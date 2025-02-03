Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на Фукуоке, начиная день с дыхательных упражнений и завершая его у костра
Вас ждет не только релакс на золотых пляжах, но и познавательные экскурсии по древним храмам, восхождение на маяк с потрясающим видом на океан и вечерние прогулки по оживленному ночному рынку.
Морская прогулка на корабле откроет перед вами великолепие островных вод, а общение с единомышленниками и мастер-классы добавят новые краски в ваш отдых.
Завершите день уютным барбекю в кругу новых друзей, обсуждая пройденные лекции и делясь впечатлениями.
Этот тур создан для тех, кто ищет гармонию с собой и природой, кто хочет отдохнуть от городской суеты и погрузиться в мир спокойствия и красоты. Возраст участников тура - 20 лет и старше, что обеспечивает комфортное и созидательное общение. Отправляйтесь в путешествие, которое останется в вашей памяти навсегда
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|155 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 20+
Проживание. На Фукуоке мы остановимся в отеле «Thanh Kieu Beach Resort» 4*. Размещение двухместное в кирпичных бунгало с соломенной крышей. Последнюю ночь проведём в отеле 4* в Хошимине.
Питание. В стоимость тура включены завтраки.
Программа тура по дням
Встреча в Хошимине и перелёт на Фукуок
Мы встретимся в Хошимине — многомиллионном городе, где небоскрёбы соседствуют с колониальными и католическими зданиями, буддийскими пагодами и мусульманскими мечетями. Пройдёмся по центру шумного мегаполиса и попробуем классический говяжий суп фо-бо в аутентичном кафе.
Ближе к вечеру улетим на крупнейший вьетнамский остров Фукуок — место для размеренного отдыха вдали от цивилизации. Заселимся в гостиницу и поужинаем на закате.
Джайнистский храм и маяк
Проснёмся, сделаем зарядку, медитации, дыхательные и энергетические практики под звуки аурафона — музыкального инструмента для гармонизации энергетических центров. Так будет начинаться каждое утро. После завтрака позагораем на пляже.
Пообедав, поедем смотреть на храм исповедующих джайнизм и маяк при нём — символ острова, расположившийся на небольшом скалистом мысу. Сходим на рынок за экзотическими фруктами и только выловленными морепродуктами, чтобы вечером приготовить из них барбекю. Поужинав на закате, послушаем лекцию, сделаем общий круг, разведём костёр и прогуляемся вдоль побережья.
Пляж Бай Сао и храм ветров
Позавтракаем и отправимся на райский пляж Бай Сао с самым белоснежным во Вьетнаме песком и пальмами прямо у кромки воды. Посетим храм ветров Хо Куок с шикарной панорамой восточного побережья острова и к закату вернёмся в отель. Устроим ужин на берегу, соберёмся на лекционную часть и мастер-класс по акварели.
Трип по островным храмам
После традиционных утренних ритуалов познакомимся с другими островными храмами. Устроим трип по религиозным локациям, заедем на западный пляж, осмотрим инсталляции фестиваля электронной музыки и остановимся на фотосессию.
Пообедав в ресторане, проведём лекцию в гостинице. Ужинать будем на ночном рынке, изобилующем всевозможной уличной едой. Здесь же можно купить аутентичные сувениры, украшения из жемчуга, ракушки, картины и вьетнамские конические шляпы нон.
Прогулка на корабле, снорклинг и рыбалка
На весь день отправимся на морскую прогулку на корабле. Исследуем необитаемые архипелаги поблизости с Фукуоком, увидим косяки разноцветных рыбок, займёмся снорклингом и рыбалкой. К ужину вернёмся в гостиницу и после лекции устроим барбекю у костра.
День отдыха
Сегодня у нас день релакса. Весь день будем загорать, отправимся на расслабляющий массаж и SPA-процедуры. После вечерней лекции поужинаем на смотровой площадке, а затем будем любоваться звёздным небом.
Канатная дорога и прогулка по городу
После завтрака прокатимся по самой длинной в мире канатной дороге, входящей в книгу рекордов Гиннеса, с высоты понаблюдаем за проплывающими яхтами и рыбацкими лодками.
Днём позагораем на южном пляже, к закату вернёмся в отель и поужинаем в ресторане. Устроим променад по городу, послушаем лекцию и займёмся практиками. Поздним вечером разведём костёр и потанцуем.
День релакса
Ещё один день, посвящённый расслаблению. После утренних ритуалов и завтрака будем отдыхать, загорать, сходим на массаж и SPA-процедуры. Соберёмся на лекцию, накроем ужин на смотровой площадке и ночью снова полюбуемся звёздами.
Водопад Да Бан и перечная плантация
В этот день отправимся в национальный парк, чтобы побывать в уникальном месте — у труднодоступного водопада Да Бан, известного немногим путешественникам. Он окружён пышными тропическими джунглями и у подножия образует естественное джакузи, где можно освежиться. Тут мы устроим пикник, а затем заедем на плантацию чёрного перца. Поужинав на пляже у своего отеля, проведём лекционную часть.
День отдыха
Сегодня наберёмся сил: до ужина будет свободное время. Подкрепившись вечером, сделаем завершающий круг.
День массажа и SPA
Сделаем утренние ритуалы, позавтракаем и посвятим день неспешному отдыху, SPA и массажу. После вечерней лекции поужинаем на смотровой площадке и насладимся сиянием звёзд.
Возвращение в Хошимин
После утренних практик и завтрака вернёмся в Хошимин. Оставим вещи в отеле, прогуляемся по городу и устроим шопинг. Ближе к 17:30 рекомендуем посетить смотровую площадку на 49-м этаже бизнес-центра Bitexco, чтобы сравнить дневную и ночную панораму мегаполиса.
Заключительный день
Сегодня прощаемся и отправляемся по домам.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле на Фукуоке
- 1 ночь в отеле в Хошимине
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гида
- Катание на корабле, снорклинг и рыбалка
- Билет на канатную дорогу
- Входные билеты на локации по программе и экскурсии
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Хошимин и обратно
- Авиабилеты из Хошимина на Фукуок и обратно
- Обеды и ужины
- Страховка
- Массаж и SPA-процедуры
- Вход на смотровую Bitexco