Пройти на лодке по каналам среди пальм, посетить пагоду Виньчанг и прокатиться на конной повозке
Откройте для себя Вьетнам через величественные пейзажи дельты Меконга — уникального региона, где жизнь течёт на воде.
Вы увидите, как живут местные фермеры, познакомитесь с их традициями, попробуете блюда аутентичной кухни и прикоснётесь к духовной культуре древнего буддизма.
1 отзыв
Описание водной прогулки
Начнём путешествие с круиза по реке Меконг. Вы увидите плавучие дома, рыбные плоты и сампаны местных фермеров. Рассмотрите острова Дракона, Единорога, Черепах и Феникса.
Посетим сад местных жителей. Вас угостят свежими фруктами и горячим чаем под песни певцов-любителей.
Проедем на конной повозке по деревенской дороге мимо рисовых полей, домиков с соломенными крышами и дружелюбных жителей, которые всегда вам рады.
Затем вас ждёт захватывающее приключение — прогулка на лодке по узким каналам среди кокосовых пальм. Вы почувствуете себя ближе к природе, чем когда-либо — вокруг только шум волн и щебетание птиц…
Посетим местную мастерскую по производству кокосовых конфет. Обязательно попробуйте горячие конфеты, чтобы ощутить восхитительный вкус знаменитого деликатеса дельты Меконга.
Остановимся на вкусный обед с блюдами, типичными для кухни дельты Меконга — рыба «слоновье ухо» и салат из корней лотоса.
На обратном пути в Хошимин посетим пагоду Виньчанг — крупнейший буддийский храм в провинции Тьензянг. В его архитектуре гармонично сочетаются азиатские и европейские мотивы. Вы увидите величественные статуи — Будду Шакьямуни и сидящего Будду Майтрейя.
Вы узнаете:
Как местные живут в домах на сваях
Почему Дельту называют «рисовой чашей» Вьетнама
Кто такие илистые прыгуны
Представителей каких национальностей можно здесь встретить
И многое другое
Примерный тайминг
9:00–10:45 — трансфер в город Митхо 10:45–11:15 — круиз по реке Меконг 11:15–11:45 — посещение фруктового сада, дегустация фруктов 11:45–12:15 — прогулка на конной повозке по деревенской дороге 12:15–13:00 — прогулка на лодке по узким каналам 13:00–13:30 — посещение местной мастерской по производству кокосовых конфет 13:30–14:30 — обед в местном ресторане 14:30–15:30 — посещение пагоды Винь Чанг 15:30–17:15 — возвращение в Хошимин
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно, входные билеты, аренда лодок, дегустация чая с фруктами, обед (комплексное меню из шести блюд местной кухни и бутылки воды)
Поедем на Ford Transit или Toyota Fortuner
На реке Меконг работают профессиональные лицензированные капитаны. На борту всегда есть спасательные жилеты
С вами буду я или другой гид из нашей команды
в воскресенье в 08:00
Стоимость водной прогулки
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тимур — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 1641 туриста
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надёжный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине. читать дальше
Свободно и грамотно говорю по-русски. Есть лицензия туристического международного гида. Я понимаю традиции и обычаи русского народа. Знаю, что во Вьетнаме привлекает туристов из России. Работаю с проверенной командой профессиональных гидов.
Отзывы и рейтинг
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алексей
17 ноя 2025
Гид Герман сначала показался весьма странным по поведению, но к концу тура завоевал наше расположение (во многом благодаря удачной программе тура - если убрать по 2-3 часа автобуса в каждую читать дальше
сторону туда-обратно, то она действительно насыщенная и интересная, посвящена жизни вьетнамцев и их традиционным занятиям). При хорошей погоде можно сделать аутентичные фото при плавании на лодках в соломенных шляпах. Но смотрите прогноз погоды - в сезон дождей, наверно, будет не совсем по кайфу проходить весь маршрут в дождевиках под ливень.