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Полезная информация о Хошимине

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Местное время в Хошимине
05:0146
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаХошимин
По-английскиHo Chi Minh City
Столица регионаХошимин является столицей региона
Население города3 467 331 чел.
АэропортХошимин SGN
Часовой поясAsia/Ho_Chi_Minh
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Хошимин на карте

Хошимин фото города
Хошимин

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