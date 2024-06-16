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1 чел. По популярности 🚗 На машине Авторский тур 5 дней Жемчужины северного Вьетнама Проплыть по бухте Халонг, побывать в высокогорной глубинке и изучить две столицы Начало: Ханой, аэропорт, утро «Встречаем вас в аэропорту Ханоя, знакомимся и едем на обзорную экскурсию по столице» $ 1 000 за человека 🚗 На машине Авторский тур 2 дня На север Вьетнама: индивидуальный тур из Ханоя в Сапу Полюбоваться каскадами рисовых террас, подняться к Вратам рая и узнать, как живут хмонги Начало: Аэропорт/отель Ханоя, 06:00 «Вас также ждёт знакомство с уникальной культурой, национальными традициями и бытом коренного населения — хмонгов» $ 860 за человека 🚗 На машине 🛥 На яхте 🎶 Музыкальные теплоходы Авторский тур 11 дней Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде Начало: Ханой, аэропорт или отель, утро «Здесь вы познакомитесь с племенем хмонгов — колоритной народностью, населяющей горы Северного Вьетнама» $ 2 050 за человека Все туры Ханоя

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Обзорные»

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