Индивидуальный трансфер из Хошимина в Нячанг на комфортабельном автомобиле с остановками для перекуса. В пути вы увидите живописные пейзажи Вьетнама, а по прибытии получите онлайн-гид по городу.
Описание трансфер
Индивидуальный трансфер из Хошимина в Нячанг:
- дорога вдоль побережья.
- Отправляйтесь из динамичного Хошимина к пляжам Нячанга на комфортабельном индивидуальном трансфере. Мы подберём оптимальный маршрут, чтобы вы быстро и с удобством преодолели расстояние между городами. В пути предусмотрены остановки для отдыха и аутентичного перекуса в местных кафе, где вы сможете попробовать настоящий вьетнамский кофе или блюда уличной кухни. Из окна автомобиля вам откроются живописные пейзажи нетуристического Вьетнама: бескрайние рисовые поля, тенистые пальмовые рощи и первые горные хребты на подходе к побережью.
- Организация поездки и сервис.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле, таком как Honda City, с кондиционером и всем необходимым для длительной дороги. Наш англоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Хошимина или по указанному адресу с именной табличкой, поможет с багажом и выберет скоростную трассу, минуя городские пробки.
App, а по прибытии в Нячанг мы предоставим онлайн-гид по городу с рекомендациями по ресторанам и достопримечательностям. Важная информация:
- В пути предусмотрены остановки для отдыха и перекуса.
- Ночные поездки и трансфер для больших групп оплачиваются по отдельному тарифу.
- Водитель говорит по-английски, русскоязычная поддержка доступна 24/7 в Whats.
- App.
Круглосуточно
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный трансфер
- Контроль рейсов и гарантия встречи
- Русскоязычная поддержка в WhatsApp
- Бутилированная вода
- Помощь с багажом
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Круглосуточно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- В пути предусмотрены остановки для отдыха и перекуса
- Ночные поездки и трансфер для больших групп оплачиваются по отдельному тарифу
- Водитель говорит по-английски, русскоязычная поддержка доступна 24/7 в WhatsApp
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хошимина
Похожие экскурсии из Хошимина
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборТрансфер из аэропорта в Хошимин
Начните своё путешествие в Хошимин с комфортом и без стресса благодаря нашему индивидуальному трансферу из аэропорта с англоговорящим водителем
Начало: Международный аэропорт Таншоннят (Хошимин)
Завтра в 00:00
21 дек в 00:00
$27 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Хошимина в Муйне
Начните отпуск с комфорта: трансфер из Хошимина в Муйне без остановок. Встреча в аэропорту или отеле, поездка на авто с кондиционером
26 дек в 00:30
27 дек в 00:30
$78 за всё до 3 чел.