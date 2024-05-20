Начните отдых в Нячанге с комфортного индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас на выходе из терминала, поможет с чемоданом и отвезёт в отель. Комфортабельные автомобили Honda City или Hyundai Accent, англоговорящий водитель и круглосуточная поддержка русскоговорящего менеджера. Фиксированная стоимость и онлайн-гид по Нячангу в подарок. Все меры безопасности соблюдены

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Юго-Восточная Азия — особый мир со своими порядками, законами и особенностями менталитета. Вам не придётся об этом волноваться! Мы встретим вас в соответствии с международными стандартами качества: на комфортном транспорте, с именной табличкой и улыбкой. Отвезём в отель за фиксированную стоимость и подарим онлайн-гид по Нячангу.

Организационные детали