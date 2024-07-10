Экскурсия «Групповое сафари на квадроциклах» в Нячанге предлагает уникальную возможность насладиться природой Вьетнама и получить заряд бодрости.Участники смогут проехать по живописным манговым и рисовым плантациям, эвкалиптовым рощам и даже искупаться

в горной речке. Опытные инструкторы обеспечат безопасность на протяжении всего маршрута. Перед бронированием необходимо уточнить наличие мест. Поездка на квадроцикле занимает 1,5-2 часа, а водить его можно с 16 лет. Дети допускаются к участию с 5 лет в сопровождении взрослых

Описание экскурсии

Мы встретим вас на ресепшене вашего отеля и на комфортабельном автобусе доставим к месту начала сафари. Опытные инструкторы расскажут о правилах безопасности — и приключение начнётся!

Во время поездки вы насладитесь природой Вьетнама и получите невероятный заряд бодрости. Увидите манговые и рисовые плантации, понаблюдаете за жизнью вьетнамской деревни и проедете по лесам, полям и побережьям рек — можно остановиться и искупаться.

Организационные детали