1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Южный Вьетнам: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу южного Вьетнама с индивидуальной экскурсией: водопады, дикие пляжи, ночевка в рыбацкой деревне и знакомство с местным бытом
«Пройдя через небольшую скалу, с которой откроются фантастические пейзажи, вы доберетесь до превосходной для снорклинга бухты — это самое интересное для наблюдения подводного мира место в доступной близости от Нячанга»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€195 за человека
Групповая
13 часов
День в Далате: водопады, храмы и Crazy House
Путешествие из Нячанга в Далат подарит вам незабываемые впечатления: буддийские храмы, водопады и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: ваш отель в Нячанге
«После, оказавшись в природном парке, мы прогуляемся к водопаду Пренн и даже сможем заглянуть за его водяную завесу»
Расписание: в четверг в 05:00
13 июня в 05:00
20 июня в 05:00
€33 за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к водопадам Бахо: тропические джунгли и аутентичные пагоды
Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
«Путешествие к водопадам Бахо станет для вас погружением в мир нетронутой природы тропических джунглей, в которую органично вписываются аутентичные пагоды, рыбацкие деревни и фермы»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€70 за человека
Индивидуальная
11 часов
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи: индивидуальная экскурсия по Нячангу
Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть настоящий Вьетнам. Посетите рыбацкую деревню, бухту Винь Хи и храм Ту Ван, наслаждаясь природой и культурой
Начало: В центре Нячанга
«Маршрут пройдет по самым необычным окрестностям Нячанга, где нам не помешают шумные толпы туристов: только вы, первозданная природа Вьетнама и удивленные нашим присутствием местные жители»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, катание на слонах и лодках, полудикие племена и их национальная кухня
Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля
«По пути к водопадам встречаем слонов в джунглях, любуемся дикой природой»
10 июня в 09:00
11 июня в 18:30
от €570 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Романтичный, фантазийный, живописный - отправляемся в Далат, вьетнамскую столицу кофе. Вас ждут уникальные достопримечательности и вау-фото
«Путь займет около 3 часов, поэтому остановимся у водопадов и с видами на горные пейзажи»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
от €380 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Откройте некурортную часть Вьетнама: рыбацкие деревни, креветочные фермы, виноградники и рисовые поля. Завершите день ужином в живописной бухте
«🏖 Наконец мы окажемся на пирсе в рыбацкой деревне, в заповеднике»
10 июня в 09:00
11 июня в 08:00
€115 за человека
Индивидуальная
5 часов
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
«Погружение проходит в морском национальном заповеднике на острове Мун в 9 км от Нячанга»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€85 за человека
Индивидуальная
9 часов
Незабываемая морская прогулка к Северным островам из Нячанга
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по Северным островам. Вас ждут живописные виды, остров Обезьян и остров Орхидей с их уникальной флорой и фауной
Начало: У вашего отеля
«А еще есть небольшой водопад и парк с цветочным фигурами, по которому очень приятно прогуляться»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €440 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рыбалка в Нячанге: индивидуальная экскурсия на комфортабельной яхте
Проведите незабываемый день на яхте в Нячанге! Ловите рыбу, купайтесь и загорайте в окружении живописных пейзажей Южно-Китайского моря
Начало: У вашего отеля
«Приглашаем вас порыбачить в Южно-Китайском море, в окружении волшебных пейзажей»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от €600 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия на Южные острова из Нячанга на скоростном катере
Отправляйтесь на современном скоростном катере к Южным островам, чтобы насладиться пляжами, рыбацкой деревней и белоснежным песком острова Хон Там
Начало: У вашего отеля
«Пляж Бай Чань — расположенный на живописном острове Мье, он славится спокойной голубой водой и прекрасными пляжами: галечными и песчаными»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от €440 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
Путешествие на байке из Нячанга к водопаду Та Гу: серпантины, рисовые поля, храм Ту Ван и великолепный водопад
«Пронесёмся вдоль рисовых полей и плантаций авокадо и станем зрителями смены природы Южного Вьетнама при наборе высоты»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€90 за экскурсию
Индивидуальная
13 часов
Далат и Даклак: экскурсия из Нячанга на два дня
Двухдневное путешествие из Нячанга в горные регионы Вьетнама. Откройте для себя Даклак и Далат с их уникальными достопримечательностями и культурой
Начало: у вашего отеля
«Она славится живописными пейзажами: рисовыми полями, каучуковыми лесами, джунглями и кофейными плантациями»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €680 за всё до 8 чел.
Мини-группа
13 часов
Из Нячанга - во французский Далат (в группе)
Погрузитесь в атмосферу французского Далата: кофейные плантации, архитектура, водопады и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: у вашего отеля в Нячанге
«Вас ждут живописные пейзажи, реликтовые сосны, плантации кофе и чая»
Завтра в 21:00
10 июня в 05:00
€195 за человека
Групповая
7 часов
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
Встретить под водой героев мультфильма «В поисках Немо» и поймать на крючок рыбу фугу (в группе)
Начало: У реки Кай на входе в рыбацкую деревню
«После рыбалки отправимся на необитаемый пляж в заповедном заливе острова»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€58 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Нячанга в Далат на два дня: индивидуальная экскурсия
Двухдневное путешествие из Нячанга в Далат подарит вам незабываемые впечатления. Увидите уникальные храмы, насладитесь природой и попробуете местные деликатесы
«По дороге в Далат вас ждут живописные виды на горы, долины и небольшие водопады, а в самом городе вы увидите множество сосен, огромное количество самых разных цветов и теплиц — здесь выращивают овощи и клубнику для всего юга Вьетнама»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€230 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся20 апреля 2024Огромное спасибо Анне и Андрею за этот замечательный день. У нас была индивидуальная экскурсия на байках. Ребята встретили нас у
- MMax9 апреля 2024Отличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобно расположены, так что не
- ААлла16 марта 2024Отличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась Маша. Очень старалась, говорит по-русски нормально, но понимает не все. На большинство вопросов просто отвечала «да»). Тяжеловато было слушать немного.
- ООксана27 января 2024Замечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам было комфортно. Водитель тоже очень опытный и машина хорошая, очень чистая. Благодарю Евгения за организацию экскурсии и постоянную коммуникацию.
- ННаталья22 января 2024Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели с ним два дня
- ССарыбаева2 ноября 2023Невероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначно. 100500 фото, не знаю даже какое прикрепить))
- EElena21 августа 2023Сегодня мы провели замечательный день в Ня Чанг. Этот день получился таким замечательным благодаря нашему гиду Анатолию! Во-первых уже до прихода
- AAsiya5 апреля 2023Водопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, если есть непромакаемый чехол для
- ККсения27 февраля 2023Спасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город с большим количеством интересных мест. Рекомендую
- ККсения27 февраля 2023Великолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможно узнать просто приехав туристом на пляж. Спасибо. Огромное количество позитивных эмоций и ярких впечатлений.
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Природа и пейзажи»
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