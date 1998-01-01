Гид и машина встречает вас в отеле и везет на остров 🏝️ Канжо, который находится в пределах городской черты г. Хошимина. Во время экскурсии 🧭 вас ожидает знакомство с флорой и фауной мангровых зарослей, катание на джонке по каналам, ловля крабов и крокодилов (здесь же можно будет приобрести свежевыловленных крабов, которых при вас приготовят). Вы также сможете подняться на 26-метровую вышку и полюбоваться потрясающим видом с высоты.

База экологического туризма Вам Шат построена на территории, покрытой мангровыми лесами, в районе уезда Кан Жо в пригороде г. Хошимина. Эта местность граничит с побережьем Южно-Китайского моря 🌊, провинциями Донгнай, Бариа-Вунгтау, Лонган и Тьенжанг.

В 1998 году на одном из участков мангрового леса Кан Жо был начат проект строительства туристической базы, в результате реализации которого были построены разнообразные объекты туристического обслуживания, которые гармонично вписались в окружающую среду, не нарушив общей экосистемы.

Экосистема мангровых лесов Кан Жо отличается богатой флорой и фауной. Здесь встречаются редкие и ценные породы деревьев, виды животных и птиц.

Разнообразные и оригинальные объекты отдыха и развлечений, созданные на этой базе, привлекают сюда множество посетителей.

База экологического туризма Вам Шат имеет крокодиловую ферму, на которой выращивают около 40 особей крокодилов. Туристы могут понаблюдать за ними в естественной среде, познакомиться со способами их выращивания, узнать множество интересных фактов об этих пресмыкающихся.

Для туристов здесь придумали увлекательную забаву — «ловля крокодилов». Плот, на котором туристы отправляются на крокодиловую ловлю, представляет собой специально сконструированное и изготовленное из особых материалов плавучее средство, которое не переворачивается. Плот обнесен сеткой B40, которая не позволяет крокодилам атаковать туристов или потопить плот.

Это участок леса с пышной растительностью, в тишине которого обитает колония летучих мышей. Их число насчитывает несколько тысяч особей. Местных летучих мышей называют «летучая мышь-ворон», размах крыла у них достигает 1–1, 5 метра. Эта разновидность мышей широко распространена в Австралии, Индонезии, Малайзии, Камбодже и Лаосе. Они отличаются от тех видов, которые часто встречаются во Вьетнаме даже в городах. Летучие мыши здесь питаются плодами фруктовых и плодовых деревьев. Они ориентируются при помощи обоняния и слуха. Днем мыши преимущественно спят, повиснув на ветке дерева, а ночью могул совершать перелеты на расстояние до километра в поисках пищи.