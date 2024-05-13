Путешествие для гурманов и искателей приключений: от кулинарных мастер-классов до экстрима на зиплайне
Гастротур в Хошимине предлагает не просто познакомиться с вьетнамской кухней, но и глубоко погрузиться в ее традиции под руководством опытного шеф-повара.
Вас ждет посещение местного рынка, где вы научитесь выбирать лучшие продукты для создания кулинарных шедевров.
Под руководством шеф-повара вы приготовите популярные азиатские блюда, включая знаменитые спринг-роллы.
Но это не все: в программе тура также экстрим на зиплайне над джунглями, отдых на пляже и ночевка в живописной бухте Халонг на борту корабля. Этот тур - идеальное сочетание отдыха на море, кулинарных открытий и приключений. Он рассчитан на людей, ценящих новые впечатления и готовых окунуться в мир вьетнамской кухни.
Виза для граждан России, Республики Беларусь и Казахстана не требуется, что делает путешествие еще более доступным. Подарите себе незабываемые впечатления, наслаждаясь каждым моментом этого уникального гастротура
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 890
Описание
Организационные детали
Тур рассчитан на людей от 25 до 55 лет. Детей не берём.
Виза во Вьетнам для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.
Проживание. Размещение в отелях с рейтингом от 8.5 на Booking в 2-местных номерах: «Xavia Hotel», «Babylon Premium Hotel & Spa». Есть фитнес-зал и бассейн. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение (за доплату), либо постараться подобрать пару для проживания среди участников.
Питание. Включены все завтраки со 2-го дня, ужин с гастрономическим сетом в 5-й день, 2 кулинарных мастер-класса с дегустациями и питание на корабле. Остальное питание в кафе и в ресторанах по чеку.
Виза. Для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.
Программа тура по дням
Мегаполис Хошимин
Встречаемся в аэропорту бурлящего мегаполиса Вьетнама — городе Хошимин. Едем на автомобиле в современный отель, где остановимся на 2 ночи. Отдыхаем после перелёта, акклиматизируемся. Завтра начнём знакомиться с культурным центром и экономической столицей Вьетнама и попробуем азиатские блюда.
Погружение в азиатскую атмосферу
После завтрака в отеле обзорная экскурсию по Хошимину, названному в честь вождя революции, первого вьетнамского президента. Вы услышите и другие наименования города, узнаете о его прошлом и становлении культуры. Увидите типичные для мегаполисов высотки из стекла и стали, гармонично сочетающиеся с особняками в европейском стиле. Прогуляетесь вдоль оживлённых улиц, по которым несутся роем мотоциклисты, а рядом с вами медленно проплывают элегантные девушки в плетёных конических шляпках и традиционных костюмах аозай.
Остановимся выпить вьетнамский кофе в кафе с бункером, где прятались повстанцы. В музее увидим военную технику, фотографии и вещи времён вьетнамской и индокитайской войн. Зайдём в старинный почтамт за сувенирами, а на обед попробуем знаменитый суп с лапшой — фо. В буддийской пагоде уловим аромат благовоний и сделаем яркие кадры. Вечером прокатимся на речном трамвайчике и прогуляемся по самой туристической и яркой улице Сайгона.
Добро пожаловать в экзотический курорт Нячанг
Сегодня мы перелетаем на экзотический курорт Нячанг, где будем жить на побережье Южно-Китайского моря в современном и проверенном отеле с фитнес-залом и бассейном.
Морской курорт Нячанг когда-то был рыбацкой деревушкой. Здесь до сих пор хорошо развит промысел и можно попробовать свежайшие морепродукты: тунца, осьминога, палтуса, кальмаров, угря, макрель и ещё более 20 позиций. Ближайшие 10 дней нас ждёт изысканное гастрономическое путешествие в азиатскую кухню. Организатор порекомендует хорошие места для вашего ужина в пляжной столице Вьетнама.
Отдых на побережье Южно-Китайского моря
Вы проснётесь с шикарным видом из окна, позавтракаете в ресторане отеля.
Сегодня объявляется свободный день для пляжного отдыха, наслаждения солнцем и пальмами, посещения колоритного ночного рынка. По длинному побережью можно расслабленно гулять часами — здесь чистый песок и прозрачная вода. Обязательно полюбуйтесь разноцветными рыбацкими лодочками и проходящими кораблями. Желающие смогут искупаться в море и бассейне, позагорать, попробовать местную кухню, купить сувениры.
Гастрономический сет
Нячанг стал курортом ещё во времена императоров. Город примечателен не только пляжами, но и островами, местами для дайвинга и нырянием с трубкой. В первую половину дня каждый сможет выбрать занятие по душе. Мы рекомендуем не упускать возможность и отправиться любоваться морским дном. Так как не все любят дайвинг, развлечение не включено в стоимость, его можно организовать за дополнительную плату.
Вечером соберёмся вместе и отправимся в ресторан на дегустацию гастрономического сета. Ощутим разнообразие вкусов азиатской кухни. Вы попробуете необычные сочетания, блюда из свежайших продуктов и узнаете особенности местной еды.
Полёт на зиплайне в джунглях
Сегодня отправимся в парк развлечений «Kong Forest» — самый большой во Вьетнаме. Все аттракционы органично вписываются в ландшафт и построены таким образом, чтобы не вредить деревьям. Мы насладимся активным отдыхом посреди живописной природы и пролетим над зелёными кронами на зиплайне. Прогуляемся по территории и сделаем эффектные фотографии.
Пляжи, солнце и море
Сегодня желающие смогут позагорать, искупаться, выспаться и самостоятельно прогуляться по Нячангу. Организатор подскажет интересные и живописные места. В городе находится пагода Лонг Шон, Кафедральный собор со статуями Иисуса Христа и Девы Марии, древние сакральные башни По Нагар. Рядом с последней локацией — грязевые ванны и источники Тхап Ба.
Кулинарный мастер-класс и закупка продуктов с шеф-поваром в Ханое
После завтрака выезжаем из отеля в аэропорт, чтобы перелететь в Ханой.
Столица Вьетнама расположена между реками, что и означает её название. Город заложен в 1010 году. Здесь французские багеты и кофе такие же привычные, как рис и лапша — интересное сочетание французского и азиатского в Ханое. Рынки переполнены свежайшими фруктами и экзотическими цветами.
После самолёта заселимся в отель и отдохнём. Затем отправимся на прогулку-закупку продуктов с шеф-поваром для кулинарного мастер-класса. Уметь выбрать ингредиенты — не менее важный момент. Сегодня узнаем секреты приготовления блюд по оригинальным рецептам и научимся делать популярные азиатские вкусности.
Спринг-роллы и ночёвка на корабле в бухте Халонг
Сегодня нас ждёт путешествие на корабле в бухте, являющейся уникальным природным памятником. Переезжаем на комфортабельном автобусе в Халонг Бей, где пересядем на борт.
С палубы вы осмотрите самый узнаваемый символ Вьетнама, насладитесь видом на острова и утёсы разных форм и размеров. Внутри многих скал скрываются карстовые пещеры. Конечно, не могло обойтись и без легенд, по одной из них — эту бухту создал огромный Красный дракон, спустившийся с небес. В окружении впечатляющих пейзажей мы приготовим спринг-роллы и оценим их на вкус в лучах закатного солнца.
Ночуем на корабле.
Утро в бухте и прогулка по вечернему Ханою
Насладимся неспешным утром с видами на живописную бухту и вернёмся в отель в Ханой. Отдохнём после насыщенной поездки. Вечером прогуляемся по кварталам города, понаблюдаем за чарующими улочками, купим сувениры. Столица известна древней архитектурой и богатой культурой с южно-азиатскими, китайскими и французскими мотивами. Погрузимся в атмосферу и попробуем ханойский кофе.
Отъезд
После завтрака — общий трансфер в аэропорт Ханоя. Счастливые и наполненные новыми впечатлениями, возвращаемся домой.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях высокого класса
- Переезды по программе на комфортабельном автомобиле, включая трансфер из/в аэропорт
- Внутренние перелёты в Ханой и Нячанг
- Завтраки
- Дегустация гастрономического сета на ужин в ресторане в 5-й день
- Посещение всех достопримечательностей по программе и парка приключений с катанием на зиплайне
- Входные билеты
- Кулинарный мастер-класс под руководством шеф-повара
- Прогулка-закупка продуктов для мастер-класса с шеф-поваром
- Кулинарный мастер-класс на палубе корабля
- Русскоговорящий организатор
- Помощь с покупкой авиабилетов, местной сим-карты и по любым вопросам до и во время путешествия
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Хошимина и обратно из Ханоя
- Страховка - 30 $
- Питание в кафе (обеды и ужины) - от 180 $ за все дни
- Личные расходы, сувениры