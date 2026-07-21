2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Нячанг как он есть: религия, культура, быт

По аутентичным кварталам, дивным пагодам и атмосферным местам города и его окраин - на мотоцикле
Это мотопутешествие по нетуристическим районам Нячанга поможет взглянуть на Вьетнам изнутри и увидеть его повседневную жизнь без декораций.

Вы проедете по жилым кварталам, заглянете в кафе «для своих», посетите храмы и пагоды, спрятанные вдали от популярных маршрутов, и осмотрите Нячанг с нескольких панорамных точек — без спешки и с вниманием к деталям.
5
34 отзыва
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Нячанг как он есть: религия, культура, быт

Описание экскурсии

Необычные мосты и нетуристические кварталы

Вы увидите:

  • набережную реки Кай и жилые дома у самой воды
  • мост, соединяющий город с островом
  • несколько нестандартных переправ, построенных силами местных жителей

И узнаете:

  • в каких условиях живут многие вьетнамские семьи и как устроен их повседневный быт
  • почему дома здесь строят именно так и как они переживают сезон дождей
  • зачем рыбацким лодкам огромные лампы и как они используются ночью

По пути вас ждут виды на узкие улочки, настоящие рабочие кварталы и рассказы о жизни вдоль реки. У одного из деревянных мостов поговорим о трудолюбии и упорстве местных жителей, которые снова и снова восстанавливают его после ливней.

Самый высокий Будда

Вы увидите:

  • одну из самых высоких статуй Будды во Вьетнаме
  • пагоду у подножия статуи
  • лестницу с декоративными драконами и панорамы рисовых полей

И узнаете:

  • почему это место редко попадает в туристические маршруты
  • какую роль подобные статуи играют в буддистской традиции
  • чем эта пагода важна для местных жителей

Храмы и пагоды вдали от туристических маршрутов

Вы увидите:

  • молитвенный домик на крошечном островке
  • башни богини Понагар
  • пагоды Ким Сон и Суой До

И узнаете:

  • зачем строят отдельные молитвенные домики и кто ими пользуется
  • какую роль богиня Понагар играет в религиозной традиции Вьетнама
  • как живут кварталы, куда редко заглядывают путешественники

К пагодам Ким Сон и Суой До мы поедем вдоль воды. В сезон дождей родник здесь превращается в бурный поток, но в обычные дни это место производит удивительно умиротворяющее впечатление и помогает почувствовать тихую, созерцательную сторону Вьетнама.

Организационные детали

  • Если на маршруте вам захочется задержаться, мы не станем торопить
  • Можно заменить байк на автомобиль. Стоимость экскурсии на авто — $300 за 1 чел., $500 за 2 чел., $600 за 3 чел. Для компании более 3 человек предусмотрены скидки
  • Общий километраж экскурсии 40 км
  • Питание и личные расходы не включены в стоимость
  • С вам поеду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$250
Дети до 6 лет$43
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 318 туристов
Я приглашаю тебя не просто на экскурсию — а в опыт, который остаётся в сердце. Я и моя команда создаём авторские погружения в настоящую, живую глубинку: там, где заканчиваются туристические
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маршруты и начинается жизнь. В наших поездках ты не наблюдаешь со стороны — ты соучастник. Мы идём в закоулки, общаемся с местными, фотографируем буйволов, устраиваем дегустацию местной еды и пробуем Вьетнам на вкус. Верим, что путешествие — это всегда встреча с собой. Поэтому многие наши экскурсии становятся для гостей трансформационными: они раскрывают новые грани себя или находят ответ на сакральный вопрос. Если тебе близко путешествие не столько по достопримечательностям, сколько вглубь страны и самого себя, то добро пожаловать.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
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3
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Евгения
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго. Честно говоря, я немного переживала перед поездкой, потому что мы обе были на мопедах,
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да ещё и в незнакомом городе. Но все страхи развеялись в первые же минуты.
Огромное спасибо нашему гиду за чуткость и профессионализм! Он не просто вел нас по маршруту, а постоянно подстраивался под наш темп, следил, чтобы мы чувствовали себя уверенно и комфортно. Ощущение свободы, когда ветер в лицо, а перед глазами проплывают пляжи, горы и буддийские пагоды - это невероятно!
Мы увидели Нячанг с совершенно другой стороны. Те места, куда не доехать на автобусе и куда редко заглядывают туристы, открылись нам с самых живописных ракурсов. Анатолий рассказывал очень увлекательно, с душой и юмором, отвечал на все наши вопросы. Дочка была в полном восторге от езды на мопеде, а я была спокойна, видя, как профессионально все организованно.
Это идеальный вариант, если хочется вырваться из стандартных рамок экскурсий, получить дозу адреналина и при этом узнать город, в который хочется возвращаться. Спасибо за этот день! Всем рекомендую, особенно активным семьям с подростками.

Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.+6
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
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Анастасия
Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Первая часть буддийско-созерзательная: история, монастыри, панорамные виды. Гармония с собой и окружающим миром.
А дальше местная жизнь такая, какая она есть. Запахи и колорит местного рынка,
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узкие улочки с их повседневными заботами. Мы проезжали там, где на машине не проехать и видели то, что самостоятельно увидеть невозможно.
Прогулка по рисовому полю - отдельный восторг!
Самым ценным было то, что в любой локации мы были среди местных житетей, оказывались с ними за одним столом, слушали их истории. У нашего гида Анатолия есть супер способность - он говорит на вьетнамском, что позволило нам узнать быт, характеры, интересы жителей из первых уст. Это настоящее погружение в местный быт и полная перезагрузка своего внутреннего мира.
Очень важно для путешествия в другой стране найти такого гида, с которым комфортно, интересно и ненавязчиво. Для нас таким гидом стал Анатолий. Даже сын 11 лет сказал, что ему было очень интересно.
Спасибо огромное ваш труд!

Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.+2
Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Анатолий
Анатолий
Ответ организатора:
Какая радость, что на сайте теперь можно оставлять обратную связь на отзыв (спасибо, создатели великолепного "Трипстер"). И так поддерживать связь
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между нами, гостями и проводниками в мир Другого Вьетнама.

Я благодарю вас за удовольствие от поездки. Смело можно сказать, что вся наша команда (и гости, и гиды) сплели узор одного дня в Нячанге.

Очень яркого дня.

И я счастлив, что сыну понравилось. Это для меня всегда вызов, когда юное поколение с нами.

Спасибо вам. Храню фотографии из поездки

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Ирина
На один день я окунулась в реальную жизнь местных и стала их частью, увидела как торгуют уловом прямо на проезжей части, прошлась по узким лабиринтам улочек где дети играют, как
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будто во дворе, обедала в храме за одним столом с настоящим буддистом и много чего еще было, все по настоящему без туристических декораций. Анатолий огромное спасибо!!! Мой день просто пролетел - мы побывали во множестве мест, куча информации о истории и культуре страны, красочно и очень захватывающе рассказано. Мне было очень комфортно - без спешки, в формате дружеского путешествия. С удовольствием поехала бы еще.

Анатолий
Анатолий
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв, супер приятно.
Именно так я и хотел провести экскурсию, такую атмосферу и создавал.

Очень рад, что у нас получилось, что мы смогли создать эту поездку вместе.

Спасибо большое
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Александр
лучшая активность, уникальная программа, учитываются все ваши пожелания и изначально и по ходу, рекомендую
Анатолий
Анатолий
Ответ организатора:
Александр, спасибо вам большое. Работать с вами - удовольствие и новый горизонт.

Благодаря экскурсии я и сам узнал несколько новых точек
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на карте города. В том числе и кафе с луками и стрелами.

Отдельная благодарность за ностальгию и воспоминания из СССР, а ребятам за новые вызовы, юных гостей ух как непросто заинтересовать, это всегда растяжка

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Наталья
Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут продуман до мелочей и дал возможность увидеть самые красивые и интересные места.
Гид прекрасно знает
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историю храмов и традиции местных жителей, запомнилась величественная статуя Будды и атмосфера женского и мужского храмов, которые мы посетили.
Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет почувствовать настоящую атмосферу Вьетнама и увидеть сокровенные места вне туристических троп. Большое спасибо за эмоции и новые впечатления!

Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут
Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут
Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут
Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут
Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут
Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут
Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут
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Наталья
Очень интересные локации, маршрут продуман хорошо. Названию соответствует полностью. Анатолий интересно рассказывает, очень приятное общение. Всем рекомендую!
Очень интересные локации, маршрут продуман хорошо. Названию соответствует полностью. Анатолий интересно рассказывает, очень приятное общение. Всем
Очень интересные локации, маршрут продуман хорошо. Названию соответствует полностью. Анатолий интересно рассказывает, очень приятное общение. Всем
Очень интересные локации, маршрут продуман хорошо. Названию соответствует полностью. Анатолий интересно рассказывает, очень приятное общение. Всем
Очень интересные локации, маршрут продуман хорошо. Названию соответствует полностью. Анатолий интересно рассказывает, очень приятное общение. Всем
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