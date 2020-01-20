3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Нетронутая атмосфера азиатского храма

По дороге к водопадом мы всегда обязательно заезжаем в одно чудесное место, которое обычно не включают в стандартные экскурсии. Это храм Нгок Сон, буквально окутывающий своей тишиной и гармонией. Посетить храм стоит не только ради того, чтобы проникнуться его аутентичностью — видом пагоды, статуи Будды, богинь Гуанинь, Хотэя и золотых драконов, охраняющих путь наверх. Отсюда открываются потрясающие морские пейзажи, в которых вы разглядите соседние острова и рыбацкие фермы по выращиванию жемчуга.

Изумительные водопады Бахо

Само название «БаХо» переводится как «три озера» — сквозь лес и камни река пробила себе проход, образовав в этом месте небольшие водоемы. Местами вода обрывается, создавая небольшие дикие водопады. Здесь каждый может почувствовать себя героем фильма в стиле «Голубой лагуны». Под пение птиц и стрекот цикад вы искупаетесь в горных озерах, а самые отважные смогут совершить прыжок в воду с 10-метровой высоты. Чтобы подняться вверх по течению, вам придется преодолеть небольшие препятствия, прыгая по камням, а после этого вас будет ждать заслуженный отдых и покой в окружении степенно струящейся реки и дивных заводей.