Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборНочной заплыв на сапах к светящемуся планктону
Увидеть чудо природы в тёплом море Камрани
Начало: На пляже Бай Дай
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
4 авг в 19:00
$30 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Из Камрани - в Дананг на ночном автобусе: увидеть главное
Мост Руки Бога, комплекс Ба На Хиллс и город-порт Хойан
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$355 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Весь Нячанг за пять часов: Чампа, Будда, собор и кофе
Понять, как Вьетнам менялся, сохраняя чужое наследие
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
Завтра в 07:30
3 авг в 07:30
$70 за человека
Групповая
Вечерний круиз на премиальном катамаране - из Камрани
Встретить закат в заливе Нячанга, поужинать на борту и продолжить вечер под музыку
Начало: В порту
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
1 авг в 15:00
$170 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Утренний круиз на премиальном катамаране - из Камрани
Провести утро в заливе Нячанга: вип-палуба, снорклинг, обед и морские развлечения
Начало: В порту
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
1 авг в 08:30
$133 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ребята, от всей души благодарю! Ночная прогулка на сапах была супер! Целое приключение на ночном пляже. Невозможно передать словами ощущения
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А
очень необычный опыт! когда хочется попробовать что-то еще эдакое, отличный выбор! мы ездили семьей с детьми 9 и 11 лет - им тоже очень понравилось!
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Всего 2 отзыва в Камрани в категории "Групповые"
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Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Камрани в июле 2026
Сейчас в Камрани в категории "Групповые" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 355. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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