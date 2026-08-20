Катя Ч. проводит ещё 5 экскурсий

Описание Фото Ответы на вопросы Если ваш отдых продлится дольше 15 дней и вы россиянин – необходимо получить долгосрочную визу. Не смотря на то, что получите вы её только по прилёту, подготовиться нужно, ещё будучи в России. Заказать визовую поддержку важно не позднее, чем за неделю до поездки.

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Описание экскурсии Во Вьетнам существует визовый и безвизовый въезды. Для граждан РФ и Кореи правила одинаковы. Безвизовый въезд Согласно решению главы правительства Вьетнама, с 1 января 2009 г. российские граждане въезжают во Вьетнам на срок до 15 дней без оформления визы со всеми видами загранпаспортов. Для граждан других стран СНГ безвизового въезда по общегражданским загранпаспортам пока нет. Условия въезда без визы: 1. Гражданин РФ не находится в списке лиц, запрещённых к вьезду во Вьетнам. 2. Гражданин РФ должен иметь остающийся в силе загранпаспорт, срок годности которого не должен окончиться раньше чем 3 месяца со дня прибытия во Вьетнам. 3. Гражданин РФ должен иметь обратный билет в Россию или в третью страну. Проверка требования пункта №3 при въезде на практике выполняется редко, тем не менее, оно действует. Кроме того, наличие обратного билета могут проверить при выезде из России. Российским официальным источником по этому вопросу является МИД РФ. 15-дневный срок пребывания трактуется так: день прибытия во Вьетнам считается полным днем, день убытия — тоже полным днем. Таким образом, кроме дней прибытия и убытия, остается еще 13 полных дней для пребывания во Вьетнаме. На практике часто бывает, что пограничники не придираются, если гр-н РФ убывает не на 15-й, а на 16-й день. . Виза по прибытию — самый удобный вариант. Если въезжающий оформляет визу по прибытию, то он должен получить, еще находясь в России, визовую поддержку. Для этого обращайтесь к нам,мы предоставим Ваши паспортные данные в Управление иммиграции Вьетнама и через несколько дней 5-6, вышлем визовую поддержку,анкету(заполните дома),и образец заполнения. Виза по прибытию (прилету) может быть получена в международных аэропортах в городах Ханой, Хошимин и Дананг. Для получения визы необходимо подойти к стойке с надписью «Visas upon arrival» (виза по прибытию), которая расположена перед паспортным контролем аэропорта, и подать следующие документы: - Визовую поддержку Управления иммиграции СРВ, о которой говорилось выше; - Действующий загранпаспорт: - Анкету: - 1 цветное фото 4×6:

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