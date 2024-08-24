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и воспользовались. В ровно назначенное время Влад был на месте, машина для поездки отличная, вода бонусом. От серпантина и перепада давления дочку немного укачало и когда требовалась остановка Влад без всяких проблем их делал. На протяжении всей поездки было рассказано много интересных вещей о Далате, выбранных нами локаций и Вьетнаме вцелом, Влад очень начитан, приятно вести диалог с эрудированным человеком. Так, как ездили с ребенком обратный путь пролегал через ZooDoo, всем советую, классный контактный зоопарк с Капибарами и не только. Вернулись в Нячанг в начале 8го счастливые и уставшие. Владу 1000 раз спасибо за шикарную поездку, рекомендую всем, лучшего гида в Нячанге не найти!!!!