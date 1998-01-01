  1. Вьетнам
  2. Экскурсии

Индивидуальная экскурсия на остров Кан Жо

Катя Ч.
Катя Ч. – Гид из Хошимина
В пределах Хошимина находится заповедный лес 🌳, куда мы приглашаем отправиться на семичасовую прогулку 👣 с местным русскоговорящим гидом.

Уникальная флора и фауна его мангровых зарослей насчитывает не один десяток экземпляров, занесённых в Красную Книгу.

Вы проедетесь на каналах по джонке, посетите крокодиловую ферму и «поохотитесь» на опасных хищников, отведаете крабов.

В финале сравните маленьких фруктовых мышек города с их более крупными собратьями в заповеднике.
Задать вопрос
Индивидуальная экскурсия на остров Кан Жо

Что вы увидите

  • Остров Кан Жо
  • Крокодиловая ферма
  • Колония летучих мышей
Гид и машина встречает вас в отеле и везет на остров 🏝️ Канжо, который находится в пределах городской черты г. Хошимина. Во время экскурсии 🧭 вас ожидает знакомство с флорой и фауной мангровых зарослей, катание на джонке по каналам, ловля крабов и крокодилов (здесь же можно будет приобрести свежевыловленных крабов, которых при вас приготовят). Вы также сможете подняться на 26-метровую вышку и полюбоваться потрясающим видом с высоты.
База экологического туризма Вам Шат построена на территории, покрытой мангровыми лесами, в районе уезда Кан Жо в пригороде г. Хошимина. Эта местность граничит с побережьем Южно-Китайского моря 🌊, провинциями Донгнай, Бариа-Вунгтау, Лонган и Тьенжанг.
В 1998 году на одном из участков мангрового леса Кан Жо был начат проект строительства туристической базы, в результате реализации которого были построены разнообразные объекты туристического обслуживания, которые гармонично вписались в окружающую среду, не нарушив общей экосистемы.
Экосистема мангровых лесов Кан Жо отличается богатой флорой и фауной. Здесь встречаются редкие и ценные породы деревьев, виды животных и птиц.
Разнообразные и оригинальные объекты отдыха и развлечений, созданные на этой базе, привлекают сюда множество посетителей.
База экологического туризма Вам Шат имеет крокодиловую ферму, на которой выращивают около 40 особей крокодилов. Туристы могут понаблюдать за ними в естественной среде, познакомиться со способами их выращивания, узнать множество интересных фактов об этих пресмыкающихся.
Для туристов здесь придумали увлекательную забаву — «ловля крокодилов». Плот, на котором туристы отправляются на крокодиловую ловлю, представляет собой специально сконструированное и изготовленное из особых материалов плавучее средство, которое не переворачивается. Плот обнесен сеткой B40, которая не позволяет крокодилам атаковать туристов или потопить плот.
Это участок леса с пышной растительностью, в тишине которого обитает колония летучих мышей. Их число насчитывает несколько тысяч особей. Местных летучих мышей называют «летучая мышь-ворон», размах крыла у них достигает 1–1, 5 метра. Эта разновидность мышей широко распространена в Австралии, Индонезии, Малайзии, Камбодже и Лаосе. Они отличаются от тех видов, которые часто встречаются во Вьетнаме даже в городах. Летучие мыши здесь питаются плодами фруктовых и плодовых деревьев. Они ориентируются при помощи обоняния и слуха. Днем мыши преимущественно спят, повиснув на ветке дерева, а ночью могул совершать перелеты на расстояние до километра в поисках пищи.
Что входит
  • транспорт
  • услуги русскоговорящего гида
  • аренда катера и джонки
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с клиентом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Катя Ч.
Катя Ч.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Катя Ч. проводит ещё 5 экскурсий

Обзорная экскурсия по Хошимину
$100
4 часа
Обзорная экскурсия по Хошимину
1 отзыв
Двухдневная экскурсия в Хошимин с ночевкой
$475
48 часов
Двухдневная экскурсия в Хошимин с ночевкой
Виза во Вьетнам
$25
1 час
Виза во Вьетнам
Индивидуальный трансфер: Хошимин — Муйнэ, Фантьет
$113
3 часа
Индивидуальный трансфер: Хошимин — Муйнэ, Фантьет
Ужин на корабле Bonsai Cruise
$69
3 часа
Ужин на корабле Bonsai Cruise

Еще несколько необычных экскурсий в Хошимине

Многоликий Сайгон
От 74
4 часа
Многоликий Сайгон
16 отзывов
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
От 75
4 часа
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
11 отзывов
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем
VIP-тур: сафари в пустыне
$60
5 часов
VIP-тур: сафари в пустыне
8 отзывов
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
От 120
5 часов
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
6 отзывов
Как все происходило на самом деле — экскурсия в места сражений Вьетнамской войны
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
От 166
8 часов
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
5 отзывов
Погружение в колорит крестьянских деревушек, местные ремесла и первозданную природу
Экскурсия по дельте реки Меконг
От 168
8 часов
Экскурсия по дельте реки Меконг
5 отзывов
Аутентичная Азия на экскурсии с местным жителем