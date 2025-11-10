Океанография и природа Первая остановка — Музей океанографии, основанный в 1923 году. Здесь собраны тысячи уникальных морских экспонатов и настоящий туннель морской жизни. Следом туристов ждёт мыс Хон Чонг — природный шедевр, скалы которого были «созданы» ветром и волнами. Яркие памятники архитектуры Посетите знаменитую Каменную церковь, построенную на вершине холма в 1928 году французским миссионером, с её готической архитектурой и особой атмосферой. Не менее впечатляющая — башня По Нагар, наследие Чамского королевства с великолепными статуями, лестницами и древней историей. Важная информация:

Что взять с собой: солнцезащитные очки, шляпа, солнцезащитный крем, удобная одежда и обувь, паспорт или удостоверение личности (можно копию).