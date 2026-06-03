3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
Путешествие к водопадам Бахо подарит вам уникальную возможность погрузиться в нетронутую природу тропических джунглей.
В рамках экскурсии вы посетите храм Нгок Сон, увидите рыбацкие деревни и фермы, а также сможете искупаться в горных озерах.
Маршрут включает остановки в нетуристических местах, где вы сможете сделать потрясающие снимки и насладиться умиротворением и гармонией. Это индивидуальная экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
По дороге к водопадом мы всегда обязательно заезжаем в одно чудесное место, которое обычно не включают в стандартные экскурсии. Это храм Нгок Сон, буквально окутывающий своей тишиной и гармонией. Посетить храм стоит не только ради того, чтобы проникнуться его аутентичностью — видом пагоды, статуи Будды, богинь Гуанинь, Хотэя и золотых драконов, охраняющих путь наверх. Отсюда открываются потрясающие морские пейзажи, в которых вы разглядите соседние острова и рыбацкие фермы по выращиванию жемчуга.
Изумительные водопады Бахо
Само название «БаХо» переводится как «три озера» — сквозь лес и камни река пробила себе проход, образовав в этом месте небольшие водоемы. Местами вода обрывается, создавая небольшие дикие водопады. Здесь каждый может почувствовать себя героем фильма в стиле «Голубой лагуны». Под пение птиц и стрекот цикад вы искупаетесь в горных озерах, а самые отважные смогут совершить прыжок в воду с 10-метровой высоты. Чтобы подняться вверх по течению, вам придется преодолеть небольшие препятствия, прыгая по камням: водопад состоит из трёх уровней. К каждому уровню — проход через джунгли и по большим валунам. А после этого вас будет ждать заслуженный отдых и покой в окружении степенно струящейся реки и дивных заводей.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
Если вам захочется задержаться, мы не будем вас торопить
Расстояние от Нячанга до водопадов — 25 км
Что входит в стоимость, а что — нет
Мы можем заменить байк на автомобиль. Стоимость экскурсии на авто — $264 за 1 чел., $400 за 2 чел., $530 за 3 чел. Для компании более 3-х человек предусмотрены скидки
Входные билеты включены в стоимость
Личные расходы не включены
Что взять с собой
Удобную одежду и обувь (желательно кроссовки и футболку с длинным рукавом)
Купальные принадлежности
Солнцезащитные средства
Небольшой запас питьевой воды
Удобную сумку или рюкзак
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$200
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 318 туристов
Я приглашаю тебя не просто на экскурсию — а в опыт, который остаётся в сердце. Я и моя команда создаём авторские погружения в настоящую, живую глубинку: там, где заканчиваются туристические читать дальшеуменьшить
маршруты и начинается жизнь.
В наших поездках ты не наблюдаешь со стороны — ты соучастник. Мы идём в закоулки, общаемся с местными, фотографируем буйволов, устраиваем дегустацию местной еды и пробуем Вьетнам на вкус.
Верим, что путешествие — это всегда встреча с собой. Поэтому многие наши экскурсии становятся для гостей трансформационными: они раскрывают новые грани себя или находят ответ на сакральный вопрос.
Если тебе близко путешествие не столько по достопримечательностям, сколько вглубь страны и самого себя, то добро пожаловать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Kristina
Бронировала эту экскурсию для своей мамы, и она осталась в полном восторге! Огромное спасибо за такой замечательный день.
По её словам, это была одна из самых красивых экскурсий за всю поездку. читать дальшеуменьшить
Водопады просто невероятные, а окружающая природа поражает своей красотой. Особенно запомнился подъём на третий уровень водопадов к озеру было очень интересно и совершенно не зря. Она искупалась и насладилась потрясающими видами.
Очень понравилось, что в программе было много активностей: каяки, зиплайн и прогулки по живописным тропам. По пути удалось увидеть животных, тропический лес, необычные растения и множество красивых мест для фотографий.
Отдельная благодарность гиду — всё было организовано отлично, экскурсия прошла легко, интересно и очень увлекательно. Было видно, что люди действительно любят своё дело и стараются сделать отдых гостей максимально комфортным.
Мама вернулась с массой положительных эмоций и впечатлений. Однозначно рекомендуем эту экскурсию всем, кто любит природу, красивые виды и активный отдых. Спасибо за прекрасный день и красивые фото!
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А
Александра
на водопадах очень красиво!!! тут прямо комплекс:и потренируешься физически и отдохнёшь в прохладной водичка и пилинг ног маленькими рыбками обеспечен Помимо этого, есть много созданных мест для фоток с разными инсталляциями. Также в парке есть бассейн,каяки,скайпарк и много других развлечений рекомендую
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И
Ирина
Экскурсию проводил Анатолий, это замечательный гид со знанием вьетнамского языка, религии, философии и любящий Вьетнам. Экскурсия даёт гораздо больше, чем указано в описании. Остаётся ощущение, что ты не только получил новую информацию, но и ближе понял этот народ. Очень рекомендуем, не пожалеете.
Анатолий
Ответ организатора:
Здравствуйте. Спасибо вам огромное за такую высокую оценку моей работы. С вами я получил большое удовольствие от поездки, чувствовал искренний читать дальшеуменьшить
интерес к моим рассказам и к Вьетнаму. Я люблю именно такие экскурсии. Когда можно раскрывать неочевидные грани страны и видеть в глазах гостей восторг.
Я думаю, что мы вместе создали очень красивый узор этого дня
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A
ALSU
это была волшебная поездка. тактичность и внимательность экскурсовода, полное понимание, что нужно туристу в каждый момент времени. у меня было ДР в этот день- поездка была как подарок. не было гонки за временем, мы были везде где нужно и сколько нужно, мои благодарности экскурсоводу Анатолию
Анатолий
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное. Это удовольствие сопровождать вас, тем более, что для меня экскурсия была ещё и очень познавательная.
Надеюсь однажды развивать вместе тему ретрита. Надеюсь, деревянная бусинка ещё с вами
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Ю
Юлия
Анатолий очень начитанный, интересующийся культурой, религией, историей. Узнали много нового о стране, о храмах, о значении буддийских символов. Анатолий не просто комментирует увиденное нами, но и делится личными впечатлениями и опытом. Автомобиль очень комфортный, экскурсия не утомительная, нас никто не торопил, мы не спеша смотрели, делились впечатлениями, кушали. Однозначно рекомендую данного гида.
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Asiya
Водопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, если есть непромакаемый чехол для телефона - берите с собой! С воды откываются очень красивые читать дальшеуменьшить
виды. Очень рада что взяла индивидуальную экскурсию - ведь это возможность двигаться в своем темпе и задавать свои вопросы, или решать свои мелкие проблемы. Большое спасибо гиду Алексею! Замечательная экскурсия, все интересно здорово и красиво))) Маршрут по камням не далекий и не сложный - если все в порядке с ногами и руками.