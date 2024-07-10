Экскурсия «Групповое сафари на квадроциклах» в Нячанге предлагает уникальную возможность насладиться природой Вьетнама и получить заряд бодрости.
Участники смогут проехать по живописным манговым и рисовым плантациям, эвкалиптовым рощам и даже искупаться
Участники смогут проехать по живописным манговым и рисовым плантациям, эвкалиптовым рощам и даже искупаться
6 причин купить эту экскурсию
- 🚜 Увлекательное приключение на квадроциклах
- 🌿 Прекрасные виды манговых и рисовых плантаций
- 🏞 Эвкалиптовые рощи и горные речки
- 👨🏫 Профессиональные инструкторы
- 🚌 Комфортабельный трансфер от отеля
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 13:30
Что можно увидеть
- Манговые плантации
- Рисовые плантации
- Эвкалиптовые рощи
- Горная речка
Описание экскурсии
Мы встретим вас на ресепшене вашего отеля и на комфортабельном автобусе доставим к месту начала сафари. Опытные инструкторы расскажут о правилах безопасности — и приключение начнётся!
Во время поездки вы насладитесь природой Вьетнама и получите невероятный заряд бодрости. Увидите манговые и рисовые плантации, понаблюдаете за жизнью вьетнамской деревни и проедете по лесам, полям и побережьям рек — можно остановиться и искупаться.
Организационные детали
- Обязательно напишите нам перед бронированием, чтобы уточнить, есть ли места на нужные вам дату и время
- Сама поездка на квадороцикле занимает 1,5–2 часа. Остальное время — дорога до места сафари на микроавтобусе Ford и инструктаж
- У нас есть квадроцикл на одного — single — и двух — double — человек
- Водить квадроцикл можно с 16 лет. Дети в сопровождении взрослых допускаются к поездке с 5 лет
- Рядом с вами на всём маршруте будут ехать инструкторы
ежедневно в 08:30 и 13:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Single
|$54
|Double
|$78
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 13:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — Организатор в Нячанге
Мы на туристическом рынке во Вьетнаме уже 9 лет. Работаем каждый день и в любую погоду — только качественное предоставление услуг.Задать вопрос
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