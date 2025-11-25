Путешествие во Вьетнам: природа, история, традиции и круиз по бухте Халонг
Побывать в Ханое, Хойане и Дананге, прокатиться на велосипедах по деревушкам и порыбачить на крабов
Начало: Аэропорт Ханоя, 10:00 (возможна встреча в течение ...
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
$1800 за человека
Мини-группой по Вьетнаму: лёгкие треккинги, кукольный спектакль на воде и круиз по бухте Халонг
Пешком исследовать горы и рисовые поля, пройти меж скал на лайнере 5* и лодке, окунуться в легенды
Начало: Наш отель в Ханое, 17:00
8 мар в 17:00
22 мар в 17:00
$1490 за человека
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде
Начало: Ханой, аэропорт или отель, утро, точное время по д...
3 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$3700 за человека
