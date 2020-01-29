2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Необычные мосты и нетуристические кварталы

На набережной реки Кай вы увидите, в каких условиях иногда приходится жить вьетнамцам, узнаете о некоторых особенностях быта местного населения, тонкостях строительства во Вьетнаме и назначении огромных ламп на рыбацких лодках. После этого мы отправимся к мостику, связывающему город с островом, а по пути вас ждут рассказы об отличиях между разными островами реки и виды на настоящие узкие вьетнамские улочки. В программе будет еще один примечательный мост, воплощающий находчивость местных жителей, — с него вы взглянете на реку с нового ракурса. А возле другого моста, деревянного, поговорим о неутомимом характере и трудолюбии вьетнамцев, регулярно воссоздающих его своими силами после сезона дождей.

Лежачий Будда и самый высокий Будда

Помимо истории самой статуи лежачего Будды, вы откроете прекрасный вид на Нячанг, реку Кай, острова и сможете рассмотреть с высоты те места, в которых только что побывали, также в поле зрения окажутся верфи, на которых строят рыбацкие лодки. Кроме того, во время экскурсии вы увидите самую высокую статую Будды в стране, до которой редко доезжают путешественники из-за удаленности от города. Однако побывать здесь обязательно стоит, и не только из-за величия постройки, но и ради чудесной пагоды, лестницы с красивыми драконами, вида на рисовые поля и далекий Нячанг.

Храмы и пагоды

По дороге в храм Хай Ан Ту вы познакомитесь с предназначением молитвенного домика, стоящего на миниатюрном островке, увидите башни богини Понагар и узнаете о ее роли в буддистской мифологии. Путь к пагоде Лок То погрузит вас в настоящую жизнь вьетнамских кварталов «без прикрас». А сооружение Суи До, находящееся вдали от шума города, буквально затерянное в краю рисовых полей, станет красивым завершением вашего погружения в нетуристический мир Нячанга. Построенная на горе, на которой в период тропических ливней родник превращается в бурный поток, пагода производит фантастически умиротворяющее впечатление и позволяет ощутить душу истинного Вьетнама.