2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Это мотопутешествие по нетуристическим районам Нячанга поможет взглянуть на Вьетнам изнутри и увидеть его повседневную жизнь без декораций.
Вы проедете по жилым кварталам, заглянете в кафе «для своих», посетите храмы и пагоды, спрятанные вдали от популярных маршрутов, и осмотрите Нячанг с нескольких панорамных точек — без спешки и с вниманием к деталям.
Вы проедете по жилым кварталам, заглянете в кафе «для своих», посетите храмы и пагоды, спрятанные вдали от популярных маршрутов, и осмотрите Нячанг с нескольких панорамных точек — без спешки и с вниманием к деталям.
Описание экскурсии
Необычные мосты и нетуристические кварталы
Вы увидите:
- набережную реки Кай и жилые дома у самой воды
- мост, соединяющий город с островом
- несколько нестандартных переправ, построенных силами местных жителей
И узнаете:
- в каких условиях живут многие вьетнамские семьи и как устроен их повседневный быт
- почему дома здесь строят именно так и как они переживают сезон дождей
- зачем рыбацким лодкам огромные лампы и как они используются ночью
По пути вас ждут виды на узкие улочки, настоящие рабочие кварталы и рассказы о жизни вдоль реки. У одного из деревянных мостов поговорим о трудолюбии и упорстве местных жителей, которые снова и снова восстанавливают его после ливней.
Самый высокий Будда
Вы увидите:
- одну из самых высоких статуй Будды во Вьетнаме
- пагоду у подножия статуи
- лестницу с декоративными драконами и панорамы рисовых полей
И узнаете:
- почему это место редко попадает в туристические маршруты
- какую роль подобные статуи играют в буддистской традиции
- чем эта пагода важна для местных жителей
Храмы и пагоды вдали от туристических маршрутов
Вы увидите:
- молитвенный домик на крошечном островке
- башни богини Понагар
- пагоды Ким Сон и Суой До
И узнаете:
- зачем строят отдельные молитвенные домики и кто ими пользуется
- какую роль богиня Понагар играет в религиозной традиции Вьетнама
- как живут кварталы, куда редко заглядывают путешественники
К пагодам Ким Сон и Суой До мы поедем вдоль воды. В сезон дождей родник здесь превращается в бурный поток, но в обычные дни это место производит удивительно умиротворяющее впечатление и помогает почувствовать тихую, созерцательную сторону Вьетнама.
Организационные детали
- Если на маршруте вам захочется задержаться, мы не станем торопить
- Можно заменить байк на автомобиль. Стоимость экскурсии на авто — $300 за 1 чел., $500 за 2 чел., $600 за 3 чел. Для компании более 3 человек предусмотрены скидки
- Общий километраж экскурсии 40 км
- Питание и личные расходы не включены в стоимость
- С вам поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$250
|Дети до 6 лет
|$43
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 318 туристов
Я приглашаю тебя не просто на экскурсию — а в опыт, который остаётся в сердце. Я и моя команда создаём авторские погружения в настоящую, живую глубинку: там, где заканчиваются туристические
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго. Честно говоря, я немного переживала перед поездкой, потому что мы обе были на мопедах,
+6
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Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Первая часть буддийско-созерзательная: история, монастыри, панорамные виды. Гармония с собой и окружающим миром.
А дальше местная жизнь такая, какая она есть. Запахи и колорит местного рынка,
Первая часть буддийско-созерзательная: история, монастыри, панорамные виды. Гармония с собой и окружающим миром.
А дальше местная жизнь такая, какая она есть. Запахи и колорит местного рынка,
+2
Анатолий
Ответ организатора:
Какая радость, что на сайте теперь можно оставлять обратную связь на отзыв (спасибо, создатели великолепного "Трипстер"). И так поддерживать связь
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На один день я окунулась в реальную жизнь местных и стала их частью, увидела как торгуют уловом прямо на проезжей части, прошлась по узким лабиринтам улочек где дети играют, как
Анатолий
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв, супер приятно.
Именно так я и хотел провести экскурсию, такую атмосферу и создавал.
Очень рад, что у нас получилось, что мы смогли создать эту поездку вместе.
Спасибо большое
Именно так я и хотел провести экскурсию, такую атмосферу и создавал.
Очень рад, что у нас получилось, что мы смогли создать эту поездку вместе.
Спасибо большое
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лучшая активность, уникальная программа, учитываются все ваши пожелания и изначально и по ходу, рекомендую
Анатолий
Ответ организатора:
Александр, спасибо вам большое. Работать с вами - удовольствие и новый горизонт.
Благодаря экскурсии я и сам узнал несколько новых точек
Благодаря экскурсии я и сам узнал несколько новых точек
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Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут продуман до мелочей и дал возможность увидеть самые красивые и интересные места.
Гид прекрасно знает
Гид прекрасно знает
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Очень интересные локации, маршрут продуман хорошо. Названию соответствует полностью. Анатолий интересно рассказывает, очень приятное общение. Всем рекомендую!
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Входит в следующие категории Нячанга
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