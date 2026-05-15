Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Камрани
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера»
Завтра в 08:00
1 авг в 00:00
от $56 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Целый день на острове развлечений VinWonders - из Камрани
Трансфер + билет в парк с аттракционами, аквапарком, океанариумом и другими активностями
Начало: У вашего отеля в Камрани
«Затем вас ждёт обратная поездка по канатной дороге и трансфер в Камрань»
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
от $295 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Остров Орхидей из Камрани: день среди природы и животных
Самостоятельно исследовать остров с трансфером, аудиогидом и онлайн-поддержкой гида
«Трансфер для группы до 4 человек — на легковом автомобиле, для 5–7 человек — на минивэне»
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
от $195 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Всё прошло хорошо. Хоть на паспортном контроле и задержался, водитель сразу ждал у выхода и постоянно писал мне. Встретил без проблем и довез за каких-то 20 минут. Могу советовать.
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Е
Трансфер прошёл на ура, заранее связались через WhatsApp и всё объяснили по-русски. Машина была чистенькая, водитель вёл машину очень аккуратно и приехал ровно вовремя. Советую!
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О
Брали трансфер туда и обратно из аэропорта Камрань в Муйне. Машины были свеженькие, удобные и очень чистые. Водители приветливые и вежливые, встречали с табличкой. В целом сервисом остались довольны, большое спасибо!
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А
Водитель отличный, ехал очень аккуратно и спокойно. Нас встретил прямо у длинной очереди на паспортном контроле, это было очень удобно. Ехал на машине мягко, совсем не напрягал.
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М
Сервис очень внимательный, говорят на русском, общение удобно через мессенджеры, всегда можно всё обговорить. Только в аэропорту пришлось подождать больше часа. В целом советую, цены вполне приятные.
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Всего 5 отзывов в Камрани в категории "Трансфер"
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Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Трансфер»
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Сейчас в Камрани в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 56 до 295. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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