Туристы поднимутся в горы по тропам, которые не доступны для обычных экскурсий, и откроют для себя три
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные водопады
- 🏝️ Остров Орхидей
- 🍽️ Местная кухня
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🌿 Природные тропы
- 📚 Легенды и истории
Что можно увидеть
- Водопады острова Орхидей
- Бухта Северного порта залива Ня-Фу
Описание экскурсии
Из Нячанга мы отправимся в бухту Северного порта залива Ня-Фу. Пересядем на лодку и окажемся в одном из самых красивых уголков Вьетнама — острове Хо Лан, который также называют островом Орхидей. Почему? Увидите сами! В программе:
Завтрак в беседке на пляже. Белый песок, бирюзовая вода, лёгкий бриз — кажется, кто-то хорошо постарался с фильтрами, но нет, это реальность! Я угощу вас фруктами и прохладительными напитками, и пока вы будете наслаждаться моментом, расскажу, как французская кухня переплелась с местной, почему вьетнамцы считают кофе искусством и как острова залива Ня-Фу когда-то служили убежищем для пиратов.
Путь к водопадам — активная часть нашего путешествия. Вы подниметесь в горы по скрытым тропам, ведущим к трём горным водопадам. Здесь не проводят обычные экскурсии, поэтому вы почувствуете себя первооткрывателями. По пути полюбуетесь густыми зарослями, скальными выступами и ручьями, послушаете о местных легендах. А также сможете искупаться в каждом из трёх водопадов.
Обед из морепродуктов. Всё свежее, всё вкусное, всё по-вьетнамски. Вы познакомитесь с локальной кухней и узнаете, чем отличается южный суп фо от северного, почему кальмаров здесь сушат прямо на дороге и почему это никому не мешает их есть.
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле или минивэне в зависимости от количества участников
- В стоимость всё включено
- Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет. Будьте готовы к подъёму по тропинке и камням. На пути в любой момент можно будет сделать привал
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Лучшее, что есть на самом острове орхидей - это зоопарк. В остальном Остров Орхидей не
Это было замечательно!
Честно говоря, изначально не возлагали больших ожиданий на эту поездку, но Вячеслав смог не только показать нам туристические места и достопримечательности,
Однозначно советуем, все прошло отлично☺️
Мы отправились в незабываемое путешествие на остров орхидей. Экскурсовод Вячеслав встретил нас в отеле и полностью организовал трансфер до райского водопада с видом на бухту и непролазные джунгли, где
После экскурсии показал нам места, где можно купить свежайшие фрукты и вкуснейший кофе!
Оставался на связи до нашего отлёта, и отвечал на возникающие вопросы моментально.
Рекомендуем данную экскурсию и гида!
Вячеслав, спасибо! Вы лучший!!!