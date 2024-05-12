Тропическое путешествие: Вьетнам от райских пляжей до горного курорта и джунглей
Авторский тур в Хошимине

Погрузитесь в уникальный мир Вьетнама: от вкуса экзотических фруктов до знакомства с дикой природой и культурой

Представьте себе путешествие, где каждый день - это новое приключение.

Начните с побережья Южно-Китайского моря, где вас ждут не только кристально чистые воды, но и свежайшие морепродукты, экзотические фрукты. Вас ждет посещение плантации, где вы попробуете самый дорогой кофе в мире. В горном регионе вас удивят дегустации какао и шоколада ручной работы.

Вас погрузят в местную культуру: посещение священных храмов, восхищение традиционными танцами и мелодиями, а также яркость вкусов вьетнамской кухни не оставят вас равнодушными.

Научитесь готовить кокосовые конфеты, прокатитесь на лодке по реке и добавьте экстрима приключениями в джунглях национального парка.

Пройдите ритуал избавления от грехов, познакомьтесь с уникальным животным миром и отдохните на пляжах, заряжаясь энергией и впечатлениями на долгое время
Тропическое путешествие: Вьетнам от райских пляжей до горного курорта и джунглей
Тропическое путешествие: Вьетнам от райских пляжей до горного курорта и джунглей
Тропическое путешествие: Вьетнам от райских пляжей до горного курорта и джунглей
Ближайшие даты:
12
мая
25
мая
2
июн
7
июн
20
июн
2
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 151
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Виза во Вьетнам для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.

Проживание. Размещение в отелях (не менее 4 звёзд) с рейтингом от 8.5 на Booking в 2-местных номерах с удобствами. Почти все с бассейнами. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение (за доплату) либо постараться подобрать пару для проживания среди участников.

Питание. Включены завтраки в отелях со 2-го дня. Остальное питание в кафе и в ресторанах по чеку. Ваш местный друг-гид подскажет проверенные места и познакомит с национальной кухней. Вы попробуете самый вкусный какао и шоколад ручной работы, самый дорогой кофе в мире, свежайшие фрукты и морепродукты.

Дети. От 14 лет.

Виза. Для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.

Связь и интернет. Гостям тура будут предоставлены местные симкарты с безлимитным интернетом. В отелях и кафе бесплатный доступ к интернету.

Программа тура по дням

1 день

Хошимин

Встречаемся в 16:20 (либо в другое время по договорённости) в аэропорту бурлящего мегаполиса Вьетнама — городе Хошимин. Едем на автомобиле Ford Transit в отель с фитнес-центром, где остановимся на 2 ночи. Отдохнём после перелёта и акклиматизируемся. Завтра нас ждёт увлекательное путешествие по дельте реки Меконг в Митхо.

ХошиминХошиминХошиминХошиминХошиминХошимин
2 день

Экзотический Вьетнам: на лодке по реке, хищники, кокосовые конфеты и национальные мелодии

После завтрака выезжаем в Митхо (около 1,5 часа в пути) — один из крупнейших коммерческих центров в южной части Вьетнама, место, где разворачивались важнейшие исторические события. По дороге увидим рисовые поля, священную пагоду Винь Чанг, которая является старейшим храмом на юге Вьетнама.

В Митхо мы прокатимся на традиционной лодке по дельте реки Меконг, остановимся на острове Тхой Сон, чтобы заглянуть к местным жителям в гости и полакомиться сезонными фруктами. Национальные мелодии ещё больше погрузят нас в атмосферу страны, а фотосессия с питонами добавит экзотики. Зайдём на ферму медоносных пчёл, познакомимся с крокодилами и приготовим кокосовые конфеты на мастер-классе. После обеда желающие смогут прокатиться на конной повозке по деревенским дорогам.

Экзотический Вьетнам: на лодке по реке, хищники, кокосовые конфеты и национальные мелодииЭкзотический Вьетнам: на лодке по реке, хищники, кокосовые конфеты и национальные мелодииЭкзотический Вьетнам: на лодке по реке, хищники, кокосовые конфеты и национальные мелодииЭкзотический Вьетнам: на лодке по реке, хищники, кокосовые конфеты и национальные мелодииЭкзотический Вьетнам: на лодке по реке, хищники, кокосовые конфеты и национальные мелодииЭкзотический Вьетнам: на лодке по реке, хищники, кокосовые конфеты и национальные мелодииЭкзотический Вьетнам: на лодке по реке, хищники, кокосовые конфеты и национальные мелодииЭкзотический Вьетнам: на лодке по реке, хищники, кокосовые конфеты и национальные мелодииЭкзотический Вьетнам: на лодке по реке, хищники, кокосовые конфеты и национальные мелодииЭкзотический Вьетнам: на лодке по реке, хищники, кокосовые конфеты и национальные мелодииЭкзотический Вьетнам: на лодке по реке, хищники, кокосовые конфеты и национальные мелодии
3 день

Отдых у Южно-Китайского моря в отеле со SPA-комплексом

Позавтракав, выезжаем из отеля в сторону города Фантхьет (в дороге около 2-х часов). Будем наблюдать из окон нашего комфортабельного трансфера за жизнью вьетнамцев, пейзажами, увидим плантации розовой питахайи.

Заселимся на 3 ночи в отель на берегу моря с садом, бассейном, пляжем и SPA. Вечером прогуляемся по соседнему городу Муйне, встретим закат под шум волн и поужинаем в ресторане с местным колоритом.

Отдых у Южно-Китайского моря в отеле со SPA-комплексомОтдых у Южно-Китайского моря в отеле со SPA-комплексомОтдых у Южно-Китайского моря в отеле со SPA-комплексомОтдых у Южно-Китайского моря в отеле со SPA-комплексомОтдых у Южно-Китайского моря в отеле со SPA-комплексомОтдых у Южно-Китайского моря в отеле со SPA-комплексомОтдых у Южно-Китайского моря в отеле со SPA-комплексомОтдых у Южно-Китайского моря в отеле со SPA-комплексом
4 день

Гора Таку с самой большой статуей лежачего Будды во Вьетнаме

Высыпаемся, завтракаем и по канатной дороге поднимаемся на гору Таку (700 метров), где увидим самую большую статую лежачего Будды во Вьетнаме. Здесь же находится действующий молитвенный комплекс. Прогуляемся в спокойном темпе, осмотрим пагоды и поднимемся на склон горы к 49-метровой статуе Будды — попробуем уместить её всю в объектив! Возможно, встретим диких обезьянок — держите камеры и телефоны покрепче!

Во второй половине дня накупаемся, отдохнём на шикарном пляже и насладимся вкусом даров моря в ресторане. Желающие смогут пройти комплекс процедур в отеле.

Гора Таку с самой большой статуей лежачего Будды во ВьетнамеГора Таку с самой большой статуей лежачего Будды во ВьетнамеГора Таку с самой большой статуей лежачего Будды во ВьетнамеГора Таку с самой большой статуей лежачего Будды во ВьетнамеГора Таку с самой большой статуей лежачего Будды во ВьетнамеГора Таку с самой большой статуей лежачего Будды во ВьетнамеГора Таку с самой большой статуей лежачего Будды во ВьетнамеГора Таку с самой большой статуей лежачего Будды во Вьетнаме
5 день

Свободный день с пляжным отдыхом в Фантхьете

Не будем никуда спешить и побалуем себя расслабленным отдыхом — такие дни должны быть в каждом путешествии. Дадим себе возможность выспаться, понежиться в кроватке, полежать на пляже и накупаться. Если вы любите активный отдых, то сможете самостоятельно прогуляться, покататься на велосипедах, сыграть в теннис, проехать с ветерком на мотобайке по побережью, заглянуть в рыбацкую деревню. Насладитесь вкуснейшими фруктами и свежайшими морепродуктами с рынка.

Свободный день с пляжным отдыхом в ФантхьетеСвободный день с пляжным отдыхом в ФантхьетеСвободный день с пляжным отдыхом в ФантхьетеСвободный день с пляжным отдыхом в ФантхьетеСвободный день с пляжным отдыхом в ФантхьетеСвободный день с пляжным отдыхом в ФантхьетеСвободный день с пляжным отдыхом в ФантхьетеСвободный день с пляжным отдыхом в Фантхьете
6 день

Высокогорный Далат

Выезжаем в горы в Далат. Увидим впечатляющие виды по пути, остановимся выпить бодрящий напиток на кофейной плантации, послушаем мощные водопады, посмотрим на священную пагоду Линь Ан и посетим множество колоритных локаций для фото. Нам встретится гигантская статуя богини Гуань Инь и два 20-метровых дракона. Посетим необычную пагоду Линь Фуок, состоящую из осколков стекла и фарфоровой битой посуды — это один из красивейших храмом Вьетнама. Переезд не успеет вас утомить, так как нас ждёт большое количество панорамных видов!

Заселимся в один из лучших отелей в Далате.

Высокогорный ДалатВысокогорный ДалатВысокогорный ДалатВысокогорный ДалатВысокогорный ДалатВысокогорный ДалатВысокогорный ДалатВысокогорный ДалатВысокогорный ДалатВысокогорный ДалатВысокогорный ДалатВысокогорный ДалатВысокогорный Далат
7 день

Курорт Далат, какао и шоколад ручной работы, самый дорогой кофе в мире и животный мир Вьетнама

Сегодня попробуем самый вкусный во Вьетнаме какао и шоколад ручной работы. Но этого недостаточно — отправимся на кофейную плантацию за самым дорогим кофе в мире! Увидим, как производят любимый многими напиток, покормим милейших зверьков, увидим обезьян, слонов и других животных.

Вечером заселимся в отель в Нячанге.

Курорт Далат, какао и шоколад ручной работы, самый дорогой кофе в мире и животный мир ВьетнамаКурорт Далат, какао и шоколад ручной работы, самый дорогой кофе в мире и животный мир ВьетнамаКурорт Далат, какао и шоколад ручной работы, самый дорогой кофе в мире и животный мир ВьетнамаКурорт Далат, какао и шоколад ручной работы, самый дорогой кофе в мире и животный мир ВьетнамаКурорт Далат, какао и шоколад ручной работы, самый дорогой кофе в мире и животный мир ВьетнамаКурорт Далат, какао и шоколад ручной работы, самый дорогой кофе в мире и животный мир ВьетнамаКурорт Далат, какао и шоколад ручной работы, самый дорогой кофе в мире и животный мир ВьетнамаКурорт Далат, какао и шоколад ручной работы, самый дорогой кофе в мире и животный мир ВьетнамаКурорт Далат, какао и шоколад ручной работы, самый дорогой кофе в мире и животный мир ВьетнамаКурорт Далат, какао и шоколад ручной работы, самый дорогой кофе в мире и животный мир ВьетнамаКурорт Далат, какао и шоколад ручной работы, самый дорогой кофе в мире и животный мир Вьетнама
8 день

Морской курорт Нячанг, деликатесы и SPA

Сегодня вы вновь проснётесь у моря и сможете насладиться отдыхом: поплавать, позагорать и посетить SPA-салон отеля с богатым выбором процедур на любой вкус.

Когда-то пляжная столица Вьетнама была лишь маленькой рыбацкой деревушкой. До сих пор здесь хорошо развит промысел и можно попробовать свежайшие морепродукты: тунца, осьминога, палтуса, кальмаров, угря, макрель и ещё более 20 позиций. Поэтому обязательно побалуйте себя рыбными блюдами в ресторанах на побережье. Ваш местный друг-гид всегда подскажет проверенные места.

Морской курорт Нячанг, деликатесы и SPAМорской курорт Нячанг, деликатесы и SPAМорской курорт Нячанг, деликатесы и SPAМорской курорт Нячанг, деликатесы и SPAМорской курорт Нячанг, деликатесы и SPAМорской курорт Нячанг, деликатесы и SPAМорской курорт Нячанг, деликатесы и SPAМорской курорт Нячанг, деликатесы и SPAМорской курорт Нячанг, деликатесы и SPA
9 день

Приключения в джунглях

После завтрака отправимся в парк развлечений «Kong Forest» — самый большой во Вьетнаме. Все аттракционы органично вписываются в ландшафт и построены таким образом, чтобы не вредить деревьям. Мы насладимся активным отдыхом посреди живописной природы и пролетим над зелёными кронами на зиплайне. Прогуляемся по территории и сделаем эффектные фотографии.

Приключения в джунгляхПриключения в джунгляхПриключения в джунгляхПриключения в джунгляхПриключения в джунгляхПриключения в джунгляхПриключения в джунглях
10 день

Подъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцы

Пройдём ритуал избавления от грехов на территории живописной пагоды Лонг Шон (что означает «летящий дракон»), совершив подъём к Будде. Белая статуя видна практически из любой точки города и является культурным символом. Отдохнём в пышном саду в окружении деревьев бонсай. Найдём ещё одну статую — спящего Будды. Говорят, если потереть локоть мудреца, то загаданное желание обязательно исполнится!

Далее прогуляемся к сакральным Чамским башням По Нагар — наследию могущественного государства Чампа. Увидим комплекс древних храмов, воздвигнутых в честь буддистских и индуистских богов. Здесь же восхитимся традиционными танцами вьетнамских девушек.

Вечером возвращаемся в отель.

Подъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцыПодъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцыПодъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцыПодъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцыПодъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцыПодъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцыПодъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцыПодъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцыПодъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцыПодъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцыПодъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцыПодъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцыПодъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцы
11 день

Маяк и дикий пляж в провинции Фуйен

После завтрака едем в провинцию Фуйен, чтобы полюбоваться видами с маяка. Дорога в одну сторону занимает 2-2,5 часа. Едем практически всегда вдоль моря и наслаждаемся панорамой.

Маяк Дайлань возвышается на одноимённом мысе и радует шикарным обзором. Поднимемся и сделаем потрясающие фотографии! А заодно окажемся на самой восточной материковой части Вьетнама. Прогуляемся по девственному пляжу у подножия горы, помочим ножки в чистейшей воде.

Возвращаемся в отель.

Маяк и дикий пляж в провинции ФуйенМаяк и дикий пляж в провинции ФуйенМаяк и дикий пляж в провинции ФуйенМаяк и дикий пляж в провинции ФуйенМаяк и дикий пляж в провинции ФуйенМаяк и дикий пляж в провинции ФуйенМаяк и дикий пляж в провинции ФуйенМаяк и дикий пляж в провинции ФуйенМаяк и дикий пляж в провинции Фуйен
12 день

Хошимин и вылет домой

Прощаемся с полюбившимся Вьетнамом за сытным завтраком со свежими фруктами. Обновлённые и полные впечатлений отправляемся в аэропорт Нячанг на внутренний перелёт в Хошимин в 08:45. Прибытие в 09:50. Далее из Хошимина вы самостоятельно добираетесь домой. Рекомендуем планировать вылет после 12:00.

Хошимин и вылет домойХошимин и вылет домойХошимин и вылет домойХошимин и вылет домойХошимин и вылет домойХошимин и вылет домой

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях с рейтингом от 8.5 (почти все с бассейном)
  • Все переезды по программе
  • Встреча в аэропорту и трансфер обратно
  • Завтраки со 2-го дня в отелях
  • Посещение всех достопримечательностей по программе
  • Входные билеты на все локации по программе
  • Билеты на канатную дорогу
  • Русскоговорящий организатор
  • Помощь в покупке авиабилетов и со всеми возникающими вопросами
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Хошимин и обратно
  • Страховка - 30 $
  • Остальное питание
  • Личные расходы, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хошимин, аэропорт, 16:20
Завершение: Хошимин, аэропорт, 9:50
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Хошимина

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхГастрономическиеВсе турыПо рекам и каналамВодные развлеченияДжунгли

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