Отправьтесь в увлекательное путешествие в Кань Гио — природный заповедник с мангровыми лесами и дикой природой. Вас ждёт встреча с сотнями обезьян, крокодиловый заповедник и историческая база времён войны. Это насыщенная экскурсия, сочетающая природу, историю и местную культуру.
Описание трансферОстров обезьян и дикая природа Мы прибудем в Кань Гио — день будет насыщен яркими и запоминающимися событиями. Первой остановкой станет Остров обезьян, где в естественной среде обитает более 1000 озорных обезьян. Это отличная возможность понаблюдать за ними и сделать необычные фотографии. История и мангровые леса Далее вы посетите крокодиловый заповедник Хоача, где сможете увидеть этих впечатляющих рептилий вблизи. Затем вас ждёт прогулка по мангровому лесу к революционной базе «Рунг Сак» — историческому месту, сыгравшему важную роль во время войны. Вы осмотрите бункеры, кухни и медицинские палатки и узнаете о подвигах солдат 10-го отряда специального назначения. Местные вкусы и рынок морепродуктов После осмотра достопримечательностей вы пообедаете в местном ресторане и познакомитесь с вкусами южновьетнамской кухни. Во второй половине дня экскурсия продолжится посещением рынка морепродуктов, где можно попробовать свежие морские деликатесы и купить угощения с собой. После этого мы отправимся обратно в Сайгон. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, шапку, фотоаппарат, солнцезащитный крем, воду, средство от насекомых.
- Не допускается: чемоданы нестандартного размера, детские коляски, курение, курение в автомобиле, алкоголь и наркотики.
- Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами со спиной, инвалидов-колясочников, людей с низким уровнем физической подготовки, детей до 1 года.
- Во время похода следите за личными вещами — дикие обезьяны могут украсть их в любой момент.
- Праздничная доплата: 200 000 донгов с человека при поездках в следующие даты: с 31 декабря 2025 по 1 января 2026; 14–15 и 20–22 февраля 2026; 26 апреля 2026; 29 апреля — 2 мая 2026; 1–3 сентября 2026; с 31 декабря 2026 по 1 января 2027. Оплата на месте.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров обезьян
- Крокодиловый заповедник Хоача
- Революционная база Рунг Сак
- Мангровые заросли Кань Гио
- Рынок морепродуктов
Что включено
- Трансфер из отеля (центр 1 района, в радиусе ~1 км от офиса SST)
- Билет на паром туда и обратно
- Комплексный обед
- Входные билеты
- Вход/посещение - биосферный заповедник мангровых лесов Кань Гио
- Услуги гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Плата за скоростную лодку к партизанской базе Сак - 800 000 донгов за лодку (до 6 пассажиров)
- Праздничная доплата
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля (район 1) или ССТ Тревел, 57 Ле Тхи Хонг Гам, район 1, Хошимин
Завершение: Рынок Бен Тхань или офис SST Travel (57 Le Thi Hong Gam, район 1, Хошимин)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: удобную обувь, шапку, фотоаппарат, солнцезащитный крем, воду, средство от насекомых
- Не допускается: чемоданы нестандартного размера, детские коляски, курение, курение в автомобиле, алкоголь и наркотики
- Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами со спиной, инвалидов-колясочников, людей с низким уровнем физической подготовки, детей до 1 года
- Во время похода следите за личными вещами - дикие обезьяны могут украсть их в любой момент
- Праздничная доплата: 200 000 донгов с человека при поездках в следующие даты: с 31 декабря 2025 по 1 января 2026 14-15 и 20-22 февраля 2026 26 апреля 2026 29 апреля - 2 мая 2026 1-3 сентября 2026 с 31 декабря 2026 по 1 января 2027. Оплата на месте
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Всё соответствует описанию. Отличная экскурсия. Самый вкусный обед из всех экскурсий, на которых мы были.
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Е
Экскурсия очень понравилась, особенно рыбный рынок и мангровый лес. Будьте готовы к обезьянам — они очень быстрые и могут неожиданно попытаться стащить вещи с головы или из рюкзака
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Д
Один из лучших туров за всё время во Вьетнаме. Однозначно рекомендую всем 😊
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К
Поездка получилась просто идеальной — даже не ожидали, что она настолько нам понравится
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Входит в следующие категории Хошимина
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