Ирина — ваша команда гидов в Хошимине

Провели экскурсии для 1652 туристов

читать дальше коллегами, я стараюсь сделать все наши экскурсии незабываемыми, чтобы вы полюбили эту страну и возвращались сюда ещё много-много раз! Вьетнамские гиды из нашей команды получили образование в вузах СССР и России, хорошо говорят по-русски и уже много лет проводят экскурсии для русскоговорящих туристов.

Меня зовут Ирина. Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас, вместе со своими вьетнамскими