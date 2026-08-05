Нячанг — не пляжный курорт, а берег, на котором четыре раза менялся мир. Здесь строили башни мореходы Чампы, сюда пришли вьеты, а позже — французы. Затем образовался нынешний город из

стекла. За пять часов в Нячанге мы пройдём все четыре эпохи: от тысячелетних башен — к гранитному мысу, 193 ступеням Большого Будды и собору из серого камня. Закончим путешествие чашкой отличного кофе в историческом центре.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $156 за экскурсию

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Камрани

9:00 — башни Понагар

Краснокирпичные башни чамов на холме над рекой, где тысячу лет стоит каменная богиня, которой и сегодня несут благовония.

10:00 — сад камней Хон Чонг

Нагромождение гранитных глыб над заливом, где трое музыкантов играют на древнем каменном литофоне.

11:00 — пагода Лонгшон

Пёстрый храм, от которого лестница в 193 ступени поднимается к белой фигуре Большого Будды — её видно почти из любой точки города.

12:15 — Кафедральный собор

Серая французская готика на скале, в подножие которой вмурованы урны прихожан.

13:30 — кофейня в центре

Первый классический фин: три минуты, пока кофе собирается капля за каплей, — так его пьют по всей стране. Рядом — спешелти на воронке: чистый вкус местных арабики. Одна страна, одно зерно, два разных кофе.

14:00 — выезд обратно

~15:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Едем на авто с кондиционером Toyota Vios, Toyota Veloz или Kia Carnival

На маршруте две лестницы, по которым нужно подняться пешком

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы