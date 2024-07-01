8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Вьетнам: Путешествие по дельте реки Меконг из Хошимина
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от $220 за всё до 2 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Как все происходило на самом деле - экскурсия в места сражений Вьетнамской войны
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от $150 за всё до 2 чел.
7.5 часов
Водная прогулка
Насыщенное путешествие по дельте Меконга: культура и природа
Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
от $220 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- кконстантин1 июля 2024Получили огромное удовольствие от поездки. Очень интересно,информативно. Гидом была Ирина,очень образованный и интересный человек,на все вопросы давала развёрнутые ответы. Однозначно рекомендую данную поездку.
- ДДмитрий23 июня 2024Замечательная экскурсия! Были с детьми - все понравилось. интересный рассказчик, хороший маршрут и трансфер, все продумано до мелочей! Рекомендуем к посещению - без этой экскурсии поездка во Вьетнам была бы однобокой
- ВВиктория11 июня 2024С нами был один из гидов команды Виктора - русскоговорящий вьетнамец, предложивший обращаться к нему по имени Федя. Было очень
- ММарина1 июня 2024Индивидуальная экскурсия,никакой толковни, спокойно,можно менять маршрут, посмотреть что интересно лично мне,насыщенная экскурсия, приятные впечатления
- ЮЮля14 апреля 2024Виктор, приятный собеседник, хорошо говорит по русски. Экскурсия интересная, можно посмотреть как растут фрукты, продегустировать некоторые из них прям с
- HHelena11 апреля 2024Экскурсия была отличная! Примечательно, что Виктор прекрасно владеет русским языком и очень много знает (про Вьетнам и про СССР, где он
- ЕЕлена3 апреля 2024Отличное путешествие. Всё прекрасно организовано, транспорт комфортабельный! Всем рекомендую!!!
- ЮЮлия3 марта 2024Спасибо Ирине за прекрасно проведенную экскурсию. Все четко, вовремя и очень интересно. Индивидуальный подход.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в августе 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 220. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 48 ⭐ отзывов, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь