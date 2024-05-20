Трансфер из аэропорта в Нячанг

Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начните отдых в Нячанге с комфортного индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас на выходе из терминала, поможет с чемоданом и отвезёт в отель.

Комфортабельные автомобили Honda City или Hyundai Accent, англоговорящий водитель и круглосуточная поддержка русскоговорящего менеджера. Фиксированная стоимость и онлайн-гид по Нячангу в подарок. Все меры безопасности соблюдены
5
1 отзыв

5 причин купить этот трансфер

  1. 🚗 Комфортабельные автомобили
  2. 👨‍✈️ Англоговорящий водитель
  3. 📞 Круглосуточная поддержка
  4. 📋 Именная табличка при встрече
  5. 🎁 Онлайн-гид по Нячангу

Что можно увидеть

  • Нячанг
Трансфер из аэропорта в Нячанг
Трансфер из аэропорта в Нячанг
Трансфер из аэропорта в Нячанг
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 18:00

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Юго-Восточная Азия — особый мир со своими порядками, законами и особенностями менталитета. Вам не придётся об этом волноваться! Мы встретим вас в соответствии с международными стандартами качества: на комфортном транспорте, с именной табличкой и улыбкой. Отвезём в отель за фиксированную стоимость и подарим онлайн-гид по Нячангу.

Организационные детали

  • Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях Honda City или Hyundai Accent
  • Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. До, во время и после трансфера с вами 24/7 будет на связи наш русскоговорящий менеджер
  • По запросу мы можем организовать трансфер для большего количества гостей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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20 мая 2024
Очень довольна трансфером. Водитель приехал на комфортном автомобиле, помог с чемоданами. Довезли быстро и недорого. Спасибо большое!

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