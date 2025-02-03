Отправьтесь в захватывающее экстремальное путешествие по пересечённой местности леса Конг на квадроциклах. Получите инструкции, наберите уверенность и почувствуйте азарт покорения дикой природы.
Описание экскурсииОбучение и безопасность Получите подробные инструкции по управлению квадроциклом и навыки езды от команды Kong Forest. Начните с пробного заезда, чтобы освоиться с транспортным средством и чувствовать себя уверенно. Азарт и природа Переходите от медленной езды к быстрой, преодолевая сложные маршруты и наслаждаясь непредсказуемостью пути. Почувствуйте азарт и адреналин от исследования настоящей красоты леса. Эта экскурсия не только проверит ваши водительские умения, но и позволит насладиться живописной природой, открывая новые впечатления и эмоции. Важная информация:
- Что взять с собой: шляпа, сменная одежда, солнцезащитный крем, одежда, которую можно испачкать, обувь с закрытым носком.
- Запрещено: алкоголь и наркотики, мусорить.
- Не подходит для: детей до 4 лет, беременных женщин, людей с проблемами спины или сердца, пользователей инвалидных колясок, людей ростом ниже 120 см, страдающих высотной болезнью, с весом более 113 кг, с высоким кровяным давлением, водителей младше 16 лет и людей старше 55 лет.
- Входной билет
- Экстремальный тур на квадроциклах (ATV)
- Услуги гида
- Европейское оборудование для безопасности
- Трансфер из центра Нячанга
- Страховка на время поездки
- Обед с напитками
- Личные расходы
- Дополнительная плата за трансфер из районов, удалённых от центра Нячанга
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Таисия
3 фев 2025
Катание на квадроциклах было отличным. Наш гид Макс был всегда рядом и очень помогал нам — он сделал всё возможное для нашего удобства. День получился очень насыщенным, готовьтесь
Д
Давид
15 ноя 2024
Маршрут на квадроциклах был настоящим вызовом — грязь, повороты и скорость на максимум. Наши гиды действительно любят своё дело, и это чувствуется. Мы проехали несколько кругов по разным тропам. Если
А
Алина
18 июн 2024
Это был невероятно замечательный опыт! Я определённо порекомендую друзьям забронировать эту активность
