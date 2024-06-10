Найдено 3 экскурсии в категории « Трансфер » в Хошимине на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 3 часа Индивидуальный трансфер из Хошимина в Муйнэ / Фантьет: комфорт на первом месте Выбирайте удобство и скорость для вашего путешествия из Хошимина в Муйнэ или Фантьет. Забудьте о долгих ожиданиях и наслаждайтесь поездкой Начало: По договоренности с клиентом «Водитель вас встретит в аэропорту с табличкой (Ваше Имя Фамилия) Для заказа трансфера напишите нам-Имя Фамилия, номер рейса, дата время прибытия, контактный телефон» Расписание: по договоренности с клиентом $ 150 за всё до 4 чел. 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 1 час Комфортный трансфер из аэропорта Хошимина для путешественников После долгого полета дорога в отель может быть приятной частью вашего путешествия. Выберите индивидуальный трансфер для максимального удобства Начало: В аэропорту «Все трансферы проходят на современных минивэнах Hyundai Starex — с кондиционером, влажными салфетками и минеральной водой» € 50 за всё до 6 чел. 🚗 На машине Индивидуальная 30 минут Выгодный трансфер в Хошимине Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Хошимина и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе в пути «Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер» € 53 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Хошимина

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине Индивидуальный трансфер: Хошимин - Муйнэ, Фантьет Трансфер из аэропорта Хошимина Выгодный трансфер в Хошимине В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024 Сейчас в Хошимине в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 150.

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