читать дальше

стоит потраченной половины дня, а сама экскурсия 300 долларов.

Ожидали красивые фотографии, однако, из-за дождя перед днем экскурсии уровень воды в водопаде поднялся, добирались мы к нему в брод и не взяли свои телефоны. Поэтому в самом красивом и ожидаемом месте фото были сделаны гидом и, к сожалению, по моему субъективному мнению весьма страшненькие. Да и в целом делать фотографии на телефон постороннего человека и силами построенного человека некомфортно. А без фото совсем грустно и совсем уже кажутся впустую потраченными деньги.



Сам маршрут до водопадов приятный и симпатичный, но не более.



Кстати, если вы обманулись названием также как и мы, то орхидей на этом пути нет. Да и в самом парке в наш приезд их не было (за исключением одного-двух кустиков на всю территорию). К сезонности цветения претензий нет. Но на этапе бронирования мы заранее узнавали у Вячаслава цветут ли орхидеи. Было заявлено 60% на входе и 30% из тех, что внутри. Однако ни одной фотографии орхидеи не было сделано, потому что их не видели толком. Что разочаровало тоже.



Гид у нас был Дмитрий, но так получилось, что были и с Вячеславом. Дмитрий часть экскурсии (или поездки или как это еще назвать) спал. Наверное, это было свободное время для нас. Но параллельно Вячеслав рассказывал своей группе что-то о Вьетнами. Не знаю считать ли это упущением, потому что мы уже никогда не узнаем, что нам могли бы рассказать, если бы наш гид не спал.



Касательно гидов… Люди отличные, но хороший человек не профессия, а это не гиды. Не каждый, кто пожил во Вьетнаме, может быть гидом. Делиться личным опытом тоже не равняется быть экскурсоводом. Возможно я избалована гидами с историческим образованием, лингвистическим или хоть каким-то связанным с тем, о чем рассказывают. Возможно я избалована гидами с поставленной речью, не путающих личный опыт с информацией о стране. Но для меня это были просто проводники на коротком маршруте, не более.



По итогу, экскурсии как таковой и не было, а маршрут достаточно слабый.