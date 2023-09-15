6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Авторский тур в Хошимине

Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения

5
3 отзыва
Представьте себе путешествие, где каждый день - это новое приключение.

Вас ждет погружение в джунгли, отдых на берегу Южно-Китайского моря, утренний кофе с видом на зеленые плантации и восхождение к величественному Будде.

За 12 дней вы посетите 27 уникальных локаций, каждая из которых раскроет перед вами контрастный мир Вьетнама: от высоток из стекла и стали до уединенных пляжных курортов, от свежих морепродуктов до тихих садов для медитации.

Этот тур - не просто путешествие, это возможность перезагрузиться, вдохновиться культурой и пейзажами Вьетнама, обновиться на массаже и пройти уникальную трансформационную практику.

Включены медитации, посещение водопадов, плавание с маской и трубкой, прогулки на корабле и проживание в комфортабельных отелях. Ваше путешествие будет насыщенным и беззаботным, ведь за его организацию отвечает ваш местный друг
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Ближайшие даты:
14
мая
26
мая
15
июн
28
июн
15
июл
27
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 990
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Виза во Вьетнам для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.

Проживание. Размещение в отелях (не менее 4 звёзд) с рейтингом от 8.5 на Booking в 2-местных номерах с удобствами. Почти все с бассейнами. Пару ночей проведём в гостевом доме на территории национального парка в 4-5-комнатных домиках. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение (за доплату) либо постараться подобрать пару для проживания среди участников.

Питание. Включены все завтраки со 2-го дня, обед и 2 ужина в дни ретрита. Остальное питание в кафе и в ресторанах по чеку.

Дети. От 14 лет.

Виза. Для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.

Связь и интернет. Гостям тура будут предоставлены местные симкарты с безлимитным интернетом. В отелях и кафе бесплатный доступ к интернету.

Программа тура по дням

1 день

Колоритный мегаполис Хошимин

Встречаемся в 16:20 в аэропорту бурлящего мегаполиса Вьетнама — городе Хошимин. Едем на автомобиле Ford Transit в отель с фитнес-центром, где остановимся на 2 ночи. Отдыхаем после перелёта, акклиматизируемся. Завтра начнём знакомиться с культурным центром и экономической столицей Вьетнама.

Колоритный мегаполис ХошиминКолоритный мегаполис ХошиминКолоритный мегаполис ХошиминКолоритный мегаполис ХошиминКолоритный мегаполис ХошиминКолоритный мегаполис Хошимин
2 день

Сайгон или Париж Востока. Отдых в SPA

После завтрака в отеле обзорная экскурсию по Хошимину, названному в честь вождя революции, первого вьетнамского президента. Вы услышите и другие наименования города, узнаете о его прошлом и становлении культуры. Увидите типичные для мегаполисов высотки из стекла и стали, гармонично сочетающиеся с особняками в европейском стиле. Прогуляетесь вдоль оживлённых улиц, по которым несутся роем мотоциклисты, а рядом с вами медленно проплывают элегантные девушки в плетёных конических шляпках и традиционных костюмах аозай.

Посмотрим на памятники азиатской и европейской архитектуры, буддистские храмы, парки, собор Сайгонской Богоматери, старинный почтамт, Дворец Воссоединения, Фитомузей и рынок Бентхань. Пройдёмся по пешеходной улице и совершим гастрономическую прогулку.

В конце насыщенного дня отдохнём в SPA.

Сайгон или Париж Востока. Отдых в SPAСайгон или Париж Востока. Отдых в SPAСайгон или Париж Востока. Отдых в SPAСайгон или Париж Востока. Отдых в SPAСайгон или Париж Востока. Отдых в SPAСайгон или Париж Востока. Отдых в SPAСайгон или Париж Востока. Отдых в SPAСайгон или Париж Востока. Отдых в SPAСайгон или Париж Востока. Отдых в SPAСайгон или Париж Востока. Отдых в SPA
3 день

Южно-Китайское море

Позавтракав, выезжаем из отеля в сторону города Фантхьет. В дороге проведём около 2 часов. Будем наблюдать из окон нашего комфортабельного трансфера за жизнью вьетнамцев и пейзажами.

Заселимся на 3 ночи в отель на берегу моря с садом, бассейном, пляжем и SPA. Вечером прогуляемся по соседнему городу Муйне, встретим закат под шум волн и поужинаем в ресторане с местным колоритом.

Южно-Китайское мореЮжно-Китайское мореЮжно-Китайское мореЮжно-Китайское мореЮжно-Китайское мореЮжно-Китайское мореЮжно-Китайское мореЮжно-Китайское мореЮжно-Китайское мореЮжно-Китайское море
4 день

Гора Таку со статуей Будды

Высыпаемся, завтракаем и на канатной дороге поднимаемся на гору Таку, где увидим самую большую статую лежачего Будды во Вьетнаме. Здесь же находится действующий молитвенный комплекс. Прогуляемся в спокойном темпе, осмотрим пагоды.

Во второй половине дня накупаемся, отдохнём на шикарном пляже и насладимся вкусом даров моря в ресторане. Желающие смогут пройти комплекс процедур в отеле.

Гора Таку со статуей БуддыГора Таку со статуей БуддыГора Таку со статуей БуддыГора Таку со статуей БуддыГора Таку со статуей БуддыГора Таку со статуей БуддыГора Таку со статуей БуддыГора Таку со статуей БуддыГора Таку со статуей Будды
5 день

Свободный день с пляжным отдыхом в Фантхьете

В нашем путешествии не будем никуда спешить: дадим себе время выспаться, понежиться в кроватке, полежать на пляже и накупаться. Если вы любите активный отдых, то сможете прогуляться, покататься на велосипедах, сыграть в теннис, проехать с ветерком на мотобайке по побережью, заглянуть в рыбацкую деревню. Побалуйте себя вкуснейшими фруктами и свежайшими морепродуктами с рынка.

Свободный день с пляжным отдыхом в ФантхьетеСвободный день с пляжным отдыхом в ФантхьетеСвободный день с пляжным отдыхом в ФантхьетеСвободный день с пляжным отдыхом в ФантхьетеСвободный день с пляжным отдыхом в ФантхьетеСвободный день с пляжным отдыхом в ФантхьетеСвободный день с пляжным отдыхом в Фантхьете
6 день

Горный Далат

Выезжаем в горы в Далат. Увидим впечатляющие виды по пути, остановимся выпить бодрящий напиток на кофейной плантации, послушаем мощные водопады, посмотрим на священную пагоду Линь Ан и посетим множество колоритных локаций для фото. Нам встретится гигантская статуя богини Гуань Инь и два 20-метровых дракона. Посетим необычную пагоду Линь Фуок, состоящую из осколков битой посуды. Это один из красивейших храмом Вьетнама.

Горный ДалатГорный ДалатГорный ДалатГорный ДалатГорный ДалатГорный ДалатГорный ДалатГорный ДалатГорный ДалатГорный Далат
7 день

Ретрит со звуками природы и авторской трансформационной практикой

Переезжаем в джунгли на ретрит в национальный парк ближе к природе.

Сегодня помедитируем с вдохновляющим видом в сердце природы Вьетнама. Постараемся избавиться от всех тревог и переживаний, найти гармонию и почувствовать себя лучше с помощью авторской трансформационной практики от организатора. Прогуляемся в тишине по джунглям, а вечером душевно пообщаемся у тёплого костра.

Ретрит со звуками природы и авторской трансформационной практикойРетрит со звуками природы и авторской трансформационной практикойРетрит со звуками природы и авторской трансформационной практикойРетрит со звуками природы и авторской трансформационной практикойРетрит со звуками природы и авторской трансформационной практикойРетрит со звуками природы и авторской трансформационной практикойРетрит со звуками природы и авторской трансформационной практикой
8 день

Экзотический курорт Нячанг

Встретим утро в джунглях с домашним завтраком и поедем к морскому курорту Нячанг.

Когда-то пляжная столица Вьетнама была лишь маленькой рыбацкой деревушкой. До сих пор здесь хорошо развит промысел и можно попробовать свежайшие морепродукты: тунца, осьминога, палтуса, кальмаров, угря, макрель и ещё более 20 позиций. Зайдём на местный рынок и поужинаем в ресторане на берегу.

До конца путешествия будем жить в шикарном отеле с панорамным видом на море, бассейном и фитнес-залом.

Экзотический курорт НячангЭкзотический курорт НячангЭкзотический курорт НячангЭкзотический курорт НячангЭкзотический курорт НячангЭкзотический курорт НячангЭкзотический курорт НячангЭкзотический курорт НячангЭкзотический курорт НячангЭкзотический курорт НячангЭкзотический курорт НячангЭкзотический курорт НячангЭкзотический курорт НячангЭкзотический курорт Нячанг
9 день

Корабль, сноркелинг и дайвинг

После завтрака в ресторане отеля с видом на пальмы и море отправляемся кататься на корабле. Желающие смогут погрузиться с аквалангом рядом с островом Хон-Мун и заняться сноркелингом с инструктором. Поплаваем в чистейшей прозрачной воде и рассмотрим яркие кораллы и морских обитателей. Насладимся отдыхом и помедитируем, покачиваясь на волнах.

Во второй половине дня свободное время. Гид подскажет места для самостоятельной прогулки и магазины, где можно приобрести оригинальные сувениры домой.

Корабль, сноркелинг и дайвингКорабль, сноркелинг и дайвингКорабль, сноркелинг и дайвингКорабль, сноркелинг и дайвингКорабль, сноркелинг и дайвингКорабль, сноркелинг и дайвингКорабль, сноркелинг и дайвингКорабль, сноркелинг и дайвингКорабль, сноркелинг и дайвинг
10 день

Подъём к Будде

Пройдём ритуал избавления от грехов на территории живописной пагоды Лонг Шон, совершив подъём к Будде. Белая статуя видна практически из любой точки города и является культурным символом. Отдохнём в пышном саду в окружении деревьев бонсай.

Окажемся у сакральных чамских башен По Нагар, наследия могущественного государства Чампа. Увидим комплекс древних храмов, воздвигнутых в честь буддистских и индуистских богов.

Вечером возвращаемся в отель.

Подъём к БуддеПодъём к БуддеПодъём к БуддеПодъём к БуддеПодъём к БуддеПодъём к БуддеПодъём к БуддеПодъём к БуддеПодъём к Будде
11 день

Маяк в провинции Фуйен

После завтрака едем в провинцию Фуйен, чтобы полюбоваться видами с маяка. Дорога в одну сторону занимает 2-2,5 часа. Едем практически всегда вдоль моря и наслаждаемся панорамой.

Маяк Муй Дьен возвышается на горе и радует шикарным обзором, поднимемся и сделаем фотографии. Прогуляемся по девственному пляжу у подножия горы, помочим ножки в чистейшей воде.

Возвращаемся в отель.

Маяк в провинции ФуйенМаяк в провинции ФуйенМаяк в провинции ФуйенМаяк в провинции ФуйенМаяк в провинции ФуйенМаяк в провинции ФуйенМаяк в провинции Фуйен
12 день

Хошимин

Прощаемся с полюбившимся Вьетнамом за сытным завтраком со свежими фруктами. Обновлённые и полные впечатлений отправляемся в аэропорт Нячанг на внутренний перелёт в Хошимин в 8:45. Прибытие в 9:50. Далее из Хошимина вы самостоятельно добираетесь домой. Рекомендуем планировать вылет после 12:00.

ХошиминХошиминХошимин

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 4-х отелях с рейтингом от 8.5 (почти все с бассейном)
  • Проживание в гостевом доме в национальном парке
  • Все переезды по программе: авто, катер, корабль, самолёт внутри страны
  • Встреча в аэропорту и трансфер обратно
  • Завтраки со 2-го дня в отелях
  • Обед и 2 ужины в дни ретрита - с вечера 6-го дня по 7-й день
  • Посещение всех достопримечательностей по программе
  • Входные билеты на все локации по программе
  • Билеты на канатную дорогу
  • Русскоговорящий организатор
  • Занятия медитациями, трансформационная практика
  • Расслабляющий массаж
  • Снорклинг с инструктором
  • Помощь в покупке авиабилетов и со всеми возникающими вопросами
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Хошимин и обратно
  • Страховка - 30 $
  • Дайвинг - от 40 $
  • Обеды и ужины, кроме дней ретрита (с вечера 6-го дня по 7-й день)
  • Личные расходы, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хошимин, аэропорт, 16:20
Завершение: Хошимин, аэропорт, 9:50
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
15 сен 2023
Замечательный, богатый на новые впечатления тур. Открыла для себя Вьетнам заново в компании отличных попутчиков. Даже Далат, где я была ранее, показал себя с новой стороны. Как и обещала Елена, организатор тура: перезагрузилась по полной в джунглях, горах и у моря🤗 Елена - Прекрасная) Тур хорошо организован, всё продумано до мелочей. Плюс Лена всегда предлагала новые локации, рестораны, где можно попробовать что-то необычное, сделать хорошие фото. Рекомендую👍🏻👍🏻👍🏻
Ирина
Марина
25 мая 2023
Лен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большим вниманием к гостям, учтены запросы и пожелания каждого. Поражена как тебе удалось так профессионально, четко без «воды» все организовать. Тебе удалось открыть страну с разных сторон, за что тебе огромное спасибо! Тур достаточно насыщенный, но не утомительный. 10 из 10. Однозначно рекомендую
Буду очень рада если еще раз удастся с тобой попутешествовать
Лен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большимЛен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большимЛен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большимЛен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большим
Елена
23 мая 2023
Елена, я очень рада оставить вам отзыв о нашем путешествии в теперь уже мой любимый Вьетнам! 🇻🇳❤️

Это было большое яркое настоящее приключение - драйв и релакс, перезагрузка для ума!
Знакомство с новой культурой, историей (эти завораживающие, мистические древние храмы, такой поток силы в них), погружение в традиции изнутри (сейчас бы с удовольствием пообедала тем вьетнамским ароматным супом Фо Бо)), и, конечно, природа - море, горы, наш ретрит в джунглях Далата…
И самое важное - ничто не отвлекало, не мешало все это впитывать, получать удовольствие, благодаря вам, Елена, вашей уникальной способности все организовать ну просто идеально!

Спасибо за все🙏❤️❤️) Сообщите о ваших новых задумках😍, я с вами!
Елена, я очень рада оставить вам отзыв о нашем путешествии в теперь уже мой любимый Вьетнам! 🇻🇳❤️Елена, я очень рада оставить вам отзыв о нашем путешествии в теперь уже мой любимый Вьетнам! 🇻🇳❤️Елена, я очень рада оставить вам отзыв о нашем путешествии в теперь уже мой любимый Вьетнам! 🇻🇳❤️Елена, я очень рада оставить вам отзыв о нашем путешествии в теперь уже мой любимый Вьетнам! 🇻🇳❤️

Тур входит в следующие категории Хошимина

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхГастрономическиеВсе турыДжунгли

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