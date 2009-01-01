Катя Ч. проводит ещё 5 экскурсий

Катя Ч. – Гид из Хошимина

Если ваш отдых продлится дольше 15 дней и вы россиянин – необходимо получить долгосрочную визу.



Не смотря на то, что получите вы её только по прилёту, подготовиться нужно, ещё будучи в России.



Заказать визовую поддержку важно не позднее, чем за неделю до поездки.