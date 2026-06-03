3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие к водопадам Бахо подарит вам уникальную возможность погрузиться в нетронутую природу тропических джунглей. В рамках экскурсии вы посетите храм Нгок Сон, увидите рыбацкие деревни и фермы, а также сможете искупаться в горных озерах. Маршрут включает остановки в нетуристических местах, где вы сможете сделать потрясающие снимки и насладиться умиротворением и гармонией. Это индивидуальная экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Нетронутая атмосфера азиатского храма

По дороге к водопадом мы всегда обязательно заезжаем в одно чудесное место, которое обычно не включают в стандартные экскурсии. Это храм Нгок Сон, буквально окутывающий своей тишиной и гармонией. Посетить храм стоит не только ради того, чтобы проникнуться его аутентичностью — видом пагоды, статуи Будды, богинь Гуанинь, Хотэя и золотых драконов, охраняющих путь наверх. Отсюда открываются потрясающие морские пейзажи, в которых вы разглядите соседние острова и рыбацкие фермы по выращиванию жемчуга.

Изумительные водопады Бахо

Само название «БаХо» переводится как «три озера» — сквозь лес и камни река пробила себе проход, образовав в этом месте небольшие водоемы. Местами вода обрывается, создавая небольшие дикие водопады. Здесь каждый может почувствовать себя героем фильма в стиле «Голубой лагуны». Под пение птиц и стрекот цикад вы искупаетесь в горных озерах, а самые отважные смогут совершить прыжок в воду с 10-метровой высоты. Чтобы подняться вверх по течению, вам придется преодолеть небольшие препятствия, прыгая по камням: водопад состоит из трёх уровней. К каждому уровню — проход через джунгли и по большим валунам. А после этого вас будет ждать заслуженный отдых и покой в окружении степенно струящейся реки и дивных заводей.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды

Если вам захочется задержаться, мы не будем вас торопить

Расстояние от Нячанга до водопадов — 25 км

Что входит в стоимость, а что — нет

Мы можем заменить байк на автомобиль. Стоимость экскурсии на авто — $264 за 1 чел., $400 за 2 чел., $530 за 3 чел. Для компании более 3-х человек предусмотрены скидки

Входные билеты включены в стоимость

Личные расходы не включены

Что взять с собой