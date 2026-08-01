Мои заказы

Семейный день в Далате с гибким маршрутом (из Камрани)

В комфортном ритме по красивым и атмосферным местам с заботой о деталях
Далат считается одним из самых необычных городов Вьетнама — благодаря прохладному климату, сосновым лесам и горным дорогам. В поездке вы увидите именно тот Далат, за который его любят люди, живущие здесь годами.

Я специально выстроил маршрут так, чтобы не было ощущения «туристического конвейера» — без спешки, больших групп и обязательных магазинов. Но вы можете дополнять или менять сам маршрут.
Семейный день в Далате с гибким маршрутом (из Камрани)
Семейный день в Далате с гибким маршрутом (из Камрани)
Семейный день в Далате с гибким маршрутом (из Камрани)

Описание экскурсии

  • По дороге в Далат мы сделаем несколько остановок на горном перевале с серпантином — одном из самых живописных на юге Вьетнама. Здесь хочется ненадолго остановиться и полюбоваться горами, облаками и извилистой дорогой.
  • Затем поднимемся по канатной дороге над сосновыми лесами Далата — это один из самых красивых способов увидеть город и его окрестности с высоты.
  • После этого посетим дзэн-буддийский монастырь Трук Лам — тихое место среди сосен и озера, куда многие приезжают за атмосферой спокойствия и уединения. Здесь особенно хорошо ощущается философия дзэн и тот неспешный ритм жизни, за который многие любят Далат.
  • Дальше нас ждёт Mongo Land — большое пространство с прогулочными зонами и животными, которое особенно нравится семьям с детьми. Здесь животные живут не в тесных клетках, а в просторных и ухоженных вольерах, где за ними можно спокойно наблюдать.
  • В течение дня сделаем остановку на обед и немного отдохнём перед следующей частью путешествия.
  • Затем отправимся в лес Рынг Зяо Хыонг. Именно здесь особенно хорошо понимаешь, почему французы когда-то мечтали сделать Далат столицей Французского Индокитая. Прохладный климат, хвойные леса и совсем не похожая на остальной Вьетнам природа создают здесь особую атмосферу.
  • Во время путешествия поговорим не только о самом Далате, но и о жизни во Вьетнаме в целом — без перегруженных дат и сухих исторических справок.
  • Расскажу, почему Далат так сильно отличается от остального Вьетнама, зачем французы построили здесь горный курорт и почему климат и атмосфера города до сих пор делают его особенным местом.
  • По дороге обсудим современный Вьетнам, местную культуру, буддизм, особенности жизни в стране и то, как она меняется сегодня.
  • А ещё поговорим о местном ритме жизни, традициях, кофе, природе Далата и тех деталях, которые обычно остаются за рамками стандартных экскурсий.

Организационные детали

Что важно знать

• Экскурсию проведу лично я. Уже более 11 лет живу во Вьетнаме, поэтому помогу увидеть Далат не только как туристическое место, но и глазами человека, который давно знает эту страну.

• Маршрут можно адаптировать под ваши пожелания. Если вы хотите добавить новые локации или заменить некоторые из предложенных, мы заранее всё обсудим и составим программу, которая подойдёт именно вам.

• В стоимость входят все основные расходы, предусмотренные программой экскурсии. Если вы захотите добавить дополнительные локации или активности, которые не входят в базовый маршрут (например, стеклянный мост, санный спуск и другие), я заранее сообщу, потребуется ли небольшая доплата. Никаких неожиданных расходов во время экскурсии не будет.

• Специальная подготовка не требуется. Рекомендую взять удобную одежду и лёгкую кофту или ветровку — в Далате обычно прохладнее, чем на побережье.

• В течение дня мы сделаем остановку на обед, а при желании сможем заехать в кафе с красивым видом.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aртур
Aртур — ваш гид в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 80 туристов
Я живу во Вьетнаме с 2014 года. Провожу экскурсии по Далату и югу Вьетнама и рассказываю не только о достопримечательностях, но и о том, как устроена жизнь в стране: история,
читать дальшеуменьшить

культура, буддизм, колониальное прошлое, современная экономика и особенности вьетнамского общества. Мои экскурсии — это не просто поездки по красивым местам. Я стараюсь показать Вьетнам глубже: объяснить, почему страна выглядит именно так, как формировалась её культура и как она развивается сегодня. Я также помогаю гостям сделать красивые фотографии в самых атмосферных местах Далата.

Входит в следующие категории Камрани

Похожие экскурсии на «Семейный день в Далате с гибким маршрутом (из Камрани)»

Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Камрани)
На машине
12 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Камрани)
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
10 авг в 05:30
14 авг в 05:30
от $367 за всё до 2 чел.
Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани
На катере
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани
Путешествие на катере с трансфером из Камрани
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
от $390 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Камрани
На машине
30 минут
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Камрани
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 09:00
7 авг в 00:00
от $56 за всё до 3 чел.
Из Камрани - в Далат, вьетнамские Альпы (всё включено)
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Камрани - в Далат, вьетнамские Альпы (всё включено)
Каменные влюблённые, кофе лювак и вечная весна
Начало: У вашего отеля
8 авг в 05:00
9 авг в 05:00
от $400 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Камрани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Камрани
от $499 за экскурсию