1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальный трансфер из Хошимина в Муйнэ / Фантьет: комфорт на первом месте
Выбирайте удобство и скорость для вашего путешествия из Хошимина в Муйнэ или Фантьет. Забудьте о долгих ожиданиях и наслаждайтесь поездкой
Начало: По договоренности с клиентом
«Водитель вас встретит в аэропорту с табличкой (Ваше Имя Фамилия) Для заказа трансфера напишите нам-Имя Фамилия, номер рейса, дата время прибытия, контактный телефон»
Расписание: по договоренности с клиентом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Комфортный трансфер из аэропорта Хошимина для путешественников
После долгого полета дорога в отель может быть приятной частью вашего путешествия. Выберите индивидуальный трансфер для максимального удобства
Начало: В аэропорту
«Все трансферы проходят на современных минивэнах Hyundai Starex — с кондиционером, влажными салфетками и минеральной водой»
10 июня в 19:00
11 июня в 08:00
€50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Хошимине
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Хошимина и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе в пути
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 16:00
10 июня в 00:00
€53 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Трансфер»
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