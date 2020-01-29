2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Аутентичные кварталы, дивные пагоды и атмосферные места города и его окраин

Данила
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Данила – представитель гидов
Поездка по нетуристическим местам города поможет вам взглянуть на Вьетнам изнутри и почувствовать его истинный дух.

Вы проедете по настоящим жилым кварталам Нячанга, пообедаете в кафе «для своих», увидите храмы и пагоды в удаленных, почти затерянных местах и взглянете на город с нескольких панорамных ракурсов.
80 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Продолжительность 6 часов
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть

Что вас ожидает

Необычные мосты и нетуристические кварталы
На набережной реки Кай вы увидите, в каких условиях иногда приходится жить вьетнамцам, узнаете о некоторых особенностях быта местного населения, тонкостях строительства во Вьетнаме и назначении огромных ламп на рыбацких лодках. После этого мы отправимся к мостику, связывающему город с островом, а по пути вас ждут рассказы об отличиях между разными островами реки и виды на настоящие узкие вьетнамские улочки. В программе будет еще один примечательный мост, воплощающий находчивость местных жителей, — с него вы взглянете на реку с нового ракурса. А возле другого моста, деревянного, поговорим о неутомимом характере и трудолюбии вьетнамцев, регулярно воссоздающих его своими силами после сезона дождей.

Лежачий Будда и самый высокий Будда
Помимо истории самой статуи лежачего Будды, вы откроете прекрасный вид на Нячанг, реку Кай, острова и сможете рассмотреть с высоты те места, в которых только что побывали, также в поле зрения окажутся верфи, на которых строят рыбацкие лодки. Кроме того, во время экскурсии вы увидите самую высокую статую Будды в стране, до которой редко доезжают путешественники из-за удаленности от города. Однако побывать здесь обязательно стоит, и не только из-за величия постройки, но и ради чудесной пагоды, лестницы с красивыми драконами, вида на рисовые поля и далекий Нячанг.

Храмы и пагоды
По дороге в храм Хай Ан Ту вы познакомитесь с предназначением молитвенного домика, стоящего на миниатюрном островке, увидите башни богини Понагар и узнаете о ее роли в буддистской мифологии. Путь к пагоде Лок То погрузит вас в настоящую жизнь вьетнамских кварталов «без прикрас». А сооружение Суи До, находящееся вдали от шума города, буквально затерянное в краю рисовых полей, станет красивым завершением вашего погружения в нетуристический мир Нячанга. Построенная на горе, на которой в период тропических ливней родник превращается в бурный поток, пагода производит фантастически умиротворяющее впечатление и позволяет ощутить душу истинного Вьетнама.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Экскурсия длится 6 часов, но если вам захочется задержаться, мы вас не будем торопить.
  • Стоимость экскурсии на байке — 60 евро с 1 человека; на авто Toyota Innova (7-мест) — 98 евро 1 человек; 172 евро 2 человека; 230 евро 3 человека.
  • Общий киллометраж экскурсии 40 км.
  • Питание (местная традиционная кухня) включено в стоимость.
  • Не включено в стоимость: личные расходы.
Что взять с собой
  • удобную одежду и обувь (желательно кроссовки, футболка с длинным рукавом);
  • солнцезащитные средства;
  • небольшой запас питьевой воды;
  • удобную сумку или рюкзак.
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть
Нячанг как он есть

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Данила
Данила
До того, как я приехал в Нячанг, путешествовал по Азии. Путешествия это то, чем я живу. Раньше я исследовал все в одиночку, а теперь, уже более двух лет, открываю мир другим. Делаю это вместе с командой единомышленников. Наша миссия — помочь испытать всем желающим «полное погружение» в жизнь настоящего Вьетнама. И если вы хотите испытать полный спектр ощущений, мы поможем увидеть Вьетнам со всех сторон и на все 360°. Присоединяйтесь!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия с гидом Анатолием.Прекрасно знает Вьетнам и его историю.Хороший рассказчик. Очень внимательный и предупредительный.
Мы с удовольствием его рекомендуем будущим гостям Вьетнама.
21 января 2020
Гид Анатолий прекрасно владеет материалом, знает историю, историю войн. И вообще он прекрасный гид.

Данила проводит ещё 1 экскурсию

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