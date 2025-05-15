Экскурсия «Пешком по центру Хошимина» предлагает уникальную возможность насладиться красотой колониальной архитектуры, включая знаменитый Главпочтамт и Оперный театр. Путешественники также смогут посетить Дворец Воссоединения и рынок военных артефактов.
Это идеальный способ познакомиться с историей и культурой города, не упустите шанс пройтись по Антикварной улице и ощутить дух времени
Это идеальный способ познакомиться с историей и культурой города, не упустите шанс пройтись по Антикварной улице и ощутить дух времени
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🛍️ Шопинг на рынках
- 🎭 Культурные достопримечательности
- 📸 Отличные фото возможности
- 🍜 Попробовать местную кухню
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки по центру Хошимина - с декабря по март. В это время погода наиболее комфортная, с минимальным количеством осадков и приятной температурой. В апреле и мае также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к повышенной влажности. Октябрь и ноябрь менее идеальны из-за возможных дождей, но всё же предоставляют возможность насладиться городом, если вы готовы к переменчивой погоде.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Дворец Воссоединения
- Площадь Парижской коммуны
- Главпочтамт
- Оперный театр
- Памятник Президенту
- Центральная улица
- Антикварная улица
- Индийский храм
- Рынок военных артефактов
- Рынок Бен Тхань
Описание экскурсии
Вы увидите главные места центра города:
- Дворец Воссоединения
- Площадь Парижской коммуны
- Главпочтамт и Оперный театр
- Памятник Президенту на главной площади
- Центральную и Антикварную улицы
- Индийский храм и рынок военных артефактов
- Самый большой рынок города Бен Тхань
Мы расскажем связанные с ними интересные факты.
Организационные детали
- По желанию после экскурсии можно зайти в кафе с вкусным супом фо
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 1384 туристов
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надёжный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
15 мая 2025
Эта экскурсия стала нашей первой в Хошимине (Сайгоне). Мы только приехали в отель и сразу через пару часов пошли на экскурсию. Нашим гидом стал Герман, с которым мы обошли центр
Н
Наталья
13 мая 2025
Экскурсию проводил не Тимур. Вьетнамец (к сожалению не запомнила имя), говорил по-русски вполне хорошо. И экскурсию тоже провел хорошо.
Д
Дарья
1 апр 2025
Супер гид Mr Chinh. Рассказал много интересного про Хошимин и Вьетнам в целом. Гид учел наши пожелания по локациям, ответил на все вопросы, провел по основным местам. Экскурсия прошла быстро и интересно
Е
Елена
21 фев 2025
Спасибо Тимуру! За организацию нашей экскурсии. И в целом за помощь. Буду советовать его друзьям и знакомым.
К
Карина
20 фев 2025
Огромное спасибо Mr. Chinh за очень интересную и подробную экскурсию по городу!
И дополнительно благодарна за поездку на метро, было интересно посмотреть на город именно с такого ракурса (часть метро наземная).
И дополнительно благодарна за поездку на метро, было интересно посмотреть на город именно с такого ракурса (часть метро наземная).
Елена
15 фев 2025
Очень понравилась экскурсия, наш замечательный гид Mrs. Lan организовала очень увлекательную и познавательную экскурсию, сама по себе она очень приятный человек в общении. Тимуру спасибо за лояльность, полное удовлетворение всех потребностей туристов! Рекомендую данную экскурсию всем гостям Хошимина!
О
Ольга
21 янв 2025
Понравился маршрут, основная информация рассказана, приятное в целом общение и знание русского языка.
Р
Роман
19 янв 2025
Погуляли по центру, он отлично владеет русским, было очень интересно узнать о жизни сайгонцев, истории города и страны от коренного вьетнамца. Время пролетело незаметно. 😎👍🏻
Входит в следующие категории Хошимина
Похожие экскурсии из Хошимина
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
Завтра в 07:00
22 июн в 07:00
от $100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Хошимин
Начните своё путешествие в Хошимин с комфортом и без стресса благодаря нашему индивидуальному трансферу из аэропорта с англоговорящим водителем
Начало: Международный аэропорт Таншоннят (Хошимин)
Завтра в 00:00
22 июн в 00:00
$27 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Хошимин
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:00
от $100 за всё до 4 чел.