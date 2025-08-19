Заранее забронированный частный трансфер — самый удобный способ добраться из аэропорта Хошимина в центр города. Вас встретят с именной табличкой и доставят прямо к месту назначения. Комфорт, надёжность и спокойное начало поездки по Вьетнаму.
Описание трансферКомфортный трансфер без лишних забот Частное такси из аэропорта Хошимина (Таншоннят — SGN) в центр города — это самый быстрый и удобный способ добраться до отеля или апартаментов. Трансфер бронируется заранее, поэтому вам не нужно искать такси или пользоваться общественным транспортом с багажом. Все автомобили тщательно отобраны и имеют необходимые лицензии. Опытные водители обеспечивают комфорт и безопасность на протяжении всей поездки, а служба поддержки заранее отправляет клиенту всю информацию о трансфере. После прохождения иммиграционного контроля, получения багажа и таможенного досмотра вас встретят у выхода из зала прилёта с табличкой с вашим именем. Водитель поможет с багажом и доставит вас прямо к месту назначения — спокойно и без спешки. Важная информация:
- Пожалуйста, сообщите оператору подробности, чтобы он мог организовать трансфер (номер рейса, название отеля).
- При превышении допустимого времени ожидания взимается дополнительная плата в размере 100 000 донгов в час.
- Продолжительность трансфера указана приблизительно, точное время зависит от времени суток и дорожной ситуации.
- Каждому путешественнику разрешается провозить не более 1 чемодана и 1 ручной клади. Для крупногабаритного или слишком большого багажа (например, досок для серфинга, клюшек для гольфа или велосипедов) могут действовать определенные ограничения.
Что включено
- Трансфер в одну сторону
- 1 точка посадки и 1 точка высадки
- Встреча и доставка «от двери до двери» (отели в центре города)
- Автомобиль с кондиционером
- Плата за платные дороги
- Встреча с табличкой с вашим именем
- Бесплатное ожидание при прилёте - до 90 минут
Что не входит в цену
- Доплата за ночной трансфер (с 23:00 до 05:59)
- Доплата за удалённые районы (отели более чем в 10 км от аэропорта)
- Страховка и прочие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Таншоннят
Завершение: Хошимин, Вьетнам
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, сообщите оператору подробности, чтобы он мог организовать трансфер (номер рейса, название отеля)
- При превышении допустимого времени ожидания взимается дополнительная плата в размере 100 000 донгов в час
- Продолжительность трансфера указана приблизительно, точное время зависит от времени суток и дорожной ситуации
- Каждому путешественнику разрешается провозить не более 1 чемодана и 1 ручной клади. Для крупногабаритного или слишком большого багажа (например, досок для серфинга, клюшек для гольфа или велосипедов) могут действовать определенные ограничения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Водитель написал примерно в момент посадки самолёта. Место встречи было ясно обозначено: хотя таблички с именем не было, я связался с водителем через WhatsApp, и он быстро подошёл. Машина просторная и чистая.
В
Пришлось немного подождать, но для загруженного аэропорта это вполне нормально. Поездка была комфортной — именно то, что нужно после перелёта.
Д
Транспорт нашли без проблем, а высадили прямо у отеля — очень удобно.
И
Очень легко нашли трансфер в аэропорту. Инструкции были понятными — однозначно рекомендую.
