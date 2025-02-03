Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
Авторский тур в Хошимине

Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на Фукуоке, начиная день с дыхательных упражнений и завершая его у костра

Представьте себе идеальное утро на острове Фукуок, где каждый день начинается с вдохновляющих дыхательных и энергетических практик.

Вас ждет не только релакс на золотых пляжах, но и познавательные экскурсии по древним храмам, восхождение на маяк с потрясающим видом на океан и вечерние прогулки по оживленному ночному рынку.

Морская прогулка на корабле откроет перед вами великолепие островных вод, а общение с единомышленниками и мастер-классы добавят новые краски в ваш отдых.

Завершите день уютным барбекю в кругу новых друзей, обсуждая пройденные лекции и делясь впечатлениями.

Этот тур создан для тех, кто ищет гармонию с собой и природой, кто хочет отдохнуть от городской суеты и погрузиться в мир спокойствия и красоты. Возраст участников тура - 20 лет и старше, что обеспечивает комфортное и созидательное общение. Отправляйтесь в путешествие, которое останется в вашей памяти навсегда
Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
Ближайшие даты:
3
фев

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет155 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 20+

Проживание. На Фукуоке мы остановимся в отеле «Thanh Kieu Beach Resort» 4*. Размещение двухместное в кирпичных бунгало с соломенной крышей. Последнюю ночь проведём в отеле 4* в Хошимине.

Питание. В стоимость тура включены завтраки.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Хошимине и перелёт на Фукуок

Мы встретимся в Хошимине — многомиллионном городе, где небоскрёбы соседствуют с колониальными и католическими зданиями, буддийскими пагодами и мусульманскими мечетями. Пройдёмся по центру шумного мегаполиса и попробуем классический говяжий суп фо-бо в аутентичном кафе.

Ближе к вечеру улетим на крупнейший вьетнамский остров Фукуок — место для размеренного отдыха вдали от цивилизации. Заселимся в гостиницу и поужинаем на закате.

Встреча в Хошимине и перелёт на ФукуокВстреча в Хошимине и перелёт на ФукуокВстреча в Хошимине и перелёт на ФукуокВстреча в Хошимине и перелёт на ФукуокВстреча в Хошимине и перелёт на Фукуок
2 день

Джайнистский храм и маяк

Проснёмся, сделаем зарядку, медитации, дыхательные и энергетические практики под звуки аурафона — музыкального инструмента для гармонизации энергетических центров. Так будет начинаться каждое утро. После завтрака позагораем на пляже.

Пообедав, поедем смотреть на храм исповедующих джайнизм и маяк при нём — символ острова, расположившийся на небольшом скалистом мысу. Сходим на рынок за экзотическими фруктами и только выловленными морепродуктами, чтобы вечером приготовить из них барбекю. Поужинав на закате, послушаем лекцию, сделаем общий круг, разведём костёр и прогуляемся вдоль побережья.

Джайнистский храм и маякДжайнистский храм и маякДжайнистский храм и маякДжайнистский храм и маяк
3 день

Пляж Бай Сао и храм ветров

Позавтракаем и отправимся на райский пляж Бай Сао с самым белоснежным во Вьетнаме песком и пальмами прямо у кромки воды. Посетим храм ветров Хо Куок с шикарной панорамой восточного побережья острова и к закату вернёмся в отель. Устроим ужин на берегу, соберёмся на лекционную часть и мастер-класс по акварели.

Пляж Бай Сао и храм ветровПляж Бай Сао и храм ветровПляж Бай Сао и храм ветровПляж Бай Сао и храм ветров
4 день

Трип по островным храмам

После традиционных утренних ритуалов познакомимся с другими островными храмами. Устроим трип по религиозным локациям, заедем на западный пляж, осмотрим инсталляции фестиваля электронной музыки и остановимся на фотосессию.

Пообедав в ресторане, проведём лекцию в гостинице. Ужинать будем на ночном рынке, изобилующем всевозможной уличной едой. Здесь же можно купить аутентичные сувениры, украшения из жемчуга, ракушки, картины и вьетнамские конические шляпы нон.

Трип по островным храмамТрип по островным храмамТрип по островным храмамТрип по островным храмам
5 день

Прогулка на корабле, снорклинг и рыбалка

На весь день отправимся на морскую прогулку на корабле. Исследуем необитаемые архипелаги поблизости с Фукуоком, увидим косяки разноцветных рыбок, займёмся снорклингом и рыбалкой. К ужину вернёмся в гостиницу и после лекции устроим барбекю у костра.

Прогулка на корабле, снорклинг и рыбалкаПрогулка на корабле, снорклинг и рыбалкаПрогулка на корабле, снорклинг и рыбалкаПрогулка на корабле, снорклинг и рыбалка
6 день

День отдыха

Сегодня у нас день релакса. Весь день будем загорать, отправимся на расслабляющий массаж и SPA-процедуры. После вечерней лекции поужинаем на смотровой площадке, а затем будем любоваться звёздным небом.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
7 день

Канатная дорога и прогулка по городу

После завтрака прокатимся по самой длинной в мире канатной дороге, входящей в книгу рекордов Гиннеса, с высоты понаблюдаем за проплывающими яхтами и рыбацкими лодками.

Днём позагораем на южном пляже, к закату вернёмся в отель и поужинаем в ресторане. Устроим променад по городу, послушаем лекцию и займёмся практиками. Поздним вечером разведём костёр и потанцуем.

Канатная дорога и прогулка по городуКанатная дорога и прогулка по городуКанатная дорога и прогулка по городуКанатная дорога и прогулка по городу
8 день

День релакса

Ещё один день, посвящённый расслаблению. После утренних ритуалов и завтрака будем отдыхать, загорать, сходим на массаж и SPA-процедуры. Соберёмся на лекцию, накроем ужин на смотровой площадке и ночью снова полюбуемся звёздами.

День релаксаДень релаксаДень релаксаДень релакса
9 день

Водопад Да Бан и перечная плантация

В этот день отправимся в национальный парк, чтобы побывать в уникальном месте — у труднодоступного водопада Да Бан, известного немногим путешественникам. Он окружён пышными тропическими джунглями и у подножия образует естественное джакузи, где можно освежиться. Тут мы устроим пикник, а затем заедем на плантацию чёрного перца. Поужинав на пляже у своего отеля, проведём лекционную часть.

Водопад Да Бан и перечная плантацияВодопад Да Бан и перечная плантацияВодопад Да Бан и перечная плантацияВодопад Да Бан и перечная плантация
10 день

День отдыха

Сегодня наберёмся сил: до ужина будет свободное время. Подкрепившись вечером, сделаем завершающий круг.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
11 день

День массажа и SPA

Сделаем утренние ритуалы, позавтракаем и посвятим день неспешному отдыху, SPA и массажу. После вечерней лекции поужинаем на смотровой площадке и насладимся сиянием звёзд.

День массажа и SPAДень массажа и SPAДень массажа и SPAДень массажа и SPA
12 день

Возвращение в Хошимин

После утренних практик и завтрака вернёмся в Хошимин. Оставим вещи в отеле, прогуляемся по городу и устроим шопинг. Ближе к 17:30 рекомендуем посетить смотровую площадку на 49-м этаже бизнес-центра Bitexco, чтобы сравнить дневную и ночную панораму мегаполиса.

Возвращение в ХошиминВозвращение в ХошиминВозвращение в ХошиминВозвращение в Хошимин
13 день

Заключительный день

Сегодня прощаемся и отправляемся по домам.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле на Фукуоке
  • 1 ночь в отеле в Хошимине
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гида
  • Катание на корабле, снорклинг и рыбалка
  • Билет на канатную дорогу
  • Входные билеты на локации по программе и экскурсии
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Хошимин и обратно
  • Авиабилеты из Хошимина на Фукуок и обратно
  • Обеды и ужины
  • Страховка
  • Массаж и SPA-процедуры
  • Вход на смотровую Bitexco
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хошимин, 12:00, точное место встречи - по договорённости
Завершение: Хошимин, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Хошимина

ИндивидуальныеГрупповыеЛетниеАктивный отдыхВсе турыМастер-классы

Похожие туры из Хошимина

6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
🚗 На машине
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Хошимин, аэропорт, 16:20
14 мая
26 мая
15 июня
28 июня
$1 990 за человека
Тропическое путешествие: Вьетнам от райских пляжей до горного курорта и джунглей
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Тропическое путешествие в Хошимин: от райских пляжей до джунглей
Погрузитесь в уникальный мир Вьетнама: от вкуса экзотических фруктов до знакомства с дикой природой и культурой
Хошимин, аэропорт, 16:20
12 мая
25 мая
2 июня
7 июня
2390$2 151 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Хошимине
Все туры из Хошимина
All Airlines
ХорошоТам