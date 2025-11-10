Мы подберём оптимальный маршрут, чтобы вы скорее оказались в своём отеле в Нячанге. В дороге сделаем остановки для отдыха и аутентичного перекуса. Вы увидите нетуристический Вьетнам и полюбуетесь полями и горами.
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🏞️ Виды нетуристического Вьетнама
- 📱 Русскоязычная поддержка 24/7
- 🍽️ Остановки для отдыха и перекуса
- 🌊 Быстрая доставка в отель
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для трансфера из Хошимина в Нячанг - с ноября по май. В это время дорога комфортна, и можно насладиться живописными видами Вьетнама. Подходит для спокойного и расслабленного путешествия.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 06:00, 08:00, 08:30, 09:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Рисовые поля
- Горные хребты
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Встреча: водитель будет ждать вас в аэропорту с табличкой.
Выезд: мы выезжаем на скоростную трассу, минуя оживлённые улицы Хошимина.
Дорога: вам откроется панорама Вьетнама, его рисовые поля, пальмовые рощи и горные хребты.
Место назначения: быстро и с комфортом доставим вас в отель в Нячанге, чтобы вы смогли насладиться отдыхом на море.
Дополнительно:
- Наш онлайн-гид по Нячангу поможет вам спланировать отдых и найти интересные места
- Русскоязычная поддержка в WhatsApp ответит на любые вопросы
Организационные детали
- Стоимость указана за трансфер в дневное время, в ночное — уточняйте цену в переписке
- Поездка проходит на автомобиле Honda City (или другом автомобиле подобного класса)
- Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. До, во время и после трансфера с вами 24/7 будет на связи наш русскоговорящий менеджер
- За дополнительную плату можем организовать трансфер для большего количества пассажиров — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода из аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 1134 туристов
Я живу в юго-восточной Азии. С друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того какую страну вы выберете: Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины и т. д.Задать вопрос
