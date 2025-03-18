Для тех, кто увлечён историей и культурой Вьетнама, эта экскурсия станет настоящим открытием. В Историческом музее можно увидеть древние артефакты, включая бронзовые барабаны и статуи Будды.
Музей традиционной медицины раскроет секреты
Музей традиционной медицины раскроет секреты
5 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Уникальные артефакты
- 💊 Секреты древней медицины
- 🎨 Мастерство керамики
- 🚐 Комфортное передвижение
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Исторический музей
- Музей традиционной медицины
- Выставка вьетнамской традиционной керамики
Описание экскурсии
- Исторический музей. Вы познакомитесь с более чем 4000-летней истории Вьетнама. И конечно, изучите древние экспонаты — бронзовые барабаны цивилизации Донг Сэн, которые использовались в ритуальных целях, мумию китайской женщины, керамические и фарфоровые сосуды, деревянные статуи Будды, которым 1500-1700 лет. А также множество артефактов из золота и серебра
- Музей традиционной медицины Вьетнама. Вы узнаете, как лечились вьетнамцы в древности и как они лечатся сейчас. Осмотрите традиционную аптеку, попробуете растереть сырьё в порошок и собрать лекарственный сбор по старинному рецепту
- Выставка вьетнамской традиционной керамики, выставка фарфора и мастерская, где вышиваются шёлковые картины руками местных мастериц
По желанием зайдём в кафе за кофе.
Вы узнаете:
- Как татаро-монголы несколько раз пытались захватить Вьетнам в 13 веке
- Как производились лекарства в древности и из чего изготавливались настойки виагры для вьетнамских королей
- Почему в глубокой древности умерших захоранивали в лодках и глиняных сосудах
- И многое другое
Организационные детали
- Между музеями будем перемещаться на минивэне Hyundai Starex
- Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет
- Билеты в музеи включены в стоимость. Отдельно по желанию оплачиваются сувениры и кофе в кафе
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 1652 туристов
Меня зовут Ирина. Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас, вместе со своими вьетнамскимиЗадать вопрос
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