Тур рассчитан на людей от 25 до 55 лет. Детей не берём.

Виза во Вьетнам для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.

Проживание. Размещение в отелях с рейтингом от 8.5 на Booking в 2-местных номерах: «Xavia Hotel», «Babylon Premium Hotel & Spa». Есть фитнес-зал и бассейн. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение (за доплату), либо постараться подобрать пару для проживания среди участников.

Питание. Включены все завтраки со 2-го дня, ужин с гастрономическим сетом в 5-й день, 2 кулинарных мастер-класса с дегустациями и питание на корабле. Остальное питание в кафе и в ресторанах по чеку.

Виза. Для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.