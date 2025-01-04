Такой разный Вьетнам: экскурсии и каньонинг, дайвинг и пляжный отдых

Понырять с аквалангом и спуститься с водопада, расслабиться в SPA и совершить треккинг по пустыне
Живописная природа и курорты с развитой инфраструктурой, пёстрые и оживлённые города и необычные достопримечательности — всем этим славится Вьетнам. Едем погружаться в культуру, любоваться видами и пробовать самые разные виды
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активностей. Вас ждут дайвинг и снорклинг, каньонинг и треккинг, водные прогулки и день в парке аттракционов. Отдохнуть тоже не забудем: позагораем на золотистом песке пляжей и расслабимся в SPA. А ещё заглянем в гости к семье змееловов, которые угостят нас блюдами из змей!

Такой разный Вьетнам: экскурсии и каньонинг, дайвинг и пляжный отдых
Такой разный Вьетнам: экскурсии и каньонинг, дайвинг и пляжный отдых
Такой разный Вьетнам: экскурсии и каньонинг, дайвинг и пляжный отдых
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Для въезда во Вьетнам сроком до 15 дней жителям России виза не требуется. Желающим отдыхать во Вьетнаме более 15 дней необходимо указать это в заявке на тур для оформления специального приглашения. Пребывание от 15 дней и больше требует оформления визы.

Если вы планируете брать с собой в путешествие доллары, то обратите внимание, что с 2020 года во Вьетнаме принимают только купюры нового образца (голубого цвета)! Просим учесть это при подготовке к путешествию.

Проживание. В отелях 3-4* в двухместных номерах с удобствами (12 ночей).
Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение (за доплату) либо постараться подобрать пару для проживания среди участников.

Питание. В стоимость включены завтраки, 2 обеда и 2 ужина. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Связь и интернет. В отелях, а также в публичных местах (кафе и т. д.) есть Wi-Fi. Мобильная связь есть на протяжении всего маршрута.

Уровень сложности. В туре запланированы активные развлечения (дайвинг и каньонинг), но специальной подготовки не требуется. Важно! К каньонингу не допускаются участники с массой тела более 120 кг или высоким давлением.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Хошимин, отдых, прогулка по городу

На сегодня не запланировано экскурсий, чтобы вы спокойно могли долететь до Хошимина удобными рейсами. Гид встретит вас в аэропорту, откуда вы отправитесь в отель и сможете отдохнуть после перелёта. А вечером соберёмся вместе, познакомимся друг с другом и прогуляемся по ночному городу.

Прилёт в Хошимин, отдых, прогулка по городуПрилёт в Хошимин, отдых, прогулка по городуПрилёт в Хошимин, отдых, прогулка по городу
2 день

Подземные тоннели в пригороде Хошимина

Позавтракав, отправляемся к подземным тоннелям в посёлке Кучи, а по дороге вы послушаете рассказ о непростой истории страны. По прибытии вы сможете полазить по узким ходам, узнать о военном быте вьетнамцев и пострелять из оружия прошлого века.

Первые подземные ходы появились в пригороде Хошимина ещё в 40-х годах 20-го столетия, но стали активно разрастаться и использоваться во время Вьетнамской войны. Солдаты прятались в них от противника, иногда не выходя по несколько дней, поэтому под землёй образовался целый город со складскими помещениями, больницами и жилыми комнатами. Ещё больше проникнемся прежней атмосферой этого места, пообедав как настоящие солдаты.

Затем вернёмся в Хошимин, прогуляемся и познакомимся с основными достопримечательностями города.

Подземные тоннели в пригороде ХошиминаПодземные тоннели в пригороде ХошиминаПодземные тоннели в пригороде Хошимина
3 день

Переезд до Муйне, пляжный отдых

В этот день едем на популярный курорт на берегу залива Муйне, вдоль которого протянулся одноимённый посёлок. Через 4 часа пути разместимся в отеле и — скорее на пляж! Будем плавать в море и загорать на золотистом песке. Вечером насладимся свежими морепродуктами за ужином в ресторане.

Переезд до Муйне, пляжный отдыхПереезд до Муйне, пляжный отдыхПереезд до Муйне, пляжный отдых
4 день

Ручей Фей, треккинг по Белой и Красной пустыням

После завтрака ещё немного понежимся на пляже, а затем на микроавтобусе доедем до Красного каньона (ручей Фей). Прогуляемся среди причудливых белых сталагмитов и красного песка и посетим водопад.

Пообедав с видом на море, совершим треккинг по дюнам Белой пустыни, огромная территория которой больше напоминает Сахару, чем тропики Юго-Восточной Азии. Среди бескрайних песков отыщем озеро, на котором круглый год цветут лотосы.

Закат встретим на барханах Красной пустыни — поднимемся на самый верх, чтобы полюбоваться панорамой побережья и переливами вечернего солнца на золотистом песке.

Ручей Фей, треккинг по Белой и Красной пустынямРучей Фей, треккинг по Белой и Красной пустынямРучей Фей, треккинг по Белой и Красной пустыням
5 день

Свободный день в Муйне

Сегодня вы можете провести день по своему усмотрению. Курорт полюбили кайтсёрферы и вейксёрферы со всего мира, есть и русскоязычные школы. Можно взять уроки у инструктора и поймать волну, арендовать мотороллер и прокатиться вдоль моря или просто позагорать на пляже или расслабиться на массаже (за доплату).

Свободный день в МуйнеСвободный день в МуйнеСвободный день в Муйне
6 день

Переезд в Далат и прогулка

Утром едем на другой курорт — Далат — расположенный среди лесистых гор на высоте 1475 метров и славящийся уникальным климатом и живописной природой, за что его иногда сравнивают с Альпами. И, конечно, ещё за то, что построен он был французами. Окажемся на месте через 4 часа и пойдём гулять. Заглянем в кофешоп, где вы попробуете вьетнамский кофе, чай, какао и сладости (входит в стоимость). А затем побываем в знаменитом «Сумасшедшем доме» — необычном здании, напоминающем извилистые ветви дерева, под крышей которого соседствуют отель, кафе и арт-галерея.

Переезд в Далат и прогулкаПереезд в Далат и прогулкаПереезд в Далат и прогулкаПереезд в Далат и прогулка
7 день

Каньонинг на водопаде Датанла

Сегодня вас ждёт настоящее приключение — каньонинг на водопаде Датанла! В сопровождении профессиональных инструкторов мы пройдём по руслу реки, используя альпинистское снаряжение. Будем лазить по скалам, спускаться по каньону в потоке воды и прыгать в чашу водопада. Не волнуйтесь, всё будет максимально безопасно: мы наденем каски и спасательные жилеты, а инструкторы всему научат и подстрахуют.

После заряда яркими эмоциями пообедаем на берегу, вернёмся в отель и отметим наши подвиги бокалом далатского вина.

Важно! Каньонинг можно заменить на менее активную экскурсию, если вы сообщите о своём желании заранее.

Каньонинг на водопаде ДатанлаКаньонинг на водопаде ДатанлаКаньонинг на водопаде Датанла
8 день

Переезд в Нячанг, башни По Нагар, ужин в семье змееловов

В этот день переезжаем в крупный курортный город — Нячанг. Посмотрим на сохранившуюся часть средневекового храмового комплекса — четыре башни По Нагар, каждая из которых посвящена определённому божеству. Вечером отправимся на необычный ужин к семье змееловов. Для нас приготовят несколько блюд из змеиного мяса. Говорят, что по вкусу оно напоминает куриное — проверим! А ещё вьетнамцы верят, что того, кто осмелится попробовать змею, ждут долголетие и великая мудрость.

Переезд в Нячанг, башни По Нагар, ужин в семье змеелововПереезд в Нячанг, башни По Нагар, ужин в семье змеелововПереезд в Нячанг, башни По Нагар, ужин в семье змееловов
9 день

Исследование подводного мира заповедника Хон Мун

Утром отправимся на 6-часовую морскую прогулку в направлении острова Хон Мун, который считается лучшим местом для дайвинга. На этой заповедной территории с коралловыми рифами и разнообразным подводным миром можно увидеть скатов и морских коньков, рыбок-клоунов и даже осьминогов. Тех, у кого нет опыта погружений, будет сопровождать персональный гид.

Пообедаем на борту и дойдём до соседнего кораллового рифа: поныряяем с масками и понаблюдаем за красочными рыбками и целыми садами кораллов.

Важно! Дайвинг можно заменить на менее активную экскурсию, просьба сообщить о своём желании заранее.

Исследование подводного мира заповедника Хон МунИсследование подводного мира заповедника Хон МунИсследование подводного мира заповедника Хон Мун
10 день

День в парке аттракционов «Винперл»

Сегодня прокатимся по второй по длине в мире канатной дороге (после дороги Армении), соединяющей город со знаменитым парком аттракционов «Винперл». Её длина — 3320 метров, а маршрут проходит над водой. Сквозь стёкла кабин полюбуемся головокружительными видами залива Нячанг. По прибытии на целый день останемся в парке развлечений. Здесь есть и водные аттракционы, и луна-парк, и океанариум, и дельфинарий — всё уже включено в стоимость.

День в парке аттракционов «Винперл»День в парке аттракционов «Винперл»День в парке аттракционов «Винперл»День в парке аттракционов «Винперл»
11 день

SPA и шоу на воде

В первой половине дня посетим SPA-центр: вы искупаетесь в минеральных источниках и грязевых ваннах, расслабитесь в джакузи. Желающие отдохнут на массаже (за доплату).

Вечером вас ждёт оригинальное красочное шоу, в котором объединились современные технологии и все грани традиционного театра теней и кукол на воде.

SPA и шоу на водеSPA и шоу на водеSPA и шоу на воде
12 день

Перелёт в Хошимин, свободное время, речная прогулка

Утром прилетим обратно в Хошимин, разместимся в отеле и отдохнём. У вас будет время, чтобы самостоятельно прогуляться и купить сувениры. А вечером прокатимся на кораблике по реке Сайгон: полюбуемся разноцветными огнями города с воды, посмотрим представление на борту и поужинаем.

Перелёт в Хошимин, свободное время, речная прогулкаПерелёт в Хошимин, свободное время, речная прогулкаПерелёт в Хошимин, свободное время, речная прогулка
13 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт к вашему рейсу.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 340
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа русского гида
  • Переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт г. Хошимин
  • Внутренний перелёт Нячанг - Хошимин
  • Размещение в отелях в двухместных номерах
  • Завтраки, 2 обеда и 2 ужина
  • Все входные билеты в достопримечательности по маршруту
  • Каньонинг с арендой профессионального снаряжения
  • Дайвинг и снорклинг в Нячанге с арендой профессионального снаряжения
  • Прогулочный тур по реке Сайгон на корабле
  • Посещение шоу на воде
  • Отдых на минеральных источниках и в грязевых ваннах
  • Посещение кофейного магазина с дегустацией кофе, чая и сладостей
  • Ужин в семье змееловов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Хошимина и обратно
  • Питание вне программы - около 200 $ на весь период
  • Обязательная спортивная страховка
  • Одноместное размещение - 350 $
  • Дополнительные активности и развлечения
Место начала и завершения?
Хошимин, аэропорт, время зависит от времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Хошимина

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыВодные развлеченияПрирода и пейзажиSPAПляжиНа микроавтобусеИз аэропорта

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