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Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани

Путешествие на катере с трансфером из Камрани
Хотим устроить вам насыщенный день, в котором есть всё: морская прогулка, отдых на пляже, животные в естественной среде обитания, красивые пейзажи и яркие эмоции.

Поездка на индивидуальном скоростном катере позволит не зависеть от групп и провести максимум времени на островах в комфортном ритме.
Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани
Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани
Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани

Описание экскурсии

Заберём вас из отеля и отправимся в порт, где будет ждать индивидуальный скоростной катер.

Выйдем в живописный залив и поплывём к острову Орхидей, по пути посмотрим на рыбацкие плавучие фермы. На острове вы проведёте время в тропическом парке: прогуляетесь среди зелени и орхидей, понаблюдаете за животными и отдохнёте у моря.

После отправимся на остров Обезьян. Здесь вас ждёт наблюдение за обезьянами, страусами и другими птицами в естественной среде обитания. А также свободное время, чтобы погулять и сделать яркие фото.

В завершение вернёмся в порт и отвезём вас обратно в отель.

Примерный тайминг

  • Путь от порта до первого острова — 15 мин
  • Купание и свободное время — 1–1,5 часа
  • Прогулка по острову, кормление животных и фото — 1 ч
  • Обед — 30–40 мин
  • Свободное время и купание — 1 ч
  • Путь ко второму острову — 15 мин
  • Прогулка, наблюдение за обезьянами — 1 ч
  • Свободное время или купание — 1 ч

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться под ваши запросы.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автомобилях Ford, Toyota или Hyundai, поездка на скоростном катере (спасжилеты предоставляются, перед посадкой проводится инструктаж), входные билеты, обед
  • На островах много животных, важно соблюдать осторожность и не оставлять еду без присмотра
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Размер группы может быть увеличен: за каждого дополнительного участника +$60
  • Можно заказать услуги профессионального фотографа на весь день — детали в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — Организатор в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2255 туристов
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий. В нашей команде работают сотрудники, которые не первый год живут
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во Вьетнаме и знают о нём много интересного. У нас есть международная туристическая лицензия, все поездки туристов проводятся в соответствии с законодательством и застрахованы. Мы заботимся о вас и вашем отдыхе, чтобы у вас остались только лучшие впечатления о Вьетнаме.

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