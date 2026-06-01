Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Камрани)
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
«Я расскажу о главных визитных карточках «города вечной весны», его уникальном климате и природных особенностях, ради которых сюда приезжают отдыхать как местные жители, так и путешественники»
29 июн в 05:30
3 июл в 05:30
$367 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Там, где заканчивается Нячанг: по скрытым уголкам из Камрани
Пагода Суой До, статуя Будды высотой 48 м и водопад Ба Хо
«Полюбуетесь горными потоками, которые образуют три природных бассейна на разных уровнях, и искупаетесь13:00 — обед»
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани
Путешествие на катере с трансфером из Камрани
«Хотим устроить вам насыщенный день, в котором есть всё: морская прогулка, отдых на пляже, животные в естественной среде обитания, красивые пейзажи и яркие эмоции»
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
$390 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Природа и пейзажи»
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