Северные провинции и тысячи островов: Ханой, Халонг, Дананг и Хойан из Нячанга
Приготовить вьетнамское блюдо, поймать кальмара, запустить фонарик и сделать фото в огромной ладони
Начало: Ваш отель в Нячанге, 8:00. Возможен старт на о. Фу...
10 фев в 08:00
3 мар в 08:00
$770
$855 за человека
Экспресс-трип по Вьетнаму: знаковые локации Ханоя и круиз по бухте Халонг
Половить кальмаров, исследовать пещеры Света и Тьмы и насладиться атмосферой Ханоя
Начало: Нячанг, ваш отель, время - по договорённости. Возм...
27 янв в 08:00
10 фев в 08:00
$550
$611 за человека
Другой Вьетнам (2 дня)
Начало: Мы заедем за Вами в отель
Расписание: По запросу.
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
$220 за человека
