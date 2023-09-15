Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Вас ждет погружение в джунгли, отдых на берегу Южно-Китайского моря, утренний кофе с видом на зеленые плантации и восхождение к величественному Будде.
За 12 дней вы посетите 27 уникальных локаций, каждая из которых раскроет перед вами контрастный мир Вьетнама: от высоток из стекла и стали до уединенных пляжных курортов, от свежих морепродуктов до тихих садов для медитации.
Этот тур - не просто путешествие, это возможность перезагрузиться, вдохновиться культурой и пейзажами Вьетнама, обновиться на массаже и пройти уникальную трансформационную практику.
Включены медитации, посещение водопадов, плавание с маской и трубкой, прогулки на корабле и проживание в комфортабельных отелях. Ваше путешествие будет насыщенным и беззаботным, ведь за его организацию отвечает ваш местный друг
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 990
Описание
Организационные детали
Виза во Вьетнам для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.
Проживание. Размещение в отелях (не менее 4 звёзд) с рейтингом от 8.5 на Booking в 2-местных номерах с удобствами. Почти все с бассейнами. Пару ночей проведём в гостевом доме на территории национального парка в 4-5-комнатных домиках. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение (за доплату) либо постараться подобрать пару для проживания среди участников.
Питание. Включены все завтраки со 2-го дня, обед и 2 ужина в дни ретрита. Остальное питание в кафе и в ресторанах по чеку.
Дети. От 14 лет.
Виза. Для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.
Связь и интернет. Гостям тура будут предоставлены местные симкарты с безлимитным интернетом. В отелях и кафе бесплатный доступ к интернету.
Программа тура по дням
Колоритный мегаполис Хошимин
Встречаемся в 16:20 в аэропорту бурлящего мегаполиса Вьетнама — городе Хошимин. Едем на автомобиле Ford Transit в отель с фитнес-центром, где остановимся на 2 ночи. Отдыхаем после перелёта, акклиматизируемся. Завтра начнём знакомиться с культурным центром и экономической столицей Вьетнама.
Сайгон или Париж Востока. Отдых в SPA
После завтрака в отеле обзорная экскурсию по Хошимину, названному в честь вождя революции, первого вьетнамского президента. Вы услышите и другие наименования города, узнаете о его прошлом и становлении культуры. Увидите типичные для мегаполисов высотки из стекла и стали, гармонично сочетающиеся с особняками в европейском стиле. Прогуляетесь вдоль оживлённых улиц, по которым несутся роем мотоциклисты, а рядом с вами медленно проплывают элегантные девушки в плетёных конических шляпках и традиционных костюмах аозай.
Посмотрим на памятники азиатской и европейской архитектуры, буддистские храмы, парки, собор Сайгонской Богоматери, старинный почтамт, Дворец Воссоединения, Фитомузей и рынок Бентхань. Пройдёмся по пешеходной улице и совершим гастрономическую прогулку.
В конце насыщенного дня отдохнём в SPA.
Южно-Китайское море
Позавтракав, выезжаем из отеля в сторону города Фантхьет. В дороге проведём около 2 часов. Будем наблюдать из окон нашего комфортабельного трансфера за жизнью вьетнамцев и пейзажами.
Заселимся на 3 ночи в отель на берегу моря с садом, бассейном, пляжем и SPA. Вечером прогуляемся по соседнему городу Муйне, встретим закат под шум волн и поужинаем в ресторане с местным колоритом.
Гора Таку со статуей Будды
Высыпаемся, завтракаем и на канатной дороге поднимаемся на гору Таку, где увидим самую большую статую лежачего Будды во Вьетнаме. Здесь же находится действующий молитвенный комплекс. Прогуляемся в спокойном темпе, осмотрим пагоды.
Во второй половине дня накупаемся, отдохнём на шикарном пляже и насладимся вкусом даров моря в ресторане. Желающие смогут пройти комплекс процедур в отеле.
Свободный день с пляжным отдыхом в Фантхьете
В нашем путешествии не будем никуда спешить: дадим себе время выспаться, понежиться в кроватке, полежать на пляже и накупаться. Если вы любите активный отдых, то сможете прогуляться, покататься на велосипедах, сыграть в теннис, проехать с ветерком на мотобайке по побережью, заглянуть в рыбацкую деревню. Побалуйте себя вкуснейшими фруктами и свежайшими морепродуктами с рынка.
Горный Далат
Выезжаем в горы в Далат. Увидим впечатляющие виды по пути, остановимся выпить бодрящий напиток на кофейной плантации, послушаем мощные водопады, посмотрим на священную пагоду Линь Ан и посетим множество колоритных локаций для фото. Нам встретится гигантская статуя богини Гуань Инь и два 20-метровых дракона. Посетим необычную пагоду Линь Фуок, состоящую из осколков битой посуды. Это один из красивейших храмом Вьетнама.
Ретрит со звуками природы и авторской трансформационной практикой
Переезжаем в джунгли на ретрит в национальный парк ближе к природе.
Сегодня помедитируем с вдохновляющим видом в сердце природы Вьетнама. Постараемся избавиться от всех тревог и переживаний, найти гармонию и почувствовать себя лучше с помощью авторской трансформационной практики от организатора. Прогуляемся в тишине по джунглям, а вечером душевно пообщаемся у тёплого костра.
Экзотический курорт Нячанг
Встретим утро в джунглях с домашним завтраком и поедем к морскому курорту Нячанг.
Когда-то пляжная столица Вьетнама была лишь маленькой рыбацкой деревушкой. До сих пор здесь хорошо развит промысел и можно попробовать свежайшие морепродукты: тунца, осьминога, палтуса, кальмаров, угря, макрель и ещё более 20 позиций. Зайдём на местный рынок и поужинаем в ресторане на берегу.
До конца путешествия будем жить в шикарном отеле с панорамным видом на море, бассейном и фитнес-залом.
Корабль, сноркелинг и дайвинг
После завтрака в ресторане отеля с видом на пальмы и море отправляемся кататься на корабле. Желающие смогут погрузиться с аквалангом рядом с островом Хон-Мун и заняться сноркелингом с инструктором. Поплаваем в чистейшей прозрачной воде и рассмотрим яркие кораллы и морских обитателей. Насладимся отдыхом и помедитируем, покачиваясь на волнах.
Во второй половине дня свободное время. Гид подскажет места для самостоятельной прогулки и магазины, где можно приобрести оригинальные сувениры домой.
Подъём к Будде
Пройдём ритуал избавления от грехов на территории живописной пагоды Лонг Шон, совершив подъём к Будде. Белая статуя видна практически из любой точки города и является культурным символом. Отдохнём в пышном саду в окружении деревьев бонсай.
Окажемся у сакральных чамских башен По Нагар, наследия могущественного государства Чампа. Увидим комплекс древних храмов, воздвигнутых в честь буддистских и индуистских богов.
Вечером возвращаемся в отель.
Маяк в провинции Фуйен
После завтрака едем в провинцию Фуйен, чтобы полюбоваться видами с маяка. Дорога в одну сторону занимает 2-2,5 часа. Едем практически всегда вдоль моря и наслаждаемся панорамой.
Маяк Муй Дьен возвышается на горе и радует шикарным обзором, поднимемся и сделаем фотографии. Прогуляемся по девственному пляжу у подножия горы, помочим ножки в чистейшей воде.
Возвращаемся в отель.
Хошимин
Прощаемся с полюбившимся Вьетнамом за сытным завтраком со свежими фруктами. Обновлённые и полные впечатлений отправляемся в аэропорт Нячанг на внутренний перелёт в Хошимин в 8:45. Прибытие в 9:50. Далее из Хошимина вы самостоятельно добираетесь домой. Рекомендуем планировать вылет после 12:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 4-х отелях с рейтингом от 8.5 (почти все с бассейном)
- Проживание в гостевом доме в национальном парке
- Все переезды по программе: авто, катер, корабль, самолёт внутри страны
- Встреча в аэропорту и трансфер обратно
- Завтраки со 2-го дня в отелях
- Обед и 2 ужины в дни ретрита - с вечера 6-го дня по 7-й день
- Посещение всех достопримечательностей по программе
- Входные билеты на все локации по программе
- Билеты на канатную дорогу
- Русскоговорящий организатор
- Занятия медитациями, трансформационная практика
- Расслабляющий массаж
- Снорклинг с инструктором
- Помощь в покупке авиабилетов и со всеми возникающими вопросами
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Хошимин и обратно
- Страховка - 30 $
- Дайвинг - от 40 $
- Обеды и ужины, кроме дней ретрита (с вечера 6-го дня по 7-й день)
- Личные расходы, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Ирина
Буду очень рада если еще раз удастся с тобой попутешествовать
Это было большое яркое настоящее приключение - драйв и релакс, перезагрузка для ума!
Знакомство с новой культурой, историей (эти завораживающие, мистические древние храмы, такой поток силы в них), погружение в традиции изнутри (сейчас бы с удовольствием пообедала тем вьетнамским ароматным супом Фо Бо)), и, конечно, природа - море, горы, наш ретрит в джунглях Далата…
И самое важное - ничто не отвлекало, не мешало все это впитывать, получать удовольствие, благодаря вам, Елена, вашей уникальной способности все организовать ну просто идеально!
Спасибо за все🙏❤️❤️) Сообщите о ваших новых задумках😍, я с вами!