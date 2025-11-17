Откройте для себя Вьетнам через величественные пейзажи дельты Меконга — уникального региона, где жизнь течёт на воде. Вы увидите, как живут местные фермеры, познакомитесь с их традициями, попробуете блюда аутентичной кухни и прикоснётесь к духовной культуре древнего буддизма.

Описание водной прогулки

Начнём путешествие с круиза по реке Меконг. Вы увидите плавучие дома, рыбные плоты и сампаны местных фермеров. Рассмотрите острова Дракона, Единорога, Черепах и Феникса.

Посетим сад местных жителей. Вас угостят свежими фруктами и горячим чаем под песни певцов-любителей.

Проедем на конной повозке по деревенской дороге мимо рисовых полей, домиков с соломенными крышами и дружелюбных жителей, которые всегда вам рады.

Затем вас ждёт захватывающее приключение — прогулка на лодке по узким каналам среди кокосовых пальм. Вы почувствуете себя ближе к природе, чем когда-либо — вокруг только шум волн и щебетание птиц…

Посетим местную мастерскую по производству кокосовых конфет. Обязательно попробуйте горячие конфеты, чтобы ощутить восхитительный вкус знаменитого деликатеса дельты Меконга.

Остановимся на вкусный обед с блюдами, типичными для кухни дельты Меконга — рыба «слоновье ухо» и салат из корней лотоса.

На обратном пути в Хошимин посетим пагоду Виньчанг — крупнейший буддийский храм в провинции Тьензянг. В его архитектуре гармонично сочетаются азиатские и европейские мотивы. Вы увидите величественные статуи — Будду Шакьямуни и сидящего Будду Майтрейя.

Вы узнаете:

Как местные живут в домах на сваях

Почему Дельту называют «рисовой чашей» Вьетнама

Кто такие илистые прыгуны

Представителей каких национальностей можно здесь встретить

И многое другое

Примерный тайминг

9:00–10:45 — трансфер в город Митхо

10:45–11:15 — круиз по реке Меконг

11:15–11:45 — посещение фруктового сада, дегустация фруктов

11:45–12:15 — прогулка на конной повозке по деревенской дороге

12:15–13:00 — прогулка на лодке по узким каналам

13:00–13:30 — посещение местной мастерской по производству кокосовых конфет

13:30–14:30 — обед в местном ресторане

14:30–15:30 — посещение пагоды Винь Чанг

15:30–17:15 — возвращение в Хошимин

Организационные детали