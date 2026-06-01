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На машине 12 часов 31 отзыв Индивидуальная до 2 чел. Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Камрани) Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой «Я расскажу о главных визитных карточках «города вечной весны», его уникальном климате и природных особенностях, ради которых сюда приезжают отдыхать как местные жители, так и путешественники» $367 за всё до 2 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Там, где заканчивается Нячанг: по скрытым уголкам из Камрани Пагода Суой До, статуя Будды высотой 48 м и водопад Ба Хо «Полюбуетесь горными потоками, которые образуют три природных бассейна на разных уровнях, и искупаетесь13:00 — обед» $380 за всё до 4 чел. На катере 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани Путешествие на катере с трансфером из Камрани «Хотим устроить вам насыщенный день, в котором есть всё: морская прогулка, отдых на пляже, животные в естественной среде обитания, красивые пейзажи и яркие эмоции» $390 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Камрани

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