоя, 8:00
9 апр в 08:00
16 апр в 08:00
$1790 за человека
Вьетнамские приключения: Ханой и Дананг, круиз и пляжи, погружение в культуру и активности
Осмотреть «Золотой мост», научиться готовить местное блюдо и покататься на велосипеде и скутерах
Начало: Аэропорт Ханоя, время по согласованию
18 мая в 10:00
1 июн в 10:00
$1700 за человека
