Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетите Музей океанографии, полюбуйтесь природой мыса Хон Чонг и откройте для себя уникальные архитектурные памятники — от древних башен до готической церкви. Все билеты и трансфер включены.
Описание экскурсии
Океанография и природа Первая остановка — Музей океанографии, основанный в 1923 году. Здесь собраны тысячи уникальных морских экспонатов и настоящий туннель морской жизни. Следом туристов ждёт мыс Хон Чонг — природный шедевр, скалы которого были «созданы» ветром и волнами. Яркие памятники архитектуры Посетите знаменитую Каменную церковь, построенную на вершине холма в 1928 году французским миссионером, с её готической архитектурой и особой атмосферой. Не менее впечатляющая — башня По Нагар, наследие Чамского королевства с великолепными статуями, лестницами и древней историей. Важная информация:
Что взять с собой: солнцезащитные очки, шляпа, солнцезащитный крем, удобная одежда и обувь, паспорт или удостоверение личности (можно копию).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей океанографии
- Мыс Хон Чонг
- Каменная церковь
- Башня По Нагар
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Обед
- Услуги гида
- Входные билеты ко всем достопримечательностям
- Питьевая вода (1 бутылка на человека)
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки во время обеда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
10 ноя 2025
Это не экскурсия! Показ достопримечательностей. Гид практически не говорил на русском языке, немногочисленную группу собрали из русской и индийской семьи. Спутнику - организатору нужно предупреждать заранее,что русскоговорящего гида не будет.
П
Полина
22 сен 2025
Очень познавательная экскурсия. Мега харизматичный гид с прекрасным английским.
Т
Тимофей
5 июн 2025
Экскурсия была потрясающей! Наш гид Муи оказался очень дружелюбным и знающим. Особенно понравилась башня По Нагар. Муи создавал уютную атмосферу, с удовольствием отвечал на все мои вопросы о местах и Вьетнаме в целом — было очень интересно. Обед с фо был просто великолепен! Однозначно рекомендую этот тур
С
София
14 мар 2025
Мне очень понравилась экскурсия по Нячангу. Наш гид Тан был отличным: знающим, вежливым и очень отзывчивым. Он сделал много фотографий и всё прислал нам. Обязательно рекомендую этот тур.
А
Алексей
25 июл 2024
Гид Тан был замечательным: всё объяснял, проявлял заботу и профессионализм. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, лучшего опыта и представить не могли. Еда в ресторане была очень вкусной и свежей. Могу смело рекомендовать этот тур.
М
Мика
13 июн 2024
Мне очень понравились башни По Нагар, а также народная музыка в старом городе и замечательный обед. К сожалению, нам не повезло с погодой — дождь испортил часть впечатлений, и во время посещения церкви там шла служба. Но в целом остались хорошие впечатления от тура
Входит в следующие категории Нячанга
