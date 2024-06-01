1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Настоящий Вьетнам: Путешествие по дельте реки Меконг из Хошимина
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
«Девственная природа, традиции и культура Южного Вьетнама»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Насыщенное путешествие по дельте Меконга: культура и природа
Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама
Начало: В центре города
«Вы прокатитесь на большом прогулочном моторном корабле мимо живописных островов, плавучих рыбных ферм и домов на сваях»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экспедиция в мангровые джунгли Хошимина: встреча с дикой природой
Погрузитесь в неизведанный мир мангровых лесов Хошимина. Уникальная флора и фауна ждут вас в заповеднике Вам Сат
Начало: По договоренности
«Мы посетим заповедник Вам Сат в районе Кан Зо»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €250 за всё до 10 чел.
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия по мангровым лесам заповедника Канзо (Вамсат) в Хошимине
Погрузитесь в девственную природу мангровых лесов Канзо, насладитесь наблюдением за уникальной флорой и фауной
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
«Эта экскурсия одна из самых популярных у тех туристов кто любит дикую, девственную природу»
Расписание: каждый день с 8ч утра
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
$240 за человека
Индивидуальная
4 часа
Парки и смотровые площадки Хошимина: путеводитель по зелёным оазисам
Откройте для себя уникальные зелёные пространства и панорамы Хошимина в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от €180 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 июня 2024Индивидуальная экскурсия,никакой толковни, спокойно,можно менять маршрут, посмотреть что интересно лично мне,насыщенная экскурсия, приятные впечатления
- ЮЮля14 апреля 2024Виктор, приятный собеседник, хорошо говорит по русски. Экскурсия интересная, можно посмотреть как растут фрукты, продегустировать некоторые из них прям с
- HHelena11 апреля 2024Экскурсия была отличная! Примечательно, что Виктор прекрасно владеет русским языком и очень много знает (про Вьетнам и про СССР, где он
- ЕЕлена3 апреля 2024Отличное путешествие. Всё прекрасно организовано, транспорт комфортабельный! Всем рекомендую!!!
- ЮЮлия3 марта 2024Спасибо Ирине за прекрасно проведенную экскурсию. Все четко, вовремя и очень интересно. Индивидуальный подход.
- ММила6 января 2024Спасибо Виктору за увлекательную экскурсию! Гид прекрасно владеет информацией, знает историю и культуру своей страны, ответил на все наши вопросы. Прекрасный русский язык, что немаловажно для восприятия информации. Комфортный транспорт. Спасибо!
- ААндрей31 января 2021VIP-тур: сафари в пустынеПоездка получилась очень классная! Было весело, задорно и живописно
- ААлександр17 декабря 2019Хорошая экскурсия, отличный гид.
- ААндрей29 января 2018Все было потрясающе хорошо!
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 180 до 250. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 25 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август