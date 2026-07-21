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от снорклинга в ночном море в окружении мельчайших вспышек планктончиков. Муж уверенно плавает и нырнул под воду, говорит как в "Аватаре" побывал:)

Отдельный респект нашему инструктору Денису. Он все понятно объяснил на берегу и внимательно приглядывал за безопасностью всех членов группы и в том числе нашего сына. Так что мы с мужем смогли полностью насладиться прогулкой. Очень рекомендую!