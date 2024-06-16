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Авторский тур
5 дней
Жемчужины северного Вьетнама
Проплыть по бухте Халонг, побывать в высокогорной глубинке и изучить две столицы
Начало: Ханой, аэропорт, утро
«Встречаем вас в аэропорту Ханоя, знакомимся и едем на обзорную экскурсию по столице»
16 июня в 08:00
30 июня в 08:00
$1 000 за человека
Авторский тур
2 дня
На север Вьетнама: индивидуальный тур из Ханоя в Сапу
Полюбоваться каскадами рисовых террас, подняться к Вратам рая и узнать, как живут хмонги
Начало: Аэропорт/отель Ханоя, 06:00
«Вас также ждёт знакомство с уникальной культурой, национальными традициями и бытом коренного населения — хмонгов»
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
$860 за человека
Авторский тур
11 дней
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде
Начало: Ханой, аэропорт или отель, утро
«Здесь вы познакомитесь с племенем хмонгов — колоритной народностью, населяющей горы Северного Вьетнама»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
$2 050 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Обзорные»
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