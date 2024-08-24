Далат известен своей архитектурой, кофейными плантациями и буддийскими храмами.
На экскурсии вы посетите ферму люваков, где попробуете самый дорогой кофе в мире, увидите величественный водопад Датанла и спуститесь на электросанях. Также
На экскурсии вы посетите ферму люваков, где попробуете самый дорогой кофе в мире, увидите величественный водопад Датанла и спуститесь на электросанях. Также
6 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Ферма люваков. Вы понаблюдаете за этими животными и продегустируете самый дорогой сорт кофе в мире
- Водопад Датанла — величественный и красивый. Спускаться мы будем на электросанях: понравится как детям, так и взрослым!
- Пагода Чук Лам — главный дзен-буддийский монастырь на территории Вьетнама. Это живописная территория, украшенная множеством цветов, с очень умиротворяющей обстановкой
- Гостиница «Крези Хаус» — здание из списка топ-100 необычных строений в мире. Самая посещаемая экскурсионная точка в Далате
- Кофейный завод La Viet — у вас будет уникальная возможность не только попробовать specialty coffee, но и посмотреть все этапы технологического производства этого чудесного напитка
- Пагода Линь Фык — буддийский храм необычайной красоты, для отделки которой были разбиты тысячи ваз. На территории расположен колокол желаний — и у вас тоже будет возможность загадать самое заветное
По пути вы узнаете историю появления города Далат, разберётесь в политическом устройстве Вьетнама, познакомитесь с бытом и культурой местных жителей. Экскурсия занимает весь день, поэтому мы сможем обсудить любые темы и вопросы, которые вас интересуют.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Kia Sorento (7 мест)
- Поездка в Далат подходит детям любого возраста, если они нормально переносят горный серпантин и длительную дорогу (около 3 часов в одну сторону, с остановками каждые 50 минут)
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- Если собираетесь заходить в буддийские храмы, возьмите с собой (или наденьте сразу) вещи, которые будут прикрывать ваши плечи и колени
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Нячанге
Провёл экскурсии для 36 туристов
Меня зовут Влад. Я живу во Вьетнаме с 2015 года, и за это время провёл тысячи экскурсий для десятков тысяч довольных путешественников. Они смогли через мой опыт и знания прикоснуться кЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артем
24 авг 2024
Ездили с Владом 23.08.2024, шикарный был Трип, с начала бронирования Влад был на связи и огромный плюс персональных туров это прокладывание маршрута и посещение локаций по своему желанию, чем мы
Татьяна
21 авг 2024
Огромное спасибо Владу за сегодняшний день в Далате!! Очень приятный в общении человек, легко наладить контакт. Все заявленные локации были пройдены. Даже в многолюдных местах (например, на водопаде) мы не стояли в очереди, всё было было придумано заранее. Влад очень внимательный, вежливый, по желанию заказчика готов перестроить маршрут, подстроиться под наш темп. Рекомендуем!!!
Б
Бакытгуль
14 авг 2024
Экскурсия в Далат прошла замечательно! Влад отлично владеет информацией исторического и культурного характера. Почти десятилетнее проживание во Вьетнаме позволило ему глубоко погрузиться в культуру и быт страны, полюбить ее, и
М
Мария
10 авг 2024
Ездили с семьей в Далат из Нячанга. Благодарим Влада за прекрасно проведенное время и незабываемые впечатления. Экскурсия на высшем уровне, продуманы все детали. Очень комфортный автомобиль и вождение, рекомендую для
О
Оксана
9 авг 2024
Выбирали индивидуальную экскурсию чтобы за один день увидеть самое интересное. День получился очень насыщенным, Владом были выбраны абсолютно беспроигрышные локации, которые позволили взглянуть на Вьетнам совершенно с другой стороны. Очень всесторонние знания о стране, поэтому даже в пути, который занимает около 2,5 часов было очень интересно. Без всяких сомнений рекомендую эту поездку и этого замечательного гида.
В
Виталий
7 авг 2024
Отличное путишествие, прекрасный гид, рассказал много интересного, ответил на все вопросы.
Все четко и вовремя, вкусно накормил.
По возвращении в Нячанг, помог заказать столик в ресторане.
В общем 10 из 10.
Всем рекомендую
Все четко и вовремя, вкусно накормил.
По возвращении в Нячанг, помог заказать столик в ресторане.
В общем 10 из 10.
Всем рекомендую
П
Павел
5 авг 2024
Отличный тур, интересный, много информации, скучать на пришлось, рекомендую.
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии из Нячанга
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Нячанг: комфорт и безопасность
Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
3 сен в 00:00
$22 за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Комфортный трансфер из Нячанга в Далат с англоговорящим водителем
Путешествие из Нячанга в Далат с комфортом. Наслаждайтесь видами горных серпантинов, кофейных плантаций и водопадов
Начало: В Нячанге, водитель подъедет ко входу вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
$86 за всё до 3 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Поездка по нетуристическим местам Нячанга позволит вам почувствовать истинный дух Вьетнама. Жилые кварталы, кафе «для своих», храмы и панорамные виды ждут вас
Завтра в 07:30
3 сен в 07:00
$86 за человека