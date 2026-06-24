Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Камрани)
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
29 июн в 05:30
3 июл в 05:30
$367 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Камрани
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 08:00
26 июн в 00:00
$56 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани
Путешествие на катере с трансфером из Камрани
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$390 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Камрани
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Камрани в июне 2026
Сейчас в Камрани в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 56 до 390. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Камрани и местам Вьетнама в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама