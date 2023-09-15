Виза во Вьетнам для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.

Проживание. Размещение в отелях (не менее 4 звёзд) с рейтингом от 8.5 на Booking в 2-местных номерах с удобствами. Почти все с бассейнами. Пару ночей проведём в гостевом доме на территории национального парка в 4-5-комнатных домиках. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение (за доплату) либо постараться подобрать пару для проживания среди участников.

Питание. Включены все завтраки со 2-го дня, обед и 2 ужина в дни ретрита. Остальное питание в кафе и в ресторанах по чеку.

Дети. От 14 лет.

Виза. Для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.

Связь и интернет. Гостям тура будут предоставлены местные симкарты с безлимитным интернетом. В отелях и кафе бесплатный доступ к интернету.