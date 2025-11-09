Мои заказы

К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено)

Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть больше. Водопады, горы и местные легенды ждут вас на острове Орхидей. Насладитесь настоящим Вьетнамом
Путешествие на остров Орхидей - это возможность увидеть скрытые водопады и насладиться природой Вьетнама.

Туристы поднимутся в горы по тропам, которые не доступны для обычных экскурсий, и откроют для себя три
горных водопада. Завтрак на пляже и обед из свежих морепродуктов позволят ощутить вкус местной кухни. Участники узнают о традициях и жизни вьетнамцев, послушают истории о пиратах и местных легендах. Всё включено, что делает поездку комфортной и незабываемой

30 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные водопады
  • 🏝️ Остров Орхидей
  • 🍽️ Местная кухня
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🌿 Природные тропы
  • 📚 Легенды и истории
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Водопады острова Орхидей
  • Бухта Северного порта залива Ня-Фу

Описание экскурсии

Из Нячанга мы отправимся в бухту Северного порта залива Ня-Фу. Пересядем на лодку и окажемся в одном из самых красивых уголков Вьетнама — острове Хо Лан, который также называют островом Орхидей. Почему? Увидите сами! В программе:

Завтрак в беседке на пляже. Белый песок, бирюзовая вода, лёгкий бриз — кажется, кто-то хорошо постарался с фильтрами, но нет, это реальность! Я угощу вас фруктами и прохладительными напитками, и пока вы будете наслаждаться моментом, расскажу, как французская кухня переплелась с местной, почему вьетнамцы считают кофе искусством и как острова залива Ня-Фу когда-то служили убежищем для пиратов.

Путь к водопадам — активная часть нашего путешествия. Вы подниметесь в горы по скрытым тропам, ведущим к трём горным водопадам. Здесь не проводят обычные экскурсии, поэтому вы почувствуете себя первооткрывателями. По пути полюбуетесь густыми зарослями, скальными выступами и ручьями, послушаете о местных легендах. А также сможете искупаться в каждом из трёх водопадов.

Обед из морепродуктов. Всё свежее, всё вкусное, всё по-вьетнамски. Вы познакомитесь с локальной кухней и узнаете, чем отличается южный суп фо от северного, почему кальмаров здесь сушат прямо на дороге и почему это никому не мешает их есть.

Организационные детали

  • Поедем на легковом автомобиле или минивэне в зависимости от количества участников
  • В стоимость всё включено
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет. Будьте готовы к подъёму по тропинке и камням. На пути в любой момент можно будет сделать привал
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Подробности уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваш гид в Нячанге
Провёл экскурсии для 215 туристов
Меня зовут Вячеслав. Более 7 лет я провожу экскурсии во Вьетнаме как в групповом, так и в индивидуальном формате. С удовольствием организую для вас незабываемую поездку, учту ваши пожелания, позабочусь о важных мелочах, так что вам останется только получать приятные впечатления и ни о чём не переживать!
Отзывы и рейтинг

Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Олеся)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Олеся)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Олеся)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Олеся)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Олеся)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Олеся)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Олеся)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Олеся)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Олеся)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ольга)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ольга)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ольга)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ольга)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ольга)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ольга)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ольга)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ольга)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ольга)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ксения)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ксения)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ксения)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ксения)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ксения)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ксения)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ксения)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ксения)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ксения)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ксения)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ольга)К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено) (Ольга)
Марина
Марина
9 ноя 2025
От души благодарим Вячеслава за прекрасно продуманный день. Получили массу удовольствия от красивых мест, четкой организации! Вячеслав - реально профессионал, давно живущий во Вьетнаме. Богатейшая база исторических и культурных знаний, знание языка, города, традиций, локаций - все на что вы можете положиться при выборе гида для экскурсии в новом месте для себя. Рекомендую!
Олеся
Олеся
14 окт 2025
Легкая экскурсия по уютному парку с милыми зверюшками со спортивной прогулкой к водопадам по тропинке в тропических джунглях 😉 главное хорошее настроение, удобная одежда и обувь, и обязательно защита от
солнца! Мы отлично провели время в компании Вячеслава, который рассказывал нам историю Вьетнама и его обычаи, интересные факты о природе Вьетнама, радовал приятными сюрпризами по ходу экскурсии и был всегда рядом! Спасибо большое вам, Вячеслав! И конечно отдельная благодарность за милый презент к годовщине нашей свадьбы ❤️✨

Легкая экскурсия по уютному парку с милыми зверюшками со спортивной прогулкой к водопадам по тропинке вЛегкая экскурсия по уютному парку с милыми зверюшками со спортивной прогулкой к водопадам по тропинке вЛегкая экскурсия по уютному парку с милыми зверюшками со спортивной прогулкой к водопадам по тропинке вЛегкая экскурсия по уютному парку с милыми зверюшками со спортивной прогулкой к водопадам по тропинке вЛегкая экскурсия по уютному парку с милыми зверюшками со спортивной прогулкой к водопадам по тропинке вЛегкая экскурсия по уютному парку с милыми зверюшками со спортивной прогулкой к водопадам по тропинке вЛегкая экскурсия по уютному парку с милыми зверюшками со спортивной прогулкой к водопадам по тропинке вЛегкая экскурсия по уютному парку с милыми зверюшками со спортивной прогулкой к водопадам по тропинке вЛегкая экскурсия по уютному парку с милыми зверюшками со спортивной прогулкой к водопадам по тропинке в
О
Ольга
6 окт 2025
Огромнейшая благодарность Вячеславу! Все наши ожидания оправданы! Самое крутое для меня лично - это животный мир. Только животные и птицы вызывают искреннии эмоции и мы их получили. Подъем к водопадам. … супер аккуратно, каждый шаг контролировал Вячеслав. В водопадах вода теплая, поэтому купались с комфортом. Короче, фото скажут сами за себя!
Огромнейшая благодарность Вячеславу! Все наши ожидания оправданы! Самое крутое для меня лично - это животный мир.Огромнейшая благодарность Вячеславу! Все наши ожидания оправданы! Самое крутое для меня лично - это животный мир.Огромнейшая благодарность Вячеславу! Все наши ожидания оправданы! Самое крутое для меня лично - это животный мир.Огромнейшая благодарность Вячеславу! Все наши ожидания оправданы! Самое крутое для меня лично - это животный мир.Огромнейшая благодарность Вячеславу! Все наши ожидания оправданы! Самое крутое для меня лично - это животный мир.Огромнейшая благодарность Вячеславу! Все наши ожидания оправданы! Самое крутое для меня лично - это животный мир.Огромнейшая благодарность Вячеславу! Все наши ожидания оправданы! Самое крутое для меня лично - это животный мир.Огромнейшая благодарность Вячеславу! Все наши ожидания оправданы! Самое крутое для меня лично - это животный мир.Огромнейшая благодарность Вячеславу! Все наши ожидания оправданы! Самое крутое для меня лично - это животный мир.
К
Ксения
28 сен 2025
Были с Вячеславом на экскурсии на остров Орхидей. Замечательно провели время, покормили животных, посмотрели красоту острова, во время подьема на водопады. Всю дорогу до острова нам рассказывали интересные факты о
Вьетнаме и проезжаемых мимо местах.
Видно, что человек горит своим делом и с интересом рассказывает и отвечает на вопросы.
Помог сделать потрясающие фото у водопада и на всем маршруте был очень внимателен ко всем.
Мы остались довольны и обязательно порекомендуем экскурсии у этого гида.

Были с Вячеславом на экскурсии на остров Орхидей. Замечательно провели время, покормили животных, посмотрели красоту острова,Были с Вячеславом на экскурсии на остров Орхидей. Замечательно провели время, покормили животных, посмотрели красоту острова,Были с Вячеславом на экскурсии на остров Орхидей. Замечательно провели время, покормили животных, посмотрели красоту острова,Были с Вячеславом на экскурсии на остров Орхидей. Замечательно провели время, покормили животных, посмотрели красоту острова,Были с Вячеславом на экскурсии на остров Орхидей. Замечательно провели время, покормили животных, посмотрели красоту острова,Были с Вячеславом на экскурсии на остров Орхидей. Замечательно провели время, покормили животных, посмотрели красоту острова,Были с Вячеславом на экскурсии на остров Орхидей. Замечательно провели время, покормили животных, посмотрели красоту острова,Были с Вячеславом на экскурсии на остров Орхидей. Замечательно провели время, покормили животных, посмотрели красоту острова,Были с Вячеславом на экскурсии на остров Орхидей. Замечательно провели время, покормили животных, посмотрели красоту острова,Были с Вячеславом на экскурсии на остров Орхидей. Замечательно провели время, покормили животных, посмотрели красоту острова,
А
Александра
26 сен 2025
Автотрансфер хороший комфортный. Бонус в виде трансфера на отдельной лодке приятный. На этом из положительного все.

Лучшее, что есть на самом острове орхидей - это зоопарк. В остальном Остров Орхидей не
стоит потраченной половины дня, а сама экскурсия 300 долларов.
Ожидали красивые фотографии, однако, из-за дождя перед днем экскурсии уровень воды в водопаде поднялся, добирались мы к нему в брод и не взяли свои телефоны. Поэтому в самом красивом и ожидаемом месте фото были сделаны гидом и, к сожалению, по моему субъективному мнению весьма страшненькие. Да и в целом делать фотографии на телефон постороннего человека и силами построенного человека некомфортно. А без фото совсем грустно и совсем уже кажутся впустую потраченными деньги.

Сам маршрут до водопадов приятный и симпатичный, но не более.

Кстати, если вы обманулись названием также как и мы, то орхидей на этом пути нет. Да и в самом парке в наш приезд их не было (за исключением одного-двух кустиков на всю территорию). К сезонности цветения претензий нет. Но на этапе бронирования мы заранее узнавали у Вячаслава цветут ли орхидеи. Было заявлено 60% на входе и 30% из тех, что внутри. Однако ни одной фотографии орхидеи не было сделано, потому что их не видели толком. Что разочаровало тоже.

Гид у нас был Дмитрий, но так получилось, что были и с Вячеславом. Дмитрий часть экскурсии (или поездки или как это еще назвать) спал. Наверное, это было свободное время для нас. Но параллельно Вячеслав рассказывал своей группе что-то о Вьетнами. Не знаю считать ли это упущением, потому что мы уже никогда не узнаем, что нам могли бы рассказать, если бы наш гид не спал.

Касательно гидов… Люди отличные, но хороший человек не профессия, а это не гиды. Не каждый, кто пожил во Вьетнаме, может быть гидом. Делиться личным опытом тоже не равняется быть экскурсоводом. Возможно я избалована гидами с историческим образованием, лингвистическим или хоть каким-то связанным с тем, о чем рассказывают. Возможно я избалована гидами с поставленной речью, не путающих личный опыт с информацией о стране. Но для меня это были просто проводники на коротком маршруте, не более.

По итогу, экскурсии как таковой и не было, а маршрут достаточно слабый.

А
Айса
24 сен 2025
Были с подругами на индивидуальной экскурсии 13.09 с Вячеславом, как же здорово встретить того самого проводника в мир Вьетнама) с любовью и интересом к этим местам Вячеслав рассказывал нам их
историю, был очень внимателен к каждому, маршрут к водопадам среднего уровня сложности прошел незаметно под увлеченные беседы, приятно быть в таких красивых местах в своей компании без толп и каких-либо очередей. 100 из 100

О
Ольга
20 сен 2025
Ездили с Вячеславом на обзорную экскурсию по Нячангу
Это было замечательно!
Честно говоря, изначально не возлагали больших ожиданий на эту поездку, но Вячеслав смог не только показать нам туристические места и достопримечательности,
но и познакомил с "живой" и нетуристической стороной города. Программа была составлена идеально, мы практически нигде не пересекались с большими толпами туристов, было полное ощущение комфортной прогулки по городу в дружеской компании. При этом на каждом шагу ощущалась забота гида, готовность ответить на любой вопрос и внимание к нашим потребностям и интересам. Плюс Вячеслав составил программу таким образом, что впечатления от увиденного шли по нарастающей и вернулись в отель мы уже в полной эйфории от проведённого дня.
Особенно хочется отметить глубокие, неповерхностные знания и неподдельный интерес Вячеслава к стране и делу, которым от занимается.
Вячеслав - очень отзывчивый и внимательный. Мы с ним начали общаться за месяц до нашего приезда во Вьетнам по поводу тура, но, так уж получилось, что весь этот месяц я его одолевала вопросами по всем нюансам поездки. И ни один вопрос не остался без ответа!

Ездили с Вячеславом на обзорную экскурсию по НячангуЕздили с Вячеславом на обзорную экскурсию по НячангуЕздили с Вячеславом на обзорную экскурсию по НячангуЕздили с Вячеславом на обзорную экскурсию по НячангуЕздили с Вячеславом на обзорную экскурсию по НячангуЕздили с Вячеславом на обзорную экскурсию по НячангуЕздили с Вячеславом на обзорную экскурсию по Нячангу
М
Мария
12 сен 2025
Первый раз во Вьетнаме, сразу попали к Вячеславу) Не пожалели)) отличная экскурсия - интересный маршрут, очень красивое место, виды завораживают:)
Однозначно советуем, все прошло отлично☺️
Первый раз во Вьетнаме, сразу попали к Вячеславу) Не пожалели)) отличная экскурсия - интересный маршрут, очень красивое место, виды завораживают:)Первый раз во Вьетнаме, сразу попали к Вячеславу) Не пожалели)) отличная экскурсия - интересный маршрут, очень красивое место, виды завораживают:)Первый раз во Вьетнаме, сразу попали к Вячеславу) Не пожалели)) отличная экскурсия - интересный маршрут, очень красивое место, виды завораживают:)
Н
Наталья
10 сен 2025
2 сентября ездили с семьей к водопадам острова Орхидей. Вячеслав встретил нас в отеле, на машине мы доехали до причала, где нам вручили по большому стакану вкуснейшего смузи из манго
и маракуйи. Дальше мы отправились на катере до острова Орхидей. Всю дорогу Вячеслав рассказывал о жизни и обычаях местных жителей, отвечал на все наши вопросы. На острове мы восхитились красотой природы, посетили контактный зоопарк, где кормили оленей, птичек и морских свинок. Было очень весело! Поднялись к водопадам острова. Восхождение не составило особого труда. Как приятно искупаться в прохладной воде водопадов! Когда мы спустились к морю, нас ждал вкусный обед вьетнамской кухни. Это еще не всё. Затем мы купались в море, сын прокатился на водном мотоцикле. После этого ещё посмотрели шоу птиц. Дальше нас на катере привезли обратно в Нячанг и на машине в отель. Впечатлений море! Экскурсия познавательная и комфортная! Рекомендую!

Д
Дарья
2 сен 2025
Оригинальная и увлекательная экскурсия! 20 августа побывали на острове Орхидей с супругом и сыном двенадцати лет. Любовались природой, кормили очаровательных животных, поднялись в горы, где дух захватывает от видов, освежились под струями водопада, искупались в море. Замечательный день! Большое спасибо Вячеславу от всей нашей семьи!
Оригинальная и увлекательная экскурсия! 20 августа побывали на острове Орхидей с супругом и сыном двенадцати лет.Оригинальная и увлекательная экскурсия! 20 августа побывали на острове Орхидей с супругом и сыном двенадцати лет.Оригинальная и увлекательная экскурсия! 20 августа побывали на острове Орхидей с супругом и сыном двенадцати лет.Оригинальная и увлекательная экскурсия! 20 августа побывали на острове Орхидей с супругом и сыном двенадцати лет.Оригинальная и увлекательная экскурсия! 20 августа побывали на острове Орхидей с супругом и сыном двенадцати лет.Оригинальная и увлекательная экскурсия! 20 августа побывали на острове Орхидей с супругом и сыном двенадцати лет.Оригинальная и увлекательная экскурсия! 20 августа побывали на острове Орхидей с супругом и сыном двенадцати лет.
А
Александр
1 сен 2025
ОНА СКАЗАЛА:"ДА"!!!!!
Мы отправились в незабываемое путешествие на остров орхидей. Экскурсовод Вячеслав встретил нас в отеле и полностью организовал трансфер до райского водопада с видом на бухту и непролазные джунгли, где
я сделал предложение. Выбрал данный маршрут специально, чтобы место было сказочно красивым и уединённым. И не пожалел. Если вы хотите провести со своей второй половинкой время только вдвоём в дали от цивилизации, искупаться в природных джакузи и полюбоваться неописуемо красивыми видами, этот вариант для вас.
Нужно предупредить, что маршрут не для ленивого туриста и придётся пройти достаточно препятствий на пути к вершине, но больше НИГДЕ вы такого не увидите. Конечно, все этапы были под чутким контролем сопровождающего и никакой опасности для здоровья нет.
Ещё раз спасибо Вячеславу, что помог организовать момент предложения, подсказал лучшее место для этого, и снял видео, а самое главное не подал знака, так что девушка (уже без пяти минут, жена) ни о чём не догадалась. Всё прошло супер!)

ОНА СКАЗАЛА:"ДА"!!!!!ОНА СКАЗАЛА:"ДА"!!!!!ОНА СКАЗАЛА:"ДА"!!!!!ОНА СКАЗАЛА:"ДА"!!!!!ОНА СКАЗАЛА:"ДА"!!!!!ОНА СКАЗАЛА:"ДА"!!!!!ОНА СКАЗАЛА:"ДА"!!!!!ОНА СКАЗАЛА:"ДА"!!!!!
А
Александр
28 авг 2025
Как я рад, что судьба свела меня с Вячеславом. Великолепный гид знающий огромное количество инфы про Вьетнам, очень приятный собеседник. Показал нам не туристические места и природные красоты к которым
не водят другие гиды. Экскурсия продумана до мелочей. Заходим в контактный зоопарк, а Вячеслав уже передает нам стаканчики с кормом для животных, выходим на маршрут и вот пожалуйста водичка чтоб восполнить силы, во время подъема на водопады рассказал про местную флору и фауну. Рассказ интересный и взрослым и детям.
Мои однозначные рекомендации. Берите экскурсию и не пожалеете + помимо экскурсии получите от Вячеслава много полезной информации о Вьетнаме.
В следующий раз приедем и снова обратимся к Вячеславу по другим экскурсиям.

И
Инна
22 авг 2025
Спасибо Вячеславу за прекрасно организованный тур! Было очень интересно, особенно на острове! Оригинальная экскурсия. Очень рекомендую!!!
Ольга
Ольга
17 авг 2025
Были на экскурсии 5 августа. Чудесный парк с животными и не простая, но интересная прогулка к водопадам. Вячеслав очень приятный, открытый человек, отличный рассказчик и очень заботливый и внимательный гид!
После экскурсии показал нам места, где можно купить свежайшие фрукты и вкуснейший кофе!
Оставался на связи до нашего отлёта, и отвечал на возникающие вопросы моментально.
Рекомендуем данную экскурсию и гида!
Вячеслав, спасибо! Вы лучший!!!
Были на экскурсии 5 августа. Чудесный парк с животными и не простая, но интересная прогулка кБыли на экскурсии 5 августа. Чудесный парк с животными и не простая, но интересная прогулка кБыли на экскурсии 5 августа. Чудесный парк с животными и не простая, но интересная прогулка кБыли на экскурсии 5 августа. Чудесный парк с животными и не простая, но интересная прогулка кБыли на экскурсии 5 августа. Чудесный парк с животными и не простая, но интересная прогулка к
К
Кореньков
10 авг 2025
Экскурсия понравилась. Вячеслав встретил у отеля. Добирались на отдельной лодке быстро и с комфортом. В ходе экскурсии Вячеслав много рассказывал про природу и обычаи Вьетнама, было интересно и взрослым, и подростку. Рекомендую именно индивидуальный формат экскурсии. Вячеслав - замечательный гид, умеющий заинтересовать собеседника.

