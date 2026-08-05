Всем самым важным Нячанг одарило море. По нему шли товары, боги и люди задолго до того, как заработали сухопутные караваны. Морем пришёл Бодхидхарма — монах с одним сандалием на посохе.

Он принёс сюда дзен-буддизм и, по преданию, чай. Французский миссионер Луи Валле тоже попал в Нячанг по воде, а вместе с ним — кофе и какао. Мы посетим остров Хон До с буддийским монастырём, Чамские башни и шоколадную мастерскую — всё, что появилось благодаря первым морепроходцам.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $238 за экскурсию

Описание экскурсии

Остров Хон До с красными камнями, где стоит буддийский монастырь. Чайная церемония без спешки и разговор о Бодхидхарме — монахе, который пришёл в Азию морем.

Чамские башни Понагар, кирпичу которых больше тысячи лет. Посмотрим на башни глазами мореходов: чамы держали морскую торговлю задолго до того, как сюда дошли караваны.

Краеведческий музей (по желанию). Увидим донгшонские барабаны — бронзу, попавшую на этот берег древним морским путём.

Кафедральный собор — серая французская готика в центре азиатского курорта. Построен миссионером Луи Валле, который тоже пришёл сюда морем. Поговорим о латинском алфавите для вьетнамского языка.

Обед. Аутентичная кухня с морским акцентом — то, чем кормится этот берег.

Кофе и шоколад Marou. Какао и кофе принесли во Вьетнам французы — тем же морским путём. Marou делают шоколад из местного какао, малыми партиями.

Примерный тайминг

6:30 — выезд из отеля в Камрани

8:00 — переправа на остров Хон До: монастырь над морем, чай в тишине

10:00 — башни Понагар над рекой Кай

11:15 — краеведческий музей (по желанию)

12:00 — кофейня в центре: специалти, обжарка на месте

13:00 — Кафедральный собор

14:00 — обед в ресторане вьетнамской кухни

15:00 — шоколадная мастерская Marou

16:00 — дорога обратно

Музей Йерсена — по желанию, согласуем накануне (часы ограничены); в этом случае тайминг немного сдвигается.

Организационные детали

Едем на авто с кондиционером Toyota Vios, Toyota Veloz или Kia Carnival

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы