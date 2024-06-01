Познавательные экскурсии на природе в Хошимине

Найдено 5 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Хошимине на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Настоящий Вьетнам: Путешествие по дельте реки Меконг из Хошимина
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
«Девственная природа, традиции и культура Южного Вьетнама»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от 200 за всё до 10 чел.
Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
Индивидуальная
7.5 часов
5 отзывов
Насыщенное путешествие по дельте Меконга: культура и природа
Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама
Начало: В центре города
«Вы прокатитесь на большом прогулочном моторном корабле мимо живописных островов, плавучих рыбных ферм и домов на сваях»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 200 за всё до 10 чел.
Экспедиция в мангровые джунгли
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Экспедиция в мангровые джунгли Хошимина: встреча с дикой природой
Погрузитесь в неизведанный мир мангровых лесов Хошимина. Уникальная флора и фауна ждут вас в заповеднике Вам Сат
Начало: По договоренности
«Мы посетим заповедник Вам Сат в районе Кан Зо»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 250 за всё до 10 чел.
Экскурсия по мангровым лесам в национальном заповеднике Канзо (Вамсат)
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия по мангровым лесам заповедника Канзо (Вамсат) в Хошимине
Погрузитесь в девственную природу мангровых лесов Канзо, насладитесь наблюдением за уникальной флорой и фауной
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
«Эта экскурсия одна из самых популярных у тех туристов кто любит дикую, девственную природу»
Расписание: каждый день с 8ч утра
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
$240 за человека
Парки и смотровые площадки Хошимина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Парки и смотровые площадки Хошимина: путеводитель по зелёным оазисам
Откройте для себя уникальные зелёные пространства и панорамы Хошимина в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от 180 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Индивидуальная экскурсия,никакой толковни, спокойно,можно менять маршрут, посмотреть что интересно лично мне,насыщенная экскурсия, приятные впечатления
  • Ю
    Юля
    14 апреля 2024
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    Виктор, приятный собеседник, хорошо говорит по русски. Экскурсия интересная, можно посмотреть как растут фрукты, продегустировать некоторые из них прям с
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    дерева), интересно посмотреть на производство сладостей из кокоса и попробовать их. Забавно прокатится по речушке впадающей в Меконг на плоскодонной лодочке.

    Виктор, приятный собеседник, хорошо говорит по русски. Экскурсия интересная, можно посмотреть как растут фрукты, продегустировать некоторые
  • H
    Helena
    11 апреля 2024
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    Экскурсия была отличная! Примечательно, что Виктор прекрасно владеет русским языком и очень много знает (про Вьетнам и про СССР, где он
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    раньше учился). Не было вопроса, на который мы не получили бы ответа. Виктор нам показал очень колоритные места, куда мы бы никогда одни не добрались. Ещё раз - спасибо большое, Виктор!

    Экскурсия была отличная!Экскурсия была отличная!
  • Е
    Елена
    3 апреля 2024
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Отличное путешествие. Всё прекрасно организовано, транспорт комфортабельный! Всем рекомендую!!!
  • Ю
    Юлия
    3 марта 2024
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Спасибо Ирине за прекрасно проведенную экскурсию. Все четко, вовремя и очень интересно. Индивидуальный подход.
  • М
    Мила
    6 января 2024
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    Спасибо Виктору за увлекательную экскурсию! Гид прекрасно владеет информацией, знает историю и культуру своей страны, ответил на все наши вопросы. Прекрасный русский язык, что немаловажно для восприятия информации. Комфортный транспорт. Спасибо!
  • А
    Андрей
    31 января 2021
    VIP-тур: сафари в пустыне
    Поездка получилась очень классная! Было весело, задорно и живописно
  • А
    Александр
    17 декабря 2019
    Экспедиция в мангровые джунгли
    Хорошая экскурсия, отличный гид.
  • А
    Андрей
    29 января 2018
    Экспедиция в мангровые джунгли
    Все было потрясающе хорошо!

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 180 до 250. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 25 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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