читать дальше раньше учился). Не было вопроса, на который мы не получили бы ответа. Виктор нам показал очень колоритные места, куда мы бы никогда одни не добрались. Ещё раз - спасибо большое, Виктор!

Экскурсия была отличная! Примечательно, что Виктор прекрасно владеет русским языком и очень много знает (про Вьетнам и про СССР, где он