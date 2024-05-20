Начните отдых в Нячанге с комфортного индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас на выходе из терминала, поможет с чемоданом и отвезёт в отель.
Комфортабельные автомобили Honda City или Hyundai Accent, англоговорящий водитель и круглосуточная поддержка русскоговорящего менеджера. Фиксированная стоимость и онлайн-гид по Нячангу в подарок. Все меры безопасности соблюдены
Комфортабельные автомобили Honda City или Hyundai Accent, англоговорящий водитель и круглосуточная поддержка русскоговорящего менеджера. Фиксированная стоимость и онлайн-гид по Нячангу в подарок. Все меры безопасности соблюдены
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортабельные автомобили
- 👨✈️ Англоговорящий водитель
- 📞 Круглосуточная поддержка
- 📋 Именная табличка при встрече
- 🎁 Онлайн-гид по Нячангу
Что можно увидеть
- Нячанг
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 18:00
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Юго-Восточная Азия — особый мир со своими порядками, законами и особенностями менталитета. Вам не придётся об этом волноваться! Мы встретим вас в соответствии с международными стандартами качества: на комфортном транспорте, с именной табличкой и улыбкой. Отвезём в отель за фиксированную стоимость и подарим онлайн-гид по Нячангу.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях Honda City или Hyundai Accent
- Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. До, во время и после трансфера с вами 24/7 будет на связи наш русскоговорящий менеджер
- По запросу мы можем организовать трансфер для большего количества гостей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Нячанге
Привет! Меня зовут Кирилл, я живу во Вьетнаме. Совместно с местными друзьями организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о стране.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Карина
20 мая 2024
Очень довольна трансфером. Водитель приехал на комфортном автомобиле, помог с чемоданами. Довезли быстро и недорого. Спасибо большое!
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