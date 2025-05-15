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Пешком по центру Хошимина

Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Экскурсия «Пешком по центру Хошимина» предлагает уникальную возможность насладиться красотой колониальной архитектуры, включая знаменитый Главпочтамт и Оперный театр. Путешественники также смогут посетить Дворец Воссоединения и рынок военных артефактов.

Это идеальный способ познакомиться с историей и культурой города, не упустите шанс пройтись по Антикварной улице и ощутить дух времени
4.88
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

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  • 📸 Отличные фото возможности
  • 🍜 Попробовать местную кухню

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для прогулки по центру Хошимина - с декабря по март. В это время погода наиболее комфортная, с минимальным количеством осадков и приятной температурой. В апреле и мае также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к повышенной влажности. Октябрь и ноябрь менее идеальны из-за возможных дождей, но всё же предоставляют возможность насладиться городом, если вы готовы к переменчивой погоде.
Пешком по центру Хошимина
Пешком по центру Хошимина
Пешком по центру Хошимина
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Дворец Воссоединения
  • Площадь Парижской коммуны
  • Главпочтамт
  • Оперный театр
  • Памятник Президенту
  • Центральная улица
  • Антикварная улица
  • Индийский храм
  • Рынок военных артефактов
  • Рынок Бен Тхань

Описание экскурсии

Вы увидите главные места центра города:

  • Дворец Воссоединения
  • Площадь Парижской коммуны
  • Главпочтамт и Оперный театр
  • Памятник Президенту на главной площади
  • Центральную и Антикварную улицы
  • Индийский храм и рынок военных артефактов
  • Самый большой рынок города Бен Тхань

Мы расскажем связанные с ними интересные факты.

Организационные детали

  • По желанию после экскурсии можно зайти в кафе с вкусным супом фо
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
15 мая 2025
Эта экскурсия стала нашей первой в Хошимине (Сайгоне). Мы только приехали в отель и сразу через пару часов пошли на экскурсию. Нашим гидом стал Герман, с которым мы обошли центр
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города, узнали много нового как с исторической точки зрения, так и с точки зрения жизни современного Вьетнама. Герман очень доброжелательный человек, вьетнамец по происхождению, но отлично говорит по-русски. У него большой опыт ведения экскурсий, он отвечает на все вопросы. Не было вопроса, на который бы Герман не знал ответа. Также гид сам предлагал фотографировать нас в красивых местах, благодаря чему у нас осталось много красивых фотографий!

На следующий день у нас с Германом была также экскурсия по реке Меконг, которая также прошла великолепно.
Мы бы с удовольствием пошли еще на экскурсии с таким замечательным экскурсоводом! Надеемся вернуться еще во Вьетнам и посетить новые экскурсии.

Спасибо организатору Тимуру, спасибо гиду Герману!

Н
13 мая 2025
Экскурсию проводил не Тимур. Вьетнамец (к сожалению не запомнила имя), говорил по-русски вполне хорошо. И экскурсию тоже провел хорошо.
Д
1 апр 2025
Супер гид Mr Chinh. Рассказал много интересного про Хошимин и Вьетнам в целом. Гид учел наши пожелания по локациям, ответил на все вопросы, провел по основным местам. Экскурсия прошла быстро и интересно
Е
21 фев 2025
Спасибо Тимуру! За организацию нашей экскурсии. И в целом за помощь. Буду советовать его друзьям и знакомым.
К
20 фев 2025
Огромное спасибо Mr. Chinh за очень интересную и подробную экскурсию по городу!
И дополнительно благодарна за поездку на метро, было интересно посмотреть на город именно с такого ракурса (часть метро наземная).
Елена
15 фев 2025
Очень понравилась экскурсия, наш замечательный гид Mrs. Lan организовала очень увлекательную и познавательную экскурсию, сама по себе она очень приятный человек в общении. Тимуру спасибо за лояльность, полное удовлетворение всех потребностей туристов! Рекомендую данную экскурсию всем гостям Хошимина!
О
21 янв 2025
Понравился маршрут, основная информация рассказана, приятное в целом общение и знание русского языка.
Р
19 янв 2025
Погуляли по центру, он отлично владеет русским, было очень интересно узнать о жизни сайгонцев, истории города и страны от коренного вьетнамца. Время пролетело незаметно. 😎👍🏻

Входит в следующие категории Хошимина

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