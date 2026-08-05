Нячанг — не пляжный курорт, а берег, на котором четыре раза менялся мир. Здесь строили башни мореходы Чампы, сюда пришли вьеты, а позже — французы. Затем образовался нынешний город из
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Камрани
9:00 — башни Понагар
Краснокирпичные башни чамов на холме над рекой, где тысячу лет стоит каменная богиня, которой и сегодня несут благовония.
10:00 — сад камней Хон Чонг
Нагромождение гранитных глыб над заливом, где трое музыкантов играют на древнем каменном литофоне.
11:00 — пагода Лонгшон
Пёстрый храм, от которого лестница в 193 ступени поднимается к белой фигуре Большого Будды — её видно почти из любой точки города.
12:15 — Кафедральный собор
Серая французская готика на скале, в подножие которой вмурованы урны прихожан.
13:30 — кофейня в центре
Первый классический фин: три минуты, пока кофе собирается капля за каплей, — так его пьют по всей стране. Рядом — спешелти на воронке: чистый вкус местных арабики. Одна страна, одно зерно, два разных кофе.
14:00 — выезд обратно
~15:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Едем на авто с кондиционером Toyota Vios, Toyota Veloz или Kia Carnival
- На маршруте две лестницы, по которым нужно подняться пешком
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в Понагар — 20 000 донгов ($1) за чел.
- Хон Чонг — 50 000 донгов ($2,5) за чел.
- Кофе — от 50 000 донгов ($1,90) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1298 туристов
Я историк. Преподавал историю и философию, а затем переехал в Юго-Восточную Азию, где живу и путешествую уже много лет. Сейчас мой главный исследовательский интерес — Морской шёлковый путь. Через него Китай,
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