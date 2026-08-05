Из Камрани в Нячанг - город, который пришёл по воде
Посетить остров Хон До, башни По Нагар и шоколадную мастерскую Marou
Всем самым важным Нячанг одарило море. По нему шли товары, боги и люди задолго до того, как заработали сухопутные караваны. Морем пришёл Бодхидхарма — монах с одним сандалием на посохе. читать дальшеуменьшить
Он принёс сюда дзен-буддизм и, по преданию, чай. Французский миссионер Луи Валле тоже попал в Нячанг по воде, а вместе с ним — кофе и какао.
Мы посетим остров Хон До с буддийским монастырём, Чамские башни и шоколадную мастерскую — всё, что появилось благодаря первым морепроходцам.
Описание экскурсии
Остров Хон До с красными камнями, где стоит буддийский монастырь. Чайная церемония без спешки и разговор о Бодхидхарме — монахе, который пришёл в Азию морем.
Чамские башни Понагар, кирпичу которых больше тысячи лет. Посмотрим на башни глазами мореходов: чамы держали морскую торговлю задолго до того, как сюда дошли караваны.
Краеведческий музей (по желанию). Увидим донгшонские барабаны — бронзу, попавшую на этот берег древним морским путём.
Кафедральный собор — серая французская готика в центре азиатского курорта. Построен миссионером Луи Валле, который тоже пришёл сюда морем. Поговорим о латинском алфавите для вьетнамского языка.
Обед. Аутентичная кухня с морским акцентом — то, чем кормится этот берег.
Кофе и шоколад Marou. Какао и кофе принесли во Вьетнам французы — тем же морским путём. Marou делают шоколад из местного какао, малыми партиями.
Примерный тайминг
6:30 — выезд из отеля в Камрани 8:00 — переправа на остров Хон До: монастырь над морем, чай в тишине 10:00 — башни Понагар над рекой Кай 11:15 — краеведческий музей (по желанию) 12:00 — кофейня в центре: специалти, обжарка на месте 13:00 — Кафедральный собор 14:00 — обед в ресторане вьетнамской кухни 15:00 — шоколадная мастерская Marou 16:00 — дорога обратно
Музей Йерсена — по желанию, согласуем накануне (часы ограничены); в этом случае тайминг немного сдвигается.
Организационные детали
Едем на авто с кондиционером Toyota Vios, Toyota Veloz или Kia Carnival
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Входные билеты — 20 000 донгов ($1) за чел.
Переправа на остров — 100 000 донгов ($4) за чел.
Обед — около 500 000 донгов ($19) за чел.
Кофе — от 50 000 до 120 000 донгов ($2 до $4,5) за чел.
Шоколад — по желанию, цена зависит от количества человек в группе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1298 туристов
Я историк. Преподавал историю и философию, а затем переехал в Юго-Восточную Азию, где живу и путешествую уже много лет.
Сейчас мой главный исследовательский интерес — Морской шёлковый путь. Через него Китай, читать дальшеуменьшить
Вьетнам, Чампа и Таиланд были связаны с Индией, арабским миром и Европой. Это наследие живёт и сегодня — в архитектуре, кухне, традициях и повседневной жизни людей.
Приезжая в новое место, я стараюсь понять его культурный код и поделиться своими открытиями с путешественниками. Так рождаются мои авторские маршруты — не только о достопримечательностях, но и о смыслах, которые за ними скрываются. Я не перегружаю гостей датами и фактами, оставляя время для собственных впечатлений и неспешного знакомства с местом.
Вместе со мной работает команда гидов, которых объединяют схожий подход к путешествиям и внимательное отношение к гостям. Все программы создаю я сам, поэтому независимо от того, кто будет вашим проводником, маршрут сохранит свой авторский характер.
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