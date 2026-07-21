2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Это мотопутешествие по нетуристическим районам Нячанга поможет взглянуть на Вьетнам изнутри и увидеть его повседневную жизнь без декораций. Вы проедете по жилым кварталам, заглянете в кафе «для своих», посетите храмы и пагоды, спрятанные вдали от популярных маршрутов, и осмотрите Нячанг с нескольких панорамных точек — без спешки и с вниманием к деталям.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Необычные мосты и нетуристические кварталы

Вы увидите:

набережную реки Кай и жилые дома у самой воды

мост, соединяющий город с островом

несколько нестандартных переправ, построенных силами местных жителей

И узнаете:

в каких условиях живут многие вьетнамские семьи и как устроен их повседневный быт

почему дома здесь строят именно так и как они переживают сезон дождей

зачем рыбацким лодкам огромные лампы и как они используются ночью

По пути вас ждут виды на узкие улочки, настоящие рабочие кварталы и рассказы о жизни вдоль реки. У одного из деревянных мостов поговорим о трудолюбии и упорстве местных жителей, которые снова и снова восстанавливают его после ливней.

Самый высокий Будда

Вы увидите:

одну из самых высоких статуй Будды во Вьетнаме

пагоду у подножия статуи

лестницу с декоративными драконами и панорамы рисовых полей

И узнаете:

почему это место редко попадает в туристические маршруты

какую роль подобные статуи играют в буддистской традиции

чем эта пагода важна для местных жителей

Храмы и пагоды вдали от туристических маршрутов

Вы увидите:

молитвенный домик на крошечном островке

башни богини Понагар

пагоды Ким Сон и Суой До

И узнаете:

зачем строят отдельные молитвенные домики и кто ими пользуется

какую роль богиня Понагар играет в религиозной традиции Вьетнама

как живут кварталы, куда редко заглядывают путешественники

К пагодам Ким Сон и Суой До мы поедем вдоль воды. В сезон дождей родник здесь превращается в бурный поток, но в обычные дни это место производит удивительно умиротворяющее впечатление и помогает почувствовать тихую, созерцательную сторону Вьетнама.

Организационные детали