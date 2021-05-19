Полезная информация о Хошимине
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Местное время в Хошимине
05:0146
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇳 Вьетнам
|Название города
|Хошимин
|По-английски
|Ho Chi Minh City
|Столица региона
|Хошимин является столицей региона
|Население города
|3 467 331 чел.
|Аэропорт
|Хошимин SGN
|Часовой пояс
|Asia/Ho_Chi_Minh
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря
Где находится Хошимин на карте
Хошимин
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