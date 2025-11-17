Мои заказы

Из Хошимина - в дельту Меконга

Пройти на лодке по каналам среди пальм, посетить пагоду Виньчанг и прокатиться на конной повозке
Откройте для себя Вьетнам через величественные пейзажи дельты Меконга — уникального региона, где жизнь течёт на воде.

Вы увидите, как живут местные фермеры, познакомитесь с их традициями, попробуете блюда аутентичной кухни и прикоснётесь к духовной культуре древнего буддизма.
5
1 отзыв
Из Хошимина - в дельту Меконга© Тимур
Из Хошимина - в дельту Меконга© Тимур
Из Хошимина - в дельту Меконга© Тимур

Описание водной прогулки

Начнём путешествие с круиза по реке Меконг. Вы увидите плавучие дома, рыбные плоты и сампаны местных фермеров. Рассмотрите острова Дракона, Единорога, Черепах и Феникса.

Посетим сад местных жителей. Вас угостят свежими фруктами и горячим чаем под песни певцов-любителей.

Проедем на конной повозке по деревенской дороге мимо рисовых полей, домиков с соломенными крышами и дружелюбных жителей, которые всегда вам рады.

Затем вас ждёт захватывающее приключение — прогулка на лодке по узким каналам среди кокосовых пальм. Вы почувствуете себя ближе к природе, чем когда-либо — вокруг только шум волн и щебетание птиц…

Посетим местную мастерскую по производству кокосовых конфет. Обязательно попробуйте горячие конфеты, чтобы ощутить восхитительный вкус знаменитого деликатеса дельты Меконга.

Остановимся на вкусный обед с блюдами, типичными для кухни дельты Меконга — рыба «слоновье ухо» и салат из корней лотоса.

На обратном пути в Хошимин посетим пагоду Виньчанг — крупнейший буддийский храм в провинции Тьензянг. В его архитектуре гармонично сочетаются азиатские и европейские мотивы. Вы увидите величественные статуи — Будду Шакьямуни и сидящего Будду Майтрейя.

Вы узнаете:

  • Как местные живут в домах на сваях
  • Почему Дельту называют «рисовой чашей» Вьетнама
  • Кто такие илистые прыгуны
  • Представителей каких национальностей можно здесь встретить
  • И многое другое

Примерный тайминг

9:00–10:45 — трансфер в город Митхо
10:45–11:15 — круиз по реке Меконг
11:15–11:45 — посещение фруктового сада, дегустация фруктов
11:45–12:15 — прогулка на конной повозке по деревенской дороге
12:15–13:00 — прогулка на лодке по узким каналам
13:00–13:30 — посещение местной мастерской по производству кокосовых конфет
13:30–14:30 — обед в местном ресторане
14:30–15:30 — посещение пагоды Винь Чанг
15:30–17:15 — возвращение в Хошимин

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно, входные билеты, аренда лодок, дегустация чая с фруктами, обед (комплексное меню из шести блюд местной кухни и бутылки воды)
  • Поедем на Ford Transit или Toyota Fortuner
  • На реке Меконг работают профессиональные лицензированные капитаны. На борту всегда есть спасательные жилеты
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

в воскресенье в 08:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 1641 туриста
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надёжный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине.
читать дальше

Свободно и грамотно говорю по-русски. Есть лицензия туристического международного гида. Я понимаю традиции и обычаи русского народа. Знаю, что во Вьетнаме привлекает туристов из России. Работаю с проверенной командой профессиональных гидов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Алексей
Алексей
17 ноя 2025
Гид Герман сначала показался весьма странным по поведению, но к концу тура завоевал наше расположение (во многом благодаря удачной программе тура - если убрать по 2-3 часа автобуса в каждую
читать дальше

сторону туда-обратно, то она действительно насыщенная и интересная, посвящена жизни вьетнамцев и их традиционным занятиям). При хорошей погоде можно сделать аутентичные фото при плавании на лодках в соломенных шляпах. Но смотрите прогноз погоды - в сезон дождей, наверно, будет не совсем по кайфу проходить весь маршрут в дождевиках под ливень.

Входит в следующие категории Хошимина

Похожие экскурсии из Хошимина

Трансфер из аэропорта в Хошимин
На машине
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Хошимин
Начните своё путешествие в Хошимин с комфортом и без стресса благодаря нашему индивидуальному трансферу из аэропорта с англоговорящим водителем
Начало: Международный аэропорт Таншоннят (Хошимин)
Сегодня в 07:00
Завтра в 00:00
$27 за всё до 3 чел.
Пешком по центру Хошимина
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
На машине
8 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Вьетнам: Путешествие по дельте реки Меконг из Хошимина
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
Начало: Отеля туристов в центре города
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
от $240 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хошимине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хошимине