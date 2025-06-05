-
5%
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия по Нячангу: история, природа и архитектура
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 09:30
5 сен в 09:30
$30
$31.58 за человека
Групповая
до 20 чел.
Экскурсионный автобус в Нячанге - свобода передвижения и комфорт
Начало: Lô 29 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 6500...
Завтра в 08:30
5 сен в 08:30
$10 за человека
Групповая
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Нячангу с посещением главных достопримечательностей
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 09:00
5 сен в 09:00
$32.37 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Нячанг: обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив его знаковые места. Гид расскажет о культуре и традициях, а вьетнамская кухня добавит ярких впечатлений
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время выезда можно дополнительно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
5 сен в 08:00
$600 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТимофей5 июня 2025Экскурсия была потрясающей! Наш гид Муи оказался очень дружелюбным и знающим. Особенно понравилась башня По Нагар. Муи создавал уютную атмосферу,
- ССофия14 марта 2025Мне очень понравилась экскурсия по Нячангу. Наш гид Тан был отличным: знающим, вежливым и очень отзывчивым. Он сделал много фотографий и всё прислал нам. Обязательно рекомендую этот тур.
- ААлексей25 июля 2024Гид Тан был замечательным: всё объяснял, проявлял заботу и профессионализм. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, лучшего опыта и представить не могли. Еда в ресторане была очень вкусной и свежей. Могу смело рекомендовать этот тур.
- ММика13 июня 2024Мне очень понравились башни По Нагар, а также народная музыка в старом городе и замечательный обед. К сожалению, нам не
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Башни По Нагар»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в сентябре 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Башни По Нагар" можно забронировать 4 экскурсии от 10 до 600 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Башни По Нагар», 7 ⭐ отзывов, цены от $10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь