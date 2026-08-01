Далат считается одним из самых необычных городов Вьетнама — благодаря прохладному климату, сосновым лесам и горным дорогам. В поездке вы увидите именно тот Далат, за который его любят люди, живущие здесь годами. Я специально выстроил маршрут так, чтобы не было ощущения «туристического конвейера» — без спешки, больших групп и обязательных магазинов. Но вы можете дополнять или менять сам маршрут.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По дороге в Далат мы сделаем несколько остановок на горном перевале с серпантином — одном из самых живописных на юге Вьетнама. Здесь хочется ненадолго остановиться и полюбоваться горами, облаками и извилистой дорогой.

Затем поднимемся по канатной дороге над сосновыми лесами Далата — это один из самых красивых способов увидеть город и его окрестности с высоты.

После этого посетим дзэн-буддийский монастырь Трук Лам — тихое место среди сосен и озера, куда многие приезжают за атмосферой спокойствия и уединения. Здесь особенно хорошо ощущается философия дзэн и тот неспешный ритм жизни, за который многие любят Далат.

Дальше нас ждёт Mongo Land — большое пространство с прогулочными зонами и животными, которое особенно нравится семьям с детьми. Здесь животные живут не в тесных клетках, а в просторных и ухоженных вольерах, где за ними можно спокойно наблюдать.

В течение дня сделаем остановку на обед и немного отдохнём перед следующей частью путешествия.

Затем отправимся в лес Рынг Зяо Хыонг. Именно здесь особенно хорошо понимаешь, почему французы когда-то мечтали сделать Далат столицей Французского Индокитая. Прохладный климат, хвойные леса и совсем не похожая на остальной Вьетнам природа создают здесь особую атмосферу.

Во время путешествия поговорим не только о самом Далате, но и о жизни во Вьетнаме в целом — без перегруженных дат и сухих исторических справок.

Расскажу, почему Далат так сильно отличается от остального Вьетнама, зачем французы построили здесь горный курорт и почему климат и атмосфера города до сих пор делают его особенным местом.

По дороге обсудим современный Вьетнам, местную культуру, буддизм, особенности жизни в стране и то, как она меняется сегодня.

А ещё поговорим о местном ритме жизни, традициях, кофе, природе Далата и тех деталях, которые обычно остаются за рамками стандартных экскурсий.

Организационные детали

Что важно знать

• Экскурсию проведу лично я. Уже более 11 лет живу во Вьетнаме, поэтому помогу увидеть Далат не только как туристическое место, но и глазами человека, который давно знает эту страну.

• Маршрут можно адаптировать под ваши пожелания. Если вы хотите добавить новые локации или заменить некоторые из предложенных, мы заранее всё обсудим и составим программу, которая подойдёт именно вам.

• В стоимость входят все основные расходы, предусмотренные программой экскурсии. Если вы захотите добавить дополнительные локации или активности, которые не входят в базовый маршрут (например, стеклянный мост, санный спуск и другие), я заранее сообщу, потребуется ли небольшая доплата. Никаких неожиданных расходов во время экскурсии не будет.

• Специальная подготовка не требуется. Рекомендую взять удобную одежду и лёгкую кофту или ветровку — в Далате обычно прохладнее, чем на побережье.

• В течение дня мы сделаем остановку на обед, а при желании сможем заехать в кафе с красивым видом.