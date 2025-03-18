Музеи и выставки Хошимина

Интересуетесь историей и культурой Вьетнама? Посетите музеи и выставки Хошимина, чтобы узнать о традициях и наследии страны. Билеты включены
Для тех, кто увлечён историей и культурой Вьетнама, эта экскурсия станет настоящим открытием. В Историческом музее можно увидеть древние артефакты, включая бронзовые барабаны и статуи Будды.

Музей традиционной медицины раскроет секреты
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древних лекарств, а выставка керамики и фарфора покажет мастерство местных художников. Это уникальная возможность познакомиться с многовековыми традициями и культурой страны. Билеты включены, а путешествие на минивэне делает экскурсию комфортной и увлекательной

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Уникальные артефакты
  • 💊 Секреты древней медицины
  • 🎨 Мастерство керамики
  • 🚐 Комфортное передвижение
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Музеи и выставки Хошимина
Музеи и выставки Хошимина
Музеи и выставки Хошимина
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Исторический музей
  • Музей традиционной медицины
  • Выставка вьетнамской традиционной керамики

Описание экскурсии

  • Исторический музей. Вы познакомитесь с более чем 4000-летней истории Вьетнама. И конечно, изучите древние экспонаты — бронзовые барабаны цивилизации Донг Сэн, которые использовались в ритуальных целях, мумию китайской женщины, керамические и фарфоровые сосуды, деревянные статуи Будды, которым 1500-1700 лет. А также множество артефактов из золота и серебра
  • Музей традиционной медицины Вьетнама. Вы узнаете, как лечились вьетнамцы в древности и как они лечатся сейчас. Осмотрите традиционную аптеку, попробуете растереть сырьё в порошок и собрать лекарственный сбор по старинному рецепту
  • Выставка вьетнамской традиционной керамики, выставка фарфора и мастерская, где вышиваются шёлковые картины руками местных мастериц

По желанием зайдём в кафе за кофе.

Вы узнаете:

  • Как татаро-монголы несколько раз пытались захватить Вьетнам в 13 веке
  • Как производились лекарства в древности и из чего изготавливались настойки виагры для вьетнамских королей
  • Почему в глубокой древности умерших захоранивали в лодках и глиняных сосудах
  • И многое другое

Организационные детали

  • Между музеями будем перемещаться на минивэне Hyundai Starex
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет
  • Билеты в музеи включены в стоимость. Отдельно по желанию оплачиваются сувениры и кофе в кафе
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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