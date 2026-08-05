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Берег, где чужое стало своим: из Камрани в Нячанг

Посетить башни Понагар, сад камней Хон Чонг и пагоду Лонгшон с белым Большим Буддой
Нячанг — не пляжный курорт, а берег, на котором четыре раза менялся мир. Здесь строили башни мореходы Чампы, сюда пришли вьеты, а позже — французы. Затем образовался нынешний город из
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стекла.

За пять часов в Нячанге мы пройдём все четыре эпохи: от тысячелетних башен — к гранитному мысу, 193 ступеням Большого Будды и собору из серого камня. Закончим путешествие чашкой отличного кофе в историческом центре.

Берег, где чужое стало своим: из Камрани в Нячанг
Берег, где чужое стало своим: из Камрани в Нячанг
Берег, где чужое стало своим: из Камрани в Нячанг

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Камрани

9:00 — башни Понагар

Краснокирпичные башни чамов на холме над рекой, где тысячу лет стоит каменная богиня, которой и сегодня несут благовония.

10:00 — сад камней Хон Чонг

Нагромождение гранитных глыб над заливом, где трое музыкантов играют на древнем каменном литофоне.

11:00 — пагода Лонгшон

Пёстрый храм, от которого лестница в 193 ступени поднимается к белой фигуре Большого Будды — её видно почти из любой точки города.

12:15 — Кафедральный собор

Серая французская готика на скале, в подножие которой вмурованы урны прихожан.

13:30 — кофейня в центре

Первый классический фин: три минуты, пока кофе собирается капля за каплей, — так его пьют по всей стране. Рядом — спешелти на воронке: чистый вкус местных арабики. Одна страна, одно зерно, два разных кофе.

14:00 — выезд обратно

~15:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Едем на авто с кондиционером Toyota Vios, Toyota Veloz или Kia Carnival
  • На маршруте две лестницы, по которым нужно подняться пешком
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в Понагар — 20 000 донгов ($1) за чел.
  • Хон Чонг — 50 000 донгов ($2,5) за чел.
  • Кофе — от 50 000 донгов ($1,90) за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс
Алекс — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1298 туристов
Я историк. Преподавал историю и философию, а затем переехал в Юго-Восточную Азию, где живу и путешествую уже много лет. Сейчас мой главный исследовательский интерес — Морской шёлковый путь. Через него Китай,
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Вьетнам, Чампа и Таиланд были связаны с Индией, арабским миром и Европой. Это наследие живёт и сегодня — в архитектуре, кухне, традициях и повседневной жизни людей. Приезжая в новое место, я стараюсь понять его культурный код и поделиться своими открытиями с путешественниками. Так рождаются мои авторские маршруты — не только о достопримечательностях, но и о смыслах, которые за ними скрываются. Я не перегружаю гостей датами и фактами, оставляя время для собственных впечатлений и неспешного знакомства с местом. Вместе со мной работает команда гидов, которых объединяют схожий подход к путешествиям и внимательное отношение к гостям. Все программы создаю я сам, поэтому независимо от того, кто будет вашим проводником, маршрут сохранит свой авторский характер.

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