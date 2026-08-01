-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Берег, где чужое стало своим: из Камрани в Нячанг
Посетить башни Понагар, сад камней Хон Чонг и пагоду Лонгшон с белым Большим Буддой
Начало: У вашего отеля
7 авг в 10:00
8 авг в 07:30
от $156
$195 за всё до 3 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Камрани в Нячанг - город, который пришёл по воде
Посетить остров Хон До, башни По Нагар и шоколадную мастерскую Marou
Начало: У вашего отеля
7 авг в 10:00
8 авг в 06:00
от $238
$340 за всё до 3 чел.
-
4%
Групповая
до 14 чел.
Фанранг из Камрани: душа Вьетнама с джипами и снорклингом (всё включено)
Увидеть коралловый лабиринт и дюны, поплавать в бухте Винь Хи
Начало: У вашего отеля в Камрани
Расписание: в субботу в 07:30
8 авг в 07:30
15 авг в 07:30
$64
$67 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Скидки»
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