3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Красота природы Южного Вьетнама

Данила
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Данила – представитель гидов
Путешествие к водопадам Бахо станет для вас погружением в мир нетронутой природы тропических джунглей, в которую органично вписываются аутентичные пагоды, рыбацкие деревни и фермы.

По пути мы будем останавливаться в любом понравившемся вам месте, чтобы вы успевали делать снимки, а также покажем несколько нетуристических мест, которые наполнят вас ощущением умиротворения и гармонии.
50 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Край диких водопадов Бахо
Край диких водопадов Бахо

Что вас ожидает

Нетронутая атмосфера азиатского храма
По дороге к водопадом мы всегда обязательно заезжаем в одно чудесное место, которое обычно не включают в стандартные экскурсии. Это храм Нгок Сон, буквально окутывающий своей тишиной и гармонией. Посетить храм стоит не только ради того, чтобы проникнуться его аутентичностью — видом пагоды, статуи Будды, богинь Гуанинь, Хотэя и золотых драконов, охраняющих путь наверх. Отсюда открываются потрясающие морские пейзажи, в которых вы разглядите соседние острова и рыбацкие фермы по выращиванию жемчуга.

Изумительные водопады Бахо
Само название «БаХо» переводится как «три озера» — сквозь лес и камни река пробила себе проход, образовав в этом месте небольшие водоемы. Местами вода обрывается, создавая небольшие дикие водопады. Здесь каждый может почувствовать себя героем фильма в стиле «Голубой лагуны». Под пение птиц и стрекот цикад вы искупаетесь в горных озерах, а самые отважные смогут совершить прыжок в воду с 10-метровой высоты. Чтобы подняться вверх по течению, вам придется преодолеть небольшие препятствия, прыгая по камням, а после этого вас будет ждать заслуженный отдых и покой в окружении степенно струящейся реки и дивных заводей.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
  • Если вам захочется задержаться, мы не будем вас торопить
  • Расстояние от Нячанга до водопадов — 25 км

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Стоимость экскурсии на байке — 50€ с человека; на авто Toyota Innova (7-мест) — 75€ с человека, 145€ на 2 человек, 190€ на 3 человек
  • Входные билеты включены в стоимость
  • Личные расходы не включены

Что взять с собой

  • Удобную одежду и обувь (желательно кроссовки и футболку с длинным рукавом)
  • Купальные принадлежности
  • Солнцезащитные средства
  • Небольшой запас питьевой воды
  • Удобную сумку или рюкзак
Край диких водопадов Бахо
Край диких водопадов Бахо
Край диких водопадов Бахо
Край диких водопадов Бахо
Край диких водопадов Бахо
Край диких водопадов Бахо
Край диких водопадов Бахо
Край диких водопадов Бахо
Край диких водопадов Бахо
Край диких водопадов Бахо
Край диких водопадов Бахо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Данила
Данила
До того, как я приехал в Нячанг, путешествовал по Азии. Путешествия это то, чем я живу. Раньше я исследовал все в одиночку, а теперь, уже более двух лет, открываю мир другим. Делаю это вместе с командой единомышленников. Наша миссия — помочь испытать всем желающим «полное погружение» в жизнь настоящего Вьетнама. И если вы хотите испытать полный спектр ощущений, мы поможем увидеть Вьетнам со всех сторон и на все 360°. Присоединяйтесь!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 января 2020
Большое спасибо за экскурсию, все очень понравилось
20 ноября 2018
Мы с мужем очень довольны. Ребята - молодцы, рассказывают интересные факты, предлагают не заезженные маршруты. Обязательно попробуйте!
24 августа 2018
Это было потрясающе! Гид Саша - вы супер, как и вся ваша команда.
Мы увидели не только "камнепады" Ба Хо, но и Нячанг.
Запомнилась остановка на северном рынке города да и весь город, который с любовью показали Саша и Александра.
Ребята (Саша, Александра, Марина), спасибо Вам огромное!

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